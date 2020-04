Voetbalbons Warner kreeg 5 miljoen voor zijn stem op Rusland

Jack Warner Beeld REUTERS

Behalve personen zijn ook een tv-maatschappij en een marketingbureau beschuldigd van het betalen van steekpenningen om rechten van de toernooien te bemachtigen.

In de loop der jaren zijn veel Fifa-bestuurders gevallen na intern onderzoek, maar in deze aanklacht van een Amerikaanse rechtbank in New York zijn details opgetekend over personen, bedragen en gedragingen. Beschuldigd is onder anderen de voormalige voorzitter van de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol, de Paraguayaan Nicolas Leoz, die inmiddels is overleden.

Jack Warner uit Trinidad en Tobago, voormalig voorzitter van de Noord- en Midden-Amerikaanse bond Concacaf, ontving tegen de 5 miljoen euro om zijn stem naar Rusland te laten gaan, voor het WK van 2018. Rafael Salguero uit Guatamala kreeg een miljoen. Warner verzet zich al jaren tegen uitzetting naar de Verenigde Staten, om daar te worden berecht.

Hetzelfde geldt voor Ricardo Teixeira, voormalig voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, die in ruil voor steekpenningen stemde op Qatar. De voormalige kroongetuige in de zaak, de Amerikaan Chuck Blazer, is eveneens overleden.

Het Amerikaanse rapport behelst de periode in de aanloop naar de toewijzing van de WK’s in 2010. Het onderzoek kreeg vaart na een inval van de FBI in een hotel in Zürich in 2015, waar de Fifa-top in vergadering bijeen was.

‘Deze aanklacht bevat weinig nieuws en de betrokkenen waren al ontmaskerd. Het is onvoorstelbaar dat ze zo hun gang konden gaan. Het geeft wel aan dat we achteraf gezien met de Holland Belgium Bid geen schijn van kans hadden’, aldus Michael van Praag, voormalig voorzitter van de KNVB.

Hij is bestuurslid van de Uefa en was betrokken bij de poging van Nederland en België om het WK van 2018 te mogen houden. Ook Engeland en de combinatie Spanje – Portugal legden het af tegen Rusland. De Verenigde Staten, Australië, Japan en Zuid-Korea waren kansloos tegen Qatar, voor 2022.

De Fifa zegt onderzoek naar onrechtmatigheden te steunen en laat weten dat alle verdachte personen zijn verdwenen van het pluche. Het WK in Rusland is al gehouden, de Russen ontkennen elke vorm van schuld. Op zoek naar belastend materiaal bleken zelfs computers vernietigd.

Het WK van Qatar is uitgesteld tot het najaar van 2022, om de hitte te ontlopen. In Qatar wordt druk gebouwd aan stadions. Daarbij vallen slachtoffers, al stelt Qatar dat de werkomstandigheden voor arbeiders uit landen als Nepal en Pakistan zijn verbeterd.