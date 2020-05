Voetbalclubs leunen massaal op noodregel voor salarissen

Supporters van SC Cambuur staan met de auto in het stadion te wachten om een donatie te doen. Beeld ANP

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is bedoeld voor werknemers van bedrijven die door de onverwachte omstandigheden vanwege de coronacrisis hun omzet fors zien dalen. Daartoe behoren de clubs, waarvan de competitie is gestaakt. De kans is groot dat ze volgend seizoen een tijd zonder publiek spelen.

Donderdag was in Zeist topoverleg met alle partijen om verder te werken aan een reddingsplan. Initiatiefnemer Rob Jansen, voorzitter van de vereniging voor zaakwaarnemers Pro Agent, bevestigde na het overleg dat een groot deel van de clubs, grofweg gesteld de eerste divisie en het rechterrijtje van de eredivisie, al gebruik maakt van de NOW-regeling, die geldt voor mensen met een maximaal maandsalaris van ongeveer 9.500 euro bruto.

Werknemers kunnen een uitkering krijgen van ten hoogste 90 procent van hun loon. Maar ook de topclubs, waarvan de spelers doorgaans meer verdienen dan genoemd bedrag, doen een beroep op die regeling, in hun geval voor ander personeel. Een club als Ajax heeft ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

De zaakwaarnemers sluiten zich aan bij het al vorige week overeengekomen akkoord voor salarisreductie van 2,5 tot 20 procent, gesloten door de vakbonden VVCS en Proprof, alsmede de werkgevers FBO en de trainers, CBV. Dat bleek donderdag na overleg. De volledige sector steunt dus het akkoord, dat minimaal 35 miljoen euro vertegenwoordigt. Jansen: ‘Iedereen is bereid offers te brengen.’

Deltaplan betaald voetbal

Een deltaplan voor het voetbal is ook nodig om de politiek mee te krijgen, al is de overheidssteun dus al groot via de NOW-regeling. Het plan omhelst tal van aspecten: begrotingen, salarissen, de wijze van functioneren in coronatijd. Den Haag verleent alleen financiële steun aan sectoren die een doortimmerd plan overleggen en die hun best doen de kosten te reduceren.

Eventuele steun is alleen bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen trotseren, niet om wanbeleid te verdoezelen. De KNVB hoopt na 1 september weer te voetballen, waarbij het nog volstrekt onzeker is wanneer publiek weer welkom is in de stadions.

Het overleg gold ook als beoogde afrekening met het solisme. Of, zoals Jansen zich uitdrukte: ‘Stop met de ego’s.’ De afgelopen dagen is geregeld overlegd in menig samenstelling, ook met minister Van Rijn van Sport. ‘Als we niets doen, vallen de clubs om, één voor één’, stelt een betrokkene.

De clubs proberen oplossingen te zoeken voor de nieuwe realiteit. Zo wil het voetbal dat wedstrijden zonder publiek niet meer vallen onder evenementen waarvoor een vergunning nodig is. Dat zou kunnen betekenen dat (oefen)wedstrijden voor 1 september al mogelijk zijn, nodig ook als voorbereiding op interlands begin september. De competitie zou dan kort na die wedstrijden kunnen beginnen. De betrokkenen kijken reikhalzend naar de gebeurtenissen in Duitsland, waar de competitie dit weekeinde wordt hervat. De Bundesliga geldt als test voor Nederlandse plannen.

De handreiking naar de politiek is ook nodig. ‘Tsja’, antwoordde premier Rutte vorige week nogal cynisch op een opmerking van een verslaggever, dat het voetbal om 400 miljoen vroeg. Bij monde van directeur betaald voetbal Eric Gudde is alleen gesproken over omzetderving van 300 miljoen, plus 100 miljoen minder transferinkomsten, als het voetbal tot het einde van het jaar zonder publiek plaatsvindt. Maar de KNVB heeft nooit gevraagd om 400 miljoen steun. De bond rekende slechts voor hoe groot de schade is.