Voetbalcoach Fred Grim: de wonderdokter van RKC

Nee, Fred Grim voelde zich niet te groot voor RKC, ook al was hij in 2017 drie duels bondscoach. Wel schrok hij van de sportbeleving. Tijd voor een cultuuromslag. Niet langer hangen in het spelershome, maar zweten in het krachthonk. Met succes: RKC komt vanaf zaterdag weer uit in de eredivisie.

Fred Grim wordt op 28 mei in de lucht gehesen. Met een 5-4-overwinning op Go Ahead Eagles heeft RKC promotie naar de eredivisie afgedwongen. Beeld ANP / VI Images

Dat oud-bondscoaches als Louis van Gaal, Guus Hiddink of Bert van Marwijk nooit bij RKC zouden werken, hoefde niemand algemeen directeur Frank van Mosselveld te vertellen. Maar zelfs bij Fred Grim twijfelde hij. Was diens status niet te groot voor de club? Kon hij het wel maken om de interim-bondscoach die drie wedstrijden op de bank zat te bellen?

‘In eerste instantie doe je het niet’, zegt Van Mosselveld. ‘Je denkt: dat is veel te hoog gegrepen voor ons. Hij is toch bondscoach van het Nederlands elftal geweest.’ Maar toen de gesprekken met andere trainers spaak liepen en Grim ook nog geen club had, besloot hij vorige zomer de schroom toch van zich af te gooien. Wie weet waartoe het zou leiden.

‘Ik wilde vorig seizoen al in de eredivisie werken, maar dat kwam er niet van’, zegt Grim, die in 2017 na het ontslag van bondscoach Danny Blind als assistent werd doorgeschoven en later de rechterhand van Dick Advocaat was bij Sparta, maar in Rotterdam naast het hoofdtrainerschap greep. ‘Ik ben niet het type dat thuis gaat zitten. Ik wilde zelfstandig op het veld staan.’

Hoewel RKC het jaar ervoor troosteloos als achttiende is geëindigd in de eerste divisie, ziet Grim mogelijkheden om de vervallen club er weer bovenop te helpen. In Waalwijk verricht hij afgelopen seizoen een klein wonder door promotie naar de eredivisie af te dwingen. Een knotsgekke finale in de play-offs tegen Go Ahead Eagles (5-4) betekent dat de Brabanders na vijf jaar terugkeren op het hoogste niveau. Met Grim als architect.

Cultuuromslag

Daarvoor was een cultuuromslag nodig. ‘In het begin heb ik vaak tegen mezelf gezegd: Fred, even tot tien tellen’, zegt Grim terwijl hij vanuit de businessclub ziet hoe de kunstgrasmat wordt vervangen door een veld met echte sprieten. Wat de oud-bondscoach het meest opviel: het verschil in topsportbeleving bij de Oranje-internationals en de spelers van RKC.

Zo waren de spelers van RKC ’s ochtends pas kort voor de training in de kleedkamer. Na de training was het voor de spelers niet gebruikelijk om nog extra in zichzelf te investeren. In plaats daarvan gingen ze douchen. Het krachthonk lag er soms verlaten bij.

Het stond in schril contrast met de manier van werken die Grim bij de KNVB gewend was. Als voorbeeld noemt hij Arjen Robben. ‘Arjen deed altijd een individuele voor-warming-up voordat we aan de groepswarming-up begonnen. Hij had dan al bijna een complete training achter de rug. Na de training deed hij altijd een coolingdown.’

Het was voor Grim, die eerder trainer was bij Jong Ajax en Almere City, de norm in Waalwijk. Hij maakte de afspraak met zijn spelers om anderhalf uur voor de training aanwezig te zijn. Maar in plaats van dat zij naar het krachthonk gingen, bleven de meesten in het spelershome. Daar zag ook de spelersgroep zelf de meerwaarde niet van in, dus stond op een ochtend een aantal spelers in de werkkamer van Grim. Of ze toch niet een halfuur later op de club konden zijn, zodat enkelen de kinderen ’s ochtends naar school konden brengen?

Dagtaak

‘Toen heb ik even op mijn tong moeten bijten’, zegt Grim. ‘De spelers wilden vooruit, maar beseften niet hoe ze dat het best konden doen.’ In plaats van gefrustreerd te raken, besloot hij zijn spelers duidelijk te maken hoe ze hun sporten zouden moeten beleven. ‘Met alleen talent kom je er niet. Profvoetballer zijn is een dagtaak.’

Van Mosselveld: ‘De standaard van Fred lag vanaf de eerste dag enorm hoog. Naar zo’n trainer was ik op zoek. Hij heeft de spelers bewust gemaakt van wat er nodig is om echt als een prof te leven. Dat betekent namelijk heel veel doen, maar ook heel veel laten.’

Grim voerde een gezamenlijk ontbijt in. Ook staat tegenwoordig een herstelmaaltijd klaar na de training. Meerdere performance coaches begeleiden de spelers tijdens de krachttraining. De intensiteit van de trainingen is omhooggegaan. Grim: ‘Spelers moeten op een gegeven moment denken: ik moet nog even uitfietsen, mijn benen laten masseren of rekken en strekken, anders kan ik morgen niet aanhaken. Het gaat om de bewustwording.’

Trouw aan RKC

Na een jaar herhalen en investeren in de eerste divisie beseft hij pas hoe uniek zijn periode bij het Nederlands elftal was. Op het moment zelf ervoer hij dat allerminst. Als je er middenin zit, ga je erin mee, redeneert Grim. ‘Bij het Nederlands elftal hingen overal camera’s langs het veld om situaties terug te kijken. Bij RKC stond dit nog volledig in de kinderschoenen.’

Het doet niets af aan het plezier waarmee hij het eerste jaar in Waalwijk heeft gewerkt, benadrukt hij. Niet voor niks verlengde hij ondanks interesse van onder meer PEC Zwolle zijn contract bij RKC, tot 2021. Als oud-bondscoach maakt hij komend seizoen zijn debuut in de eredivisie.

De titel zal altijd aan hem blijven kleven, beseft Grim. Toen hij als tussenpaus bij het Nederlands elftal werd aangesteld, zeiden zijn vrienden meteen: dat is goed voor je cv. Zelf had hij daar geen moment aan gedacht. ‘Ik heb niet eens een cv.’

Hij wordt liever beoordeeld op het werk dat hij levert, dan de clubs die achter zijn naam staan. Toch weet ook Grim dat de voetballerij niet altijd zo werkt. ‘Misschien helpt het als ik nog een keer in het buitenland wil werken. Maar zelf zal ik nooit benoemen dat ik oud-bondscoach ben.’