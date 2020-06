Voetbalfan mag bij goal ‘hoera’ fluisteren: ‘Dat kun je niet verwachten van supporters’

Zo zien de tribunes er nu uit in de Duitse Bundesliga. Beeld BSR Agency

Op dinsdag 21 april maakte het kabinet bekend dat er dit seizoen niet meer zou worden gevoetbald. ‘Die beslissing vond ik toen al veel te voorbarig', zegt Vissers. ‘Bijna iedere sector wacht de laatste ontwikkelingen af. Het is raar dat de KNVB zich zo makkelijk heeft neergelegd bij het schrappen van de competitie. Doorspelen had een hoop discussie kunnen voorkomen.’

Hoe heb je gekeken naar de lege tribunes in de Duitse Bundesliga?

‘Bij een wedstrijd hoort publiek. Als nu het voetbal niet goed is, heb je écht niets om naar te kijken. Met gevulde tribunes kon ik nog genieten van de sfeer, de zingende fans, desnoods een mooie vrouw in het stadion.’

Hoe gaan de voetbalclubs ervoor zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden?

‘Bij de meeste stadions kan er met die maatregel ongeveer 30 procent van de stoelen worden gevuld. De clubs zijn al allerlei ideeën aan het verzinnen om te zorgen dat iedereen altijd anderhalve meter afstand kan houden. Zo wordt er gedacht aan een pauze van dertig minuten, zodat niet iedereen tegelijkertijd eten gaat halen. Veel clubs hebben al seizoenkaarten verkocht, dus misschien moet er geloot worden wie naar welke wedstrijd mag.’

Mark Rutte heeft aangekondigd dat er niet gezongen of gejuicht mag worden door de supporters. Is dat wel te handhaven?

‘Dat is niet te doen. Als Ajax in de laatste minuut de winnende maakt tegen Barcelona, kun je onmogelijk verwachten dat er geen emotie vrijkomt. Rutte heeft zelfs gezegd dat er bij een goal maar 'hoera’ moet worden gefluisterd. Dat kun je niet verwachten van supporters.’

Hoe reageerden de eredivisieclubs op de versoepeling?

‘Die zijn allemaal blij dat er weer supporters welkom zijn, maar de competitie begint natuurlijk pas over drie maanden. Wie weet wat er dan allemaal weer anders is. Het is denk ik belangrijk dat er per week gekeken gaat worden naar de mogelijkheden. Misschien kunnen de supportersaantallen dan weer langzaam opbouwen tot een halfvol stadion. Toch heerst er ook een beetje onbegrip. Want waarom mogen mensen in het ov wel weer bij elkaar zitten? Hoewel je daar natuurlijk niet gaat zingen.’

Zijn er Nederlandse clubs die als gevolg van de coronacrisis gaan omvallen?

‘Ik denk dat alle eredivisieclubs het financieel wel gaan redden. Veel spelers hebben salaris ingeleverd en er is flink bezuinigd op de personeelskosten. Het zou kunnen dat één of twee clubs in de Eerste Divisie zonder fanatieke achterban het moeilijker gaan hebben. Ik denk dat veel clubs ook weer gaan investeren in de aankoop van spelers. Het spelen van goed voetbal blijft namelijk de belangrijkste inkomstenbron.’