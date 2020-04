Voetbalhaters zien alleen wat ze willen zien; de misstanden, de poen, de corruptie

Voetballers worden vaak over één kam geschoren, deze week bijvoorbeeld weer in een malle column van de voormalige atletiek-coach Henk Kraaijenhof. Terwijl: de voetballer bestaat niet. Er bestaan alleen maar voetballers. Wie geen onderscheid maakt, wil geen onderscheid maken, die heeft andere belangen.

In een geldspecial van Voetbal International die eerder deze maand verscheen stond een stuk over de salarissen in de eerste divisie. Die wordt al een tijdje de Keuken Kampioen Divisie genoemd. Dan weet je eigenlijk al genoeg.

Verslaggever Stef de Bont concludeerde dat bij Ajax voetballers op de reservebank zitten die meer verdienen dan het totale spelersbudget van TOP Oss of FC Dordrecht. Het gemiddelde salaris in de eerste divisie is drieduizend euro.

Een jonge voetballer van TOP Oss verdient minder dan een fulltime pizzabezorger. Helemaal aan de andere kant van de planeet bevinden zich twee mannen, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, van wie het vermogen wordt geschat op 400 miljoen euro.

Al die voetballers zijn getroffen door de lockdown. Ze mogen en kunnen niet meer voetballen. De crisis heeft tot een forse toename van psychische klachten geleid. Dat zou zijn gebleken uit een enquête van de internationale vakbond FIFPRO in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Het aantal voetballers, mannen én vrouwen, dat kampt met depressieve gedachten en angstgevoelens, is verdubbeld in vergelijking met een onderzoek begin dit jaar, tot respectievelijk 13 en 22 procent.

En daar schreef Henk Kraaijenhof deze week een column over, op de site van Sport Knowhow XL, een informatieplatform voor de ‘zakelijke sportmarkt’. De laatste keer dat er een link was tussen Kraaijenhof en voetbal was toen hij in 1998 adviseur werd van Juventus.

Dat is de club die twee jaar eerder in de finale van de Champions League Ajax had verslagen met een elftal dat bol stond van de dope, epo om precies te zijn, iets wat jaren later werd bevestigd door twee Italiaanse wetenschappers. Kraaijenhof deed de beschuldigingen af als onzin, verzinsels.

In de column gooit de ‘performance consultant’ alle voetballers op een hoop. Hij slaagt erin alle clichés over voetballers en het profvoetbal in een stukje te proppen. Ze zeuren. Ze zijn verwend. Ze krijgen te veel aandacht. Ze verdienen te veel. Ze worden te groot gemaakt. Gevoelens van angst en depressiviteit? ‘Welkom in de echte wereld, makkers.’

De voetballer, schrijft hij, ligt er wakker van dat zijn nieuwe Ferrari niet beschikbaar is in zijn favoriete kleur, dat hij op zijn lichaam geen plek meer heeft voor nieuwe tatoeages en niet naar de kapper kan. ‘Kwetsbare bejaarden’ hebben reden om zich gestresst te voelen, voetballers niet. Hij maakt geen onderscheid tussen de spelmaker van Barcelona en de rechtsback van TOP Oss, hij haat ze allemaal.

De miljoenen mensen die het jammer vinden dat er niet wordt gevoetbald, de mensen die het missen, haat hij ook. Want dat is ‘achterlijk gezeur’. Als hij het heeft over het maatschappelijk belang van voetbal, zet hij ‘maatschappelijk’ tussen aanhalingstekens, omdat het volgens hem niet bestaat.

Hij is jaloers. Wat hij beweert hoor je vaker. Voetbalhaters zien alleen wat ze willen zien; de misstanden, de poen, de corruptie. Ze ontkennen dat het voetbal een miljardenindustrie is met een grote maatschappelijke en economische betekenis. Miljoenen mensen in Nederland beleven er plezier aan; óók, of zelfs, aan Memphis Depay.

Hij kwam laatst in opspraak omdat hij een fotosessie had geregeld met een lijger, tot woede van dierenwelzijnsorganisaties. Een lijger is een kruising tussen een leeuw en een tijger. Voetballers die kicken op foto’s met een beschermde diersoort, van mij hoeft het ook niet, maar als hij mannen als Henk Kraaijenhof en diens medestanders ermee op de kast kan jagen, vind ik het best.