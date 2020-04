Voetbaladvocaat: FC Utrecht maakt goede kans bij rechter; De Graafschap, AZ en Cambuur niet

Een lege grasmat in Stadion Galgenwaard, de thuisbasis van FC Utrecht. Beeld Getty Images

FC Utrecht maakt een goede kans bij de voorzieningenrechter om alsnog deelname aan de Europa League af te dwingen, zegt advocaat Christian Visser, gespecialiseerd in voetbalzaken. De KNVB besloot vrijdag bij het afronden van de vroegtijdig beëindigde competities niet bekerfinalist Utrecht, maar Willem II dat als vijfde eindigde in de eredivisie een Europees ticket te geven.

De directie van FC Utrecht kondigde een rechtszaak aan tegen de KNVB die zegt te voldoen aan het decreet van de Europese voetbalbond (Uefa) om de vanwege het coronavirus voortijdig beëindigde competities ‘op sportieve gronden’ te voltooien. Daarmee negeert de KNVB het eigen bekerreglement, aldus Visser. ‘Je zegt eigenlijk dat Feyenoord de bekerfinale heeft gewonnen, terwijl het 0-0 staat.’

De Amsterdamse ‘voetbaladvocaat’ van Meijers Canatan Advocaten bestudeerde tevens het Uefa-reglement. Visser: ‘Met een summiere toelichting heeft de KNVB het Europese ticket voor de bekerwinnaar aan Feyenoord gegeven. De KNVB kan zich alleen achter het voorschrift van de Uefa verschuilen, wanneer de regel voor inschrijving van de bekerwinnaar is aangepast.

‘Die voorziet nu alleen in het doorschuiven van tickets, wanneer de bekerwinnaar zich zoals Ajax vorig seizoen tevens heeft gekwalificeerd voor de Champions League. Dan wordt die plek in de voorronde van de Europa League teruggegeven aan de hoogst geëindigde club in de eredivisie die zich nog niet had geplaatst. De KNVB wekt de indruk dat deze Uefa-regel analoog wordt toegepast op een nieuwe situatie.’

FC Utrecht zal alleen bot vangen bij de rechter, wanneer de KNVB nieuwe regels van de Uefa kan overleggen. Visser: ‘Wellicht is intern een document verspreid, dat zou de KNVB wel helpen. Ik begrijp niet waarom de Uefa een mogelijke aanpassing niet heeft gecommuniceerd met de buitenwereld. Het had voor de hand gelegen om voor alle Europese landen een uniforme regeling te hanteren bij niet gespeelde bekerfinales.’

Andere clubs

Op doelsaldo eindigde Ajax als nummer 1, waardoor de landskampioen van 2019 wellicht rechtstreeks tot de poulefase van de Champions League wordt toegelaten. AZ-directeur Robert Eenhoorn zegt de toewijzing van de Europese tickets niet te accepteren, maar hij heeft volgens advocaat Visser geen recht van spreken.

‘Het voelt wellicht onrechtvaardig. Maar het doelsaldo is altijd bepalend geweest, je kunt nu moeilijk de spelregels veranderen omdat AZ dit seizoen twee keer van Ajax heeft gewonnen.’

Cambuur en De Graafschap beraden zich eveneens op juridische stappen, nadat de KNVB besloot om de nummers 1 en 2 uit de eerste divisie niet te laten promoveren. ADO Den Haag en RKC bleven als nummers 17 en 18 in de eredivisie. De woedende Cambuur-trainer Henk de Jong vertolkte vrijdagavond de gevoelens in Leeuwarden. ‘Dit is de grootste schande in de Nederlandse sport ooit.’

Advocaat Visser noemt de gehanteerde procedure ‘wel schimmig en nodeloos ingewikkeld’. De KNVB wilde het draagvlak peilen voor het afronden van de competitie en sprak van ‘een advies’. Volgens Cambuur-directeur Ard de Graaf en zijn De Graafschap-collega Hans Martijn Ostendorp legde KNVB-directeur Eric Gudde de uitkomst wel degelijk uit als een stemming.

16 clubs voor promotie/degradatie, 9 tegen en 9 onthoudingen. ‘Sinds wanneer tellen die onthoudingen mee?’, aldus Ostendorp. ‘Ik zie een ruime meerderheid voor Cambuur en De Graafschap in de eredivisie. Nog kwalijker vind ik het tweesporenbeleid van de KNVB. Boven in de eredivisie wordt op last van de Uefa afgerekend op sportieve gronden, maar niet in de onderste helft. Zo worden twee reglementen op één competitie toegepast, echt onbegrijpelijk.’

Cambuur-directeur De Graaf: ‘Gudde zei letterlijk dat de clubs hun Europese ticket na 25 of 26 wedstrijden dik hadden verdiend. Over promotie en degradatie was zijn antwoord: slechts 75 procent van de competitie is voltooid, we moeten nog zoveel wedstrijden spelen. Cambuur stond elf punten voor op de nummer 3, we zijn de promovendus die niet mag promoveren. Waarom wordt onze positie anders beoordeeld? Deze cherry picking valt niet uit te leggen.’

Ostendorp pleit bovendien voor transparantie. Ook de centrale spelers- en trainersraad mochten hun advies geven. ‘Klopt die stemming onder de 34 clubs wel? Ik krijg andere signalen. Ik hoorde Toon Gerbrands zeggen dat PSV helemaal niet heeft gestemd. Ik wil weten hoe de stemverhouding ligt, maak het openbaar.’

Gudde toonde geen empathie met de ‘grootste verliezers’, stelt Ostendorp. ‘Hij knikkerde ons zo uit de video conference en daarna heb ik nog niet één telefoontje van de KNVB ontvangen. Het gaat voor Cambuur en De Graafschap om miljoenen euro’s, maar over financiële compensatie werd niet gesproken. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’ De Graaf, instemmend: ‘Met deze mokerslag wordt de toekomst van Cambuur behoorlijk onder druk gezet.’

Toch geeft Visser beide clubs weinig kans bij een mogelijke rechtsgang. ‘Er staat nu eenmaal in de reglementen dat het bestuur betaald voetbal mag bepalen wie promoveert en degradeert. Cambuur en De Graafschap moeten het gooien op redelijkheid en billijkheid, maar dat is een kwestie van smaak. Is het volstrekt onredelijk dat ze niet promoveren? De rechter zal terughoudend zijn.’