Voetbaljournalisten zijn steeds meer in hun eigen autoriteit gaan geloven, net als Jan Slagter

Nadat Sébastien Haller woensdag in Lissabon voor Ajax vier doelpunten had gemaakt tegen Sporting Portugal, een simpel kopballetje en drie intikkertjes, maar ze telden wel, zagen op sociale media velen hun kans schoon om een journalist van De Telegraaf een lesje te leren. Het ging weer eens om Valentijn Driessen.

Driessen bleek op 7 augustus in het programma Voetbalpraat op ESPN iets gezegd te hebben over de kwaliteiten van Haller: ‘Als je Haller ziet… Die kan gewoon niet in de Champions League’.

Daar werd hij nu mee om zijn oren geslagen. Uitgerekend Veronica Inside, het tv-programma waar Driessen vaak te gast is, zette al na het tweede doelpunt van Haller een foto van hem op Twitter met de gewraakte uitspraak. Daarna ging het los.

Vanuit alle hoeken werd Driessen onder vuur genomen, ook door bekende mensen. Presentator Diederik Ebbinge van Promenade (zondag 21.45 uur, NPO 3) bijvoorbeeld deelde de tweet van Veronica Inside tot twee keer toe met zijn volgers, met de uit zijn programma bekende woorden, ‘Krantje maken!!’

Hans Laroes, als voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal ook geen kleine jongen, vroeg zich op Twitter af of Driessen al was afgetreden. De nekslag werd uitgedeeld door oprichter/directeur Jan Slagter van Omroep Max. ‘Haller heeft geen kwaliteiten meneer Driessen? Louis van Gaal heeft gelijk. U hebt echt geen verstand van voetballen. Vier keer gescoord!!!’ Die zat.

De reflex is begrijpelijk, maar misschien is het ook een tikje kinderachtig om na een sensationele 5-1-zege van Ajax op de kampioen van Portugal meteen over een loslippige Telegraaf-journalist te beginnen. Driessen was begin augustus ook bepaald niet de enige die er zo over dacht.

Toen Haller in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4) na een kansloos optreden na een uur werd gewisseld, werd hij in de Cruijff Arena bedolven onder een honend applaus. Een enquête zou hoogstwaarschijnlijk hebben uitgewezen dat acht van de tien Ajax-supporters en ook Jan Slagter dachten dat Haller in de Champions League gewoon niet kan.

Vlak voor de wedstrijd tegen Sporting vonden twee oud-voetballers in de studio van RTL, Wesley Sneijder en Dirk Kuijt, het ook. Over hun lamlendige optreden is al veel geschreven, maar dat zij het onbegrijpelijk vonden dat Ajax-trainer Ten Hag niet voor Tadic als spits maar voor Haller had gekozen, kan best nog even worden benadrukt.

In 2019 was Driessen al eens twee keer eerder de klos geweest. Eerst kondigde hij aan dat het voor hem zinloos was om Real Madrid - Ajax te bezoeken, vanwege de te verwachten overmacht van de thuisploeg. Het werd 4-1 in het Bernabeu, voor Ajax. Later dat seizoen zei hij dat Lucas Moura er niks van kon, waarna de aanvaller van Tottenham er tegen Ajax soepeltjes drie inknalde.

Iemand heeft zelfs een filmpje op YouTube gezet met een Top-10 van de verkeerde voorspellingen van Valentijn Driessen. Toch draait het daar niet om. Het gaat erom dat sportjournalisten, vooral voetbalverslaggevers, steeds meer in hun eigen autoriteit zijn gaan geloven, net zoals Jan Slagter trouwens.

Ze storten de ene na de andere podcast vol en duiken voortdurend op in radio- en tv-programma’s. Ze zijn handelaars in opinies geworden, mannen met genoeg zelfoverschatting om overal te verschijnen waar een mening wordt verlangd. Soms zeg je wel eens wat, zei Driessen donderdag ter verontschuldiging. Ja, zeg dat wel.

In 1990 versloegen Valentijn en ik als jonge en enigszins opstandige verslaggevers het WK in Italië. We brachten samen veel tijd door. Gouden weken, ik denk er met groot genoegen aan terug. Als hij destijds had geweten wat er van hem zou worden, zou hij zichzelf keihard hebben uitgelachen, geen twijfel mogelijk.