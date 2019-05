Voetbalcommentator Wytse van der Goot evalueert zijn Champions League-seizoen: ‘Die ‘ooo’ had 10 procent zachter gekund’

Beeld Hollandse Hoogte

‘Je moest gister bijna janken hè?’, zei de leidster van de kinderspeelzaal op donderdagmiddag tegen Wytse van der Goot, toen hij zijn zoontje kwam ophalen. De avond daarvoor had ze de 37-jarige voetbalcommentator gehoord bij Ajax-Tottenham Hotspur, de halve finale van de Champions League. ‘O nee!’, slaakte hij daarbij met overslaande stem, nadat de Braziliaan Lucas Moura de fatale 2-3 had binnengeschoven in de 96ste minuut.

‘Bijna janken moest ik niet,’ zegt van der Goot op een terras in Amsterdam, ‘maar die goal betekende wel het einde van een achtbaanrit die misselijkheid bleek op te leveren, in plaats van vreugde.’

Naast de leidster van de kinderspeelzaal hoorden nog eens ruim 4,8 miljoen mensen de ontgoocheling van Van der Goot op Veronica. De Europese campagne van Ajax betekende voor Van der Goot zijn doorbraak als voetbalcommentator. Voorheen was hij vooral bekend als sidekick in de studio bij Champions League-uitzendingen. Zijn opzwepende commentaar en opvallende stiltes (achttien seconden na de goal van Moura) leidden tot lovende reacties, onder meer van Theo Reitsma, nestor der voetbalverslaggevers.

Zaterdag sluit Van der Goot zijn eerste seizoen als commentator van de Champions League af met de finale, een Brits onderonsje tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. Relatief ontspannen bereidt hij zich voor. ‘Het was natuurlijk onmetelijk veel groter geweest als Ajax het had gered.’

Aan de hand van door V geselecteerde fragmenten blikt van der Goot zelfkritisch terug op zijn Champions League-seizoen. Het was ‘bizar’, zegt van der Goot. Hij miste – als commentator of interviewer – geen seconde van Ajax en zag zodoende zenuwslopende wedstrijden in München, Madrid, Turijn, Londen en Amsterdam. Daarnaast becommentarieerde hij onder meer de Champions League-wedstrijden van PSV, Manchester City-Tottenham Hotspur (4-3) en Barcelona-Liverpool (3-0).

‘Ik gebruik niet graag het woord ‘verwerkingsproces’, maar daar is wel een beetje sprake van’, zegt van der Goot. ‘Dan zat ik dinsdagavond als interviewer bij Liverpool-Barcelona. Onvergételijke wedstrijd, maar in mijn hoofd was ik al bezig met Ajax-Tottenham, een dag later. Na die wedstrijd heb ik aan de keukentafel een paar glazen rum gedronken om in slaap te vallen.’ De kampioenswedstrijd De Graafschap-Ajax liet van der Goot aan zich voorbijgaan. ‘Toen zat ik in de tuin. Ik vond het even mooi geweest.’

Ondanks de enorme anticlimax ziet van der Goot Ajax-Tottenham als zijn hoogtepunt. ‘Aan alles merkte je dat dit de grootste Nederlandse wedstrijd was sinds de halve finale van Oranje tijdens het WK 2014. Groter dan de Europa League-finale van Ajax in 2016. Het gaafst vind ik dat ik in zo’n wedstrijd overeind ben gebleven. Bij alle belangrijke momenten zat ik goed of goed genoeg. Een grote fout heb ik niet gemaakt.’

Die maakte hij wel tijdens Ajax-Juventus. Toen sprak hij over Ajax-trainer Van Halst in plaats van Ten Hag. ‘Een totale brainfart’, zegt van der Goot. ‘Die kwam door verschillende factoren. Ze zijn allebei kaal, hebben samen gespeeld bij FC Twente en hebben een verleden bij FC Utrecht. Ten Hág, Van Hálst. Al een tijdje zaten ze vlak naast elkaar in mijn hoofd. Het moest een keer misgaan.’

In de rust wees voetbaltrainer Robert Maaskant hem er met een berichtje op. ‘Fuck, dacht ik, het is gebeurd. Ik baalde daar enorm van en heb me toen even afgevraagd of ik dit soort grote wedstrijden wel aankan. Of ga ik rare dingen roepen? Later noemde ik verdediger Veltman ook nog Veltkamp – dat kwam door invaller Ekkelenkamp. Ik had het héél erg gevonden als ik dit soort fouten bij Ajax-Tottenham had gemaakt.’

Hoewel dat niet is gebeurd, is hij kritisch over een paar momenten tijdens die wedstrijd. Bijvoorbeeld over de 1-0 van Matthijs de Ligt, in de vijfde minuut. ‘De ‘ooo’ had 10 procent zachter gekund. Of ik had een woord moeten schreeuwen: ‘Raak!’ of ‘Goal!’ Op zo’n moment moet ik meer commentator zijn dan liefhebber. Als ik in de kroeg met vrienden aan het kijken ben, reageer ik hetzelfde.’

Wie het commentaar van van der Goot terugluistert, hoort geregeld extatische en langgerekte ‘o’s’. ‘Ik moet oppassen dat ik het niet te vaak zeg. Dat gaat de kijker opvallen.’

Spijt heeft van der Goot van zijn constatering, in de 92ste minuut, dat de Arena zich opmaakt voor ‘een collectief orgasme’. ‘Toen ik aan die zin begon, wist ik niet waar die zou eindigen – zo werkt praten. Ik zocht het woord voor maximale vreugde en euforie. Toen kwam ‘orgasme’ in me op. Maar dat is te plastisch, waardoor kijkers de concentratie in de wedstrijd konden verliezen.’

Van der Goot beperkt zich grotendeels tot de gebeurtenissen op het veld. Zelden dist hij anekdotes op. ‘Je moet alle mooie feiten en verhalen kennen, maar tegelijkertijd moet je bereid zijn ze op zak te houden als er geen aanleiding is ze te vertellen. Tijdens Ajax-Tottenham stipte ik de vriendschap tussen Daley Blind en de ex-Ajacieden van Tottenham aan, maar dat rolde er toch geforceerd uit.’

Vincent Schildkamp van Fox Sports is volgens van der Goo t de beste voetbalcommentator van Nederland. ‘Door zijn voetbalkennis, vocabulaire en humor.’ Van der Goot herinnert zich de binnenvallende vrije trap van Lasse Schöne tegen Real Madrid, in de kwartfinale. ‘Vincent zag meteen dat Real-keeper Courtois te ver naar voren stond.’

Het beste commentaar hoor je bij de Britten, zegt Van der Goot, die zelf Engelse wedstrijden becommentarieert op Ziggo Sport. Peter Drury, commentator bij BT Sport, noemt hij ‘een poëet’. ‘They are slick, they are quick, they are fearless, they are fun and they are semi finalists’, zei Drury na Juventus-Ajax over de Amsterdammers.

"The Ajax boys have kicked over the Old Lady!" 👏



The voice to take you through the latest Champions League upset...



All yours, Peter Drury 🙌 pic.twitter.com/zS6e840NZx Football on BT Sport

Het allermooiste voetbalcommentaar hoorde van der Goot in 2012 van Sky Sports-commentator Martin Tyler, toen Sergio Agüero Manchester City in de blessuretijd de titel bezorgde. ‘I swear you’ll never see anything like this ever again! So watch it, drink it in…’ Van der Goot wijst naar zijn armen. ‘Als ik eraan denk, krijg ik weer kippevel. Dit is zó goed.’

Ajax-Bayern München, 12 december 2018, 75ste minuut, rode kaart Thomas Müller ‘Crosspass Ziyech. Zo! Zo, Müller! Hij weet waar die zit, die kaart. Ja, daar inderdaad! Ook Müller ervan af, goeiedag zeg. En je kan je niet aan de indruk onttrekken dat dit een wraakactie is van Thomas Müller, die al een paar keer eerder met Nico Tagliafico te maken had en hier nu een karatetrap uitdeelt waar de honden geen brood van lusten. En zo is het tien tegen tien.’ ‘Hier reageer ik veel te heftig. Ik criminaliseer Müller half en zeg later ook dat hij lang geschorst moet worden, terwijl iedereen die hem kent, weet dat dit gewoon een ongeluk is. Net als bij de goal van De Ligt tegen Tottenham liet ik me meeslepen door mijn enthousiasme.’

Juventus-Ajax, 10 april 2019, 45ste minuut, 0-1 van Cristiano Ronaldo ‘Ronaldo-oooo. Duveltjes, doosjes. Seconden voor rust is het Cristiano Ronaldo die Juventus op 0-1 zet. Zomaar.’ ‘Duveltjes, doosjes vond ik mooi. Het omschreef de situatie superpuntig. Ajax had, zoals altijd tegen Italiaanse ploegen, controle over de wedstrijd. Kort voor rust kopt Ronaldo uit het niets binnen. Ik ben blij dat ik het enorme cliché ‘als een duveltje uit een doosje’ wist te vermijden. Dit vond ik een leuke remix daarvan.’

Manchester City-Tottenham Hotspur, 17 april 2019, 11de minuut, 2-2 van Bernardo Silva ‘Hier is Agüero. Daar is Bernardo Silva. Silva-a-haha! Een trainingspotje, in de kwartfinale van de Champions League. Bizar!’ ‘Na tien minuten stond het al 2-1. Er zal toch ooit een kans gemist worden, dacht ik. Maar ook deze vloog erin. Toen zei ik: ‘Een trainingspotje in de kwartfinale van de Champions League.’ Dat wás het ook. ‘Na Real Madrid-Ajax (1-4) ben ik veel te lang blijven hangen in de hotelbar, waardoor ik de volgende dag in Parijs niet scherp was als commentator bij Paris Saint Germain-Manchester United (1-3). Daar had ik enorm veel spijt van. Na Juventus-Ajax (1-2) heb ik het met collega Leo Oldenburger bij twee biertjes gehouden, om wel fris te zijn voor City-Spurs. Daar heb ik tijdens die elf minuten de vruchten van geplukt.’

FC Barcelona-Liverpool, 1 mei 2019, 82ste minuut, 3-0 van Lionel Messi ‘Suárez staat erbij, maar Messi doet het ze-é-é-élf! Messi doet het zelf. Messi doet het zelf. U heeft het ook gezien. Het is echt. Het is 3-0. Het is hij. Voetbalgod zelf.’ ‘Drie keer ‘Messi doet het zelf’, elke keer met andere betekenis. De eerste: Messi neemt de vrije trap zelf. De tweede: Messi schiet hem er zelf in. De derde: Messi schiet Barcelona zelf naar de finale – dachten we toen. Terugkijkend had ik steeds net andere zinnetjes moeten zeggen. ‘Natuurlijk doet hij het zelf’, bijvoorbeeld. ‘Net als de ‘oo’ keren herhalingen vaak terug bij mij. Ik doe dat om iets kracht mee te geven, maar ik moet ermee uitkijken. Zodra het kijkers opvalt, gaat het ze irriteren. ‘De voetbalgod. Tja, wat moet je verder over Messi zeggen? Nu ik dit zeg, denk ik: best wel zwak. Een week later, bij Ajax-Tottenham, gebruik ik ‘voetbalhel’. Dat kan creatiever.’

Ajax-Tottenham Hotspur, 8 mei 2019, 96ste minuut, 2-3 van Lucas Moura ‘Een glijpartij, daar valt de bal voor Lucas. O nee! (18 seconden stilte) De voetbalhel. De voetbalhel. Hij bestaat. En Ajax zit erin.’ ‘Je krijgt maar één kans om zo’n moment, dat vaak herhaald zal worden, goed te doen. Mijn hoofd ging tekeer, en toen kwam het woordje ‘hel’ uit de rolodex naar boven. Maar ja, de echte hel is het niet. Nou, dan de voetbalhel. Toen kwam daarachteraan: ‘Hij bestaat. En Ajax zit erin.’ Dat vond ik een mooie drietrapsraket die de relatieve ernst van de situatie weergaf. ‘De stilte liet ik bewust vallen. Zoals meer mensen ben ik fan van het Engelse commentaar. Daarbij hoort: doelpunt, eerste reactie, stilte, statement. Die stilte kan zo lang duren als het moment duurt. Speler rent weg, shot van publiek, speler glijdt op de knieën, shot van de coach. Op die momenten is er niets wat ik kan zeggen dat het beter maakt. Bovendien heeft een stilte als voordeel dat je je gedachten bij elkaar kunt rapen zodat je de meest treffende observatie eruit kunt pikken.’

Tottenham Hotspur-Liverpool is zaterdag 1 juni om 21.00 uur te zien bij Veronica. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur.