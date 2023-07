Voetbalcoach Dastgir wisselt moeiteloos tussen Cruijff, de Taliban, Bosz en Almere

Anoush Dastgir is het komend seizoen de assistent-coach bij Almere City. In het verleden was hij bondscoach van Afghanistan. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toen hij onlangs over zijn leven las in het boek Anoush, met in de ondertitel ‘Hoe Anoush Dastgir als jongste bondscoach ter wereld Afghanistan wist te herenigen’, dacht hij: ‘What the fuck is er allemaal gebeurd. Ik heb altijd in een flow geleefd.’

Bij Almere City is Anoush Dastgir de opvolger van de naar Ajax vertrokken assistent Hedwiges Maduro. Hoofdtrainer Alex Pastoor ziet in Dastgir een ‘groot talent’ als trainer. Thuis in Arnhem, naast het ingelijste shirt van Afghanistan, praat hij over zijn leven dat door politicoloog Ivo Roodbergen tot boek is verwerkt.

Geboren in Afghanistan, gevlucht naar Nederland, met een vader die het gezin terroriseerde. Dastgir wilde voetballer worden en speelde bij NEC en VVV, zonder het eerste elftal te halen. Hij was ondanks een zwakke knie zesvoudig international van Afghanistan en was vier jaar bondscoach, tot in 2021, toen de Taliban de macht weer overnamen.

Alvorens zijn leven te ontvouwen, praat Dastgir over zijn fascinatie voor Peter Bosz, de nieuwe trainer van PSV. ‘Peter Bosz is mijn idool.’ Als lerende trainer kocht hij een seizoenkaart van Bayer Leverkusen, waar Bosz toen werkte. ‘Dat weet hij niet.’ Bosz gaf twee keer een presentatie over zijn visie in de klas van Dastgir bij de trainerscursus Uefa Pro. ‘Ik heb hem nooit verteld dat ik hem zo intensief volg.’

Dastgir zat op een mooie plek bij Leverkusen, in het midden achter de dug-out, en maakte aantekeningen. ‘Ik evalueerde zijn wedstrijden en analyseerde de tegenstander vooraf. Ik probeerde in zijn hoofd te kruipen. Wat zou Peter doen? Welke wissel zou hij toepassen? Thuis downloadde ik de wedstrijd, om te kijken of ik alles goed had gezien. Peter was mijn project. Hij heeft mij indirect gevormd, vooral op inhoud.’

Cruijffiaans

Het gaat hem om de manier van spelen. Dominant, in aanvallend en verdedigend opzicht. Cruijffiaans. ‘Hoe Cruijff over voetbal dacht, daarmee is Nederland bekend geworden. Natuurlijk verandert voetbal, maar Cruijff is de kern. In Azië heeft iedereen het over de Hollandse school, terwijl Nederland nooit een WK heeft gewonnen. Natuurlijk gaat het om winnen, maar ook de manier waarop is belangrijk.’

Hij heeft vrijwel alle boeken over Cruijff, hoewel hij hem nooit zag voetballen of coachen. Eens, als student aan het Cruyff College, hoorde hij in Barcelona dat Cruijff al vóór een gepland bezoek van de leerlingen naar Nederland zou vliegen. Dastgir ging een dag eerder alleen, belde aan, en sprak twintig minuten met Cruijff.

‘Het leek één minuut. Ik vroeg hem hoe het kon dat hij in Spanje veel groter leek dan in Nederland. Hij keek me aan, glimlachte en zei voor de grap dat hij niet populair was in Spanje en ook niet in Nederland. Ik was overweldigd, als een kind dat onverwacht een ijsje krijgt. Wat ik vooral onthield is dat voetbal mooi gespeeld moet worden. Hij zei: je koopt geen kaartje om naar een saaie wedstrijd te kijken.

Voor de fans

‘Met initiatiefrijk voetbal krijg je de steun van het publiek, als twaalfde man. Uiteindelijk speel je voetbal voor publiek. Dat is mijn belangrijkste les. Vasthouden aan je visie, zonder eigenwijs te zijn. Fouten durven te maken. Blijven groeien. Later heb ik Cruijff meegemaakt bij de Foundation in Nederland. Het was druk, maar toen hij tegen mij praatte, was hij alleen met mij bezig. Vaak kijken bekende mensen vooral om zich heen, terwijl ze met je praten.’

Ontwikkeling als trainer begint met een eigen visie. ‘Het voetbal ontwikkelt zich razendsnel en ik leer van andere trainers. Mijn uitgangspunt is de Hollandse school. Risico’s durven nemen in bepaalde fases van wedstrijden, zoals ik in mijn leven ook risico’s heb moeten nemen.’

‘Ik denk dat ik eindelijk mijn rust heb gevonden.’ Met m'n familieleden gaat het goed nu, zelfs met de broer die zwaar aan de drugs raakte. Hij werkt in een parkeergarage in Dubai. ‘Hij was beland onder de bruggen in Antwerpen. Ik vond hem op straat en dacht: weer een kliniek, dat heeft geen zin.’ Weg uit Nederland moest zijn broer. ‘In Nederland kun je zo makkelijk aan drugs komen.’

Zijn moeder werkt in een pannenkoekenrestaurant, de jongste zus voetbalde afgelopen seizoen bij PEC Zwolle en herstelt van een blessure. Zijn oudste zus werkt bij de IND en heeft een eigen bikinilijn, de andere broer is bijna afgestudeerd in rechten.

Met dank aan de CIA

Met de drie kinderen en de tweede echtgenote van zijn vader gaat het ook naar wens. Alleen zijn vader woont nog in Afghanistan. ‘Ik mis hem niet echt, maar ik voel me verantwoordelijk voor hem. Ik laat hem alleen nooit meer dominant zijn richting broers en zusjes.’

Vader had een bedrijf met computers, maar dat is voorbij nu de Taliban terug zijn. ‘Het wordt met de dag erger in Afghanistan. Kinderen sterven aan ondervoeding.’ Waarom doen de Taliban zo? ‘Druk uitoefenen, om erkenning te krijgen. De leiders hebben geld zat, met kinderen in Pakistan, Qatar en Saudi-Arabië.’

Gedurende decennia zijn de belangen van wereldmachten uitgespeeld in oorlogen in Afghanistan. ‘De Taliban ware gewoon een project. Wanneer ze nodig zijn, worden ze ingehuurd. Het zijn huursoldaten. Net als de Wagner Group.’

Gebrainwasht

Op de dag van het gesprek volgt het nieuws dat schoonheidssalons moeten sluiten. ‘Bij de vorige keer dat de Taliban aan de macht waren, werd veel internationale druk uitgeoefend. Demonstraties voor vrouwenrechten, met Angelina Jolie en Brad Pitt. Wie hebben de Taliban weer neergezet? De Taliban zijn na de Russische invasie in 1979 gecreëerd en gefinancierd door de CIA, om de Sovjet-Unie te verslaan in Afghanistan.

In het begin dacht iedereen nog: misschien zijn de Taliban veranderd, na al die jaren. Maar de mindset, de ideologie waarmee er mensen worden geworven, is duidelijk. Weeskinderen worden in Pakistan in islamitische scholen gehersenspoeld. Dan wordt er gevraagd: wie wil naar de hemel, naar vader of moeder? Roepen die kinderen: ik, ik. Dan moeten ze strijden tegen de ongelovigen.

Of ze zeggen tegen een kind: jij bent stout geweest. Dan mag een ander zich het eerst opblazen om naar zijn ouders te gaan. Op school lees je boeken, zoek je op internet en zeg je op een gegeven moment: wij zijn toch niet dom. Dus internet moet weg, boeken weg. Treurig, in de 21ste eeuw.’

Vrouwenvoetbal

Dastgir werkte kortstondig samen met de Taliban, die de macht grepen toen hij bondscoach was. Hij deed vrijwel alles, tot het regelen van visa toe. Afghanistan speelde thuisduels buiten de landsgrenzen. ‘Uiteindelijk moet je met ze aan tafel. Wat anders? Voetbal ook uiteen laten vallen?’

Hij sprak ook over vrouwenrechten. ‘In het begin zeiden ze dat vrouwen gewoon naar school mochten blijven gaan. Degene die bij de bond was aangesteld door de Taliban zei tegen mij dat zijn dochters voetballen in Pakistan. De bazen willen geen vrouwenvoetbal in Afghanistan.’

Hij gebruikt een metafoor: ‘Jij hebt twintig dagen niets gedronken en ik bied jou een glas water aan. Als jij het glas bijna hebt aangenomen, trek ik het terug. Ik blijf met je spelen en jij blijft naar dat glas reiken, want je hebt dorst. Je blijft hopen dat ik jou dat glas een keer geef. Zo gaat het ook met de Taliban. Elke keer is er weer hoop.’

In juni 2021 was hij voor het laatst in Afghanistan. Het land blijft trekken. Zijn familie komt ervandaan. Zijn opa ligt daar begraven. ‘Als ik wist hoe ik het land kon helpen, zou ik vandaag beginnen. Als je 35 miljoen steentjes op elkaar moet zetten om van Afghanistan een vrij land te maken, heb ik mijn steentje bijgedragen.’

Almere City

Al die gebeurtenissen helpen hem een betere trainer te zijn. Hij deed ook ervaring op bij NEC en bij DUNO in Doorwerth. Vorig seizoen mocht hij komen werken bij Almere City, als trainer van Jong Almere dat promoveerde naar de tweede divisie. ‘In het begin was ik er niet bij met mijn hoofd, omdat ik zorgen had over de veiligheid van mijn pa en broer. Hoofdtrainer Alex Pastoor vond dat ik vaker iets moest zeggen, dat ik me meer kon profileren.’

Pastoor is een leermeester. ‘Wij trainers denken vaak dat we bijna alles tactisch kunnen oplossen. Als zij zo spelen, doen wij dat. Dat klopt ook wel, maar Alex is ook heel erg van de vorm. Als je niet compact staat, kun je alles zeggen over inhoud, maar dan val je uit elkaar. Als jonge trainer ga je gauw mee met dat hele tactische verhaal, terwijl het zo belangrijk is hoe iedereen met elkaar omgaat. Het draait het om je relatie met spelers.

‘Alex is een cultuur aan het neerzetten bij Almere. Het karakter van de staf wordt het karakter van de spelers. Wij moeten 101 procent geven als we dat ook van de spelers eisen. Iedereen binnen de staf heeft zijn specialiteit en verantwoordelijkheid, maar iedereen is ook verantwoordelijk voor alles. Alex was een van de weinigen die in het begin van het seizoen zei dat wij gingen promoveren. Hij propte dat in ieders hoofd en iedereen begon het te geloven.’

Zijn ambitie is om hoofdtrainer te worden in de eredivisie. ‘Maar ik heb nog een paar jaar nodig. Je kunt maar één keer beginnen.’ Dastgir heeft de tijd. Eindelijk.