Voetbalclub Paris Saint-Germain in opspraak wegens racisme bij scouten van spelers

De scouting van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, club van internationale sterren als Kylian Mbappé en Neymar, is in opspraak geraakt vanwege een racisme-schandaal. Tussen 2013 en 2018 noteerden scouts de etniciteit van potentiële jeugdspelers in hun rapportages. Tenminste één keer werd een speler niet gehaald om zijn afkomst.

Kylian Mbappe & Neymar. Beeld AFP

‘Er zijn te veel spelers van Afrikaanse en Antilliaanse komaf bij PSG’, zei Marc Westerloppe, een van de hoofdscouts van de club, in 2014 tijdens een vergadering. Via Football Leaks, een website waar documenten met gevoelige informatie uit de voetballerij worden gelekt, kwamen de notulen in handen van onderzoeksjournalisten van de Franse website Mediapart.

Naast rugnummer, leeftijd en cijfers voor ‘essentiële voetbalkwaliteiten’ noteerden scouts van PSG de afkomst van spelers: Afrikaans, Antilliaans, Maghrebijns of Frans. Het registeren van etniciteit is in Frankrijk verboden en kan volgens de Franse wet worden bestraft met een boete tot 300 duizend euro of een gevangenisstraf tot vijf jaar.

Volgens Mediapart heeft de bewuste scoutingsafdeling, die verantwoordelijk was voor het aantrekken van jeugdspelers van buiten Parijs, tussen 2013 en 2018 slechts één zwarte speler naar de club gehaald.

Witte spelers

Extra pijnlijk is het gebruik van het woord ‘Frans’: daarmee werden witte spelers bedoeld. ‘We hadden daar eigenlijk ‘wit’ moeten schrijven’, zei Serge Fournier, een voormalig PSG-scout tegen Mediapart. En passant meldde Fournier dat PSG alleen maar jeugdspelers met de Franse nationaliteit scoutte. ‘De club wilde geen Afrikaanse jongens, vanwege twijfels over hun geboortedatum.’

Yann Gboho, een 17-jarige spelmaker die inmiddels voor Stade Rennais speelt, is in 2014 alleen op basis van zijn afkomst niet gehaald door PSG. De aanvallende middenvelder wordt gezien als een van de grote talenten van de Franse nationale ploeg onder de achttien jaar. Hij is geboren in Ivoorkust, maar heeft ook de Franse nationaliteit.

Het afwijzen van Gboho zou intern tot een hoogopgelopen discussie hebben geleid. Sommige personeelsleden dreigden de affaire te openbaren. ‘De club zal niet aarzelen om werknemers die de media op deze manier gebruiken te bestraffen’, zei toenmalig financieel directeur Philippe Boindrieux tijdens een bijeenkomst van de ondernemingsraad.

Kylian Mbappé. Beeld AFP

Disciplinaire of strafrechtelijke maatregelen

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, zegt geschokt te zijn door de onthullingen. De minister heeft de Franse voetbalbond gevraagd een onderzoek in te stellen. ‘Als deze discriminatoire praktijken worden bewezen, zullen er disciplinaire of strafrechtelijke maatregelen volgen’.

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu. Beeld AFP

PSG ontkent het bestaan van de documenten niet. De topclub schrijft in een verklaring dat het registreren van etniciteit een initiatief was van werknemers. Het clubbestuur zou tot het voorjaar van dit jaar niet van de praktijk op de hoogte zijn geweest, en daarna een intern onderzoek hebben ingesteld.

Het schandaal voelt als een déjà vu voor het Franse voetbal. In 2011 kwam de ‘quota-affaire’ aan het licht. De technische commissie van de Franse voetbalbond bleek intern te hebben gepleit voor quota voor spelers met niet-westerse wortels. Er zou in de Franse selecties een oververtegenwoordiging zijn van ‘grote, sterke, zwarte spelers’, zei toenmalig bondscoach Laurent Blanc destijds.