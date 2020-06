Voetbalbond VS schrapt verbod op knielen tijdens volkslied

Megan Rapinoe (uiterst rechts) knielde tijdens een wedstrijd in 2015 uit solidariteit met Colin Kaepernick. Beeld AFP

De USSF voerde het verbod in nadat sterspeler Megan Rapinoe van het nationale vrouwenelftal voor een interland tegen Thailand uit protest knielde tijdens het volkslied. Ze deed dat uit solidariteit met de voormalige quarterback van San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. Die ging vier jaar geleden als eerste nationaal bekende sporter tijdens het Amerikaanse volkslied op een knie zitten om te protesteren tegen politiegeweld jegens zwarte Amerikanen.

Dit protest kwam Kaepernick en enkele andere spelers op veel kritiek te staan, waaronder van de Amerikaanse president Donald Trump. In 2017 verliet vicepresident Mike Pence op verzoek van Trump een wedstrijd tussen de 49ers en Indianapolis Colts, nadat meerdere spelers tijdens het volkslied besloten te knielen. Volgens Pence is knielen tijdens het volkslied ‘respectloos jegens onze soldaten, onze vlag en ons volkslied’. Kaepernick heeft ondertussen sinds 2017 geen wedstrijd meer gespeeld.

Het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam riep de voetbalbond dinsdag op het verbod te schrappen uit de reglementen. Bovendien vond het team dat de bond een publiekelijk excuus moest maken naar zwarte spelers en supporters. De USSF kondigde daarop aan te stemmen over de gevraagde wijzing van het ‘volksliedbeleid’.

Het zingen van het volkslied is in Amerika een vaste gewoonte aan het begin van sportwedstrijden. De sporters dienen daarbij te staan, omdat dit een teken van respect zou zijn. De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld in de stad Minneapolis heeft het knielen nieuwe protestkracht gegeven.