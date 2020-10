Voetbal vecht tegen het coronavirus: ‘We wisten dat alles anders zou zijn tijdens deze competitie’

PSV’er Eran Zahavi tijdens de wedstrijd tegen Vitesse, afgelopen zondag. Beeld BSR Agency

Eran Zahavi maakte als scorende sensatie uit Israël meteen een doelpunt dat PSV in de Europa League bracht, als bevestiging van zijn reputatie. Maar zondag liep hij bijna verdwaasd over het veld bij Vitesse - PSV. Twee weken nauwelijks getraind, mentaal aangedaan door corona.

Willem Janssen van FC Utrecht was bijna hersteld van een gescheurde kruisband, toen hij in september corona kreeg. ‘Anderhalve dag ziek. Koorts, griep. De neusverkoudheid bleef. Ik ben veertien dagen thuis gebleven. Mijn gezin met vier kinderen ook. Corona heeft me teruggeworpen in mijn herstel. Ik was snel buiten adem, voelde druk op de borst en had een branderige keel.’

Thom Haye van NAC zei voor de camera’s van Omroep Brabant dat hij, alleenstaand, twaalf dagen zijn huis niet is uit geweest. Zijn moeder zette eten voor de deur. Hij sprak over de forse impact van alle coronagevallen op het afgematte elftal van NAC, ook mentaal. Ploeggenoot Lex Immers vertelde in het AD dat hij zijn vrouw besmette. In het ziekenhuis kwam ze op de ic te liggen. Hij is bang voor al die testen, elke keer weer.

Thom Haye (NAC Breda) in duel met Thomas Verheydt van Almere City FC. Beeld BSR Agency

NAC had een uitbraak en begon te verliezen. PSV reisde met zestien man naar Arnhem, zonder drie basisspelers. AZ had ‘mazzel’ dat besmette spelers vooral reserves waren. Wedstrijden zijn afgelast. Ajax voetbalt dinsdag voor de Champions League tegen Atalanta in Bergamo, waar een avondklok geldt om het snel oplopende aantal besmettingen een halt toe te roepen. PSV reist later deze week naar Cyprus, voor een duel met Omonia Nicosia.

Vermaak

Want het voetbal gaat door. Voetbal is ook vermaak, zoals trainer Roger Schmidt van PSV zei. Mensen mogen weinig. Ze kunnen op tv naar voetbal kijken. Schmidt vroeg zich wel af hoe dat zou zijn als er voetballers op de ic belanden. De bondsarts van de KNVB, Edwin Goedhart, kijkt breder. Hij wijst op het nut voor de wetenschap van het vele testen. Een groep jonge mannen, soms drie maal in de week onderzocht, levert bruikbaar materiaal. De KNVB brengt de cijfers in kaart momenteel. Een aanzienlijk deel van de profs heeft weinig tot nergens last van, ondanks besmetting.

PSV bleef drie maanden zonder besmetting in de A-selectie. Er was wel een uitbraak bij de vrouwenploeg, die traint op de jeugdacademie. De GGD voerde een controle uit op het complex en alle protocollen deugden. Pas daarna kwamen grotere uitbraken, na interlands, zonder een direct verband te kunnen leggen. Zahavi testte negatief voor Slowakije - Israël. Hij scoorde drie keer en was bij een volgende test in Eindhoven positief.

Het is moeilijk te bepalen wanneer spelers weer inzetbaar zijn. Het virus laat restwaardes na. Goedhart: ‘Het kan zelfs dat iemand een maand geleden positief was, en dat die waarde nog steeds is terug te vinden met een gevoelige test. Zie het als een inbreker die zijn dna in een huis heeft achtergelaten.’

Algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands, op de vraag of het verstandig zou zijn om tijdelijk te stoppen met voetbal, totdat de tweede golf is afgezwakt: ‘Wij kiezen de lijn door goed te luisteren naar experts en beslissers, naar het kabinet. Natuurlijk is er ook een zachte kant, waarvoor we zeker oog hebben. Maar het is allemaal nog net te overzien. We gebruiken de absenties van spelers ook niet als excuus.’ AZ laat weten vast te houden aan de protocollen en ‘waar we kunnen, doen we meer dan is voorgeschreven.’ Vragen over het voorzetten van de competitie zijn volgens AZ niet aan de orde.

Illusie

Het leven in een bubbel is daarbij een illusie, want profs zijn ook thuis en reizen veel. De clubs weten goed waaraan ze dit seizoen begonnen. Goedhart: ‘Het beeld dat alles normaal is, bestaat niet. We wisten dat alles anders zou zijn, tijdens deze competitie in coronatijd. Ik hoor soms geluiden van trainers die kort voor wedstrijden testresultaten horen en dan hun opstelling moeten veranderen. Maar dat is overal zo. Ik hoorde van een international uit Engeland dat ze vlak voor ze het veld oplopen pas uitslagen krijgen. Het is onderdeel van het huidige systeem. Het alternatief is niet spelen.’

Daarnaast stelt hij dat in andere seizoenen soms de ene na de andere speler wegvalt met een hamstringblessure. ‘De prijzen worden pas op het eind verdeeld.’ Als wetenschapper heeft hij ook oog voor het maatschappelijke belang van voetbal, waarnaar miljoenen mensen op tv kijken. Het biedt verstrooiing, mensen blijven thuis. ‘Het voetbal heeft die functie alleen niet altijd even goed uitgedragen. Het kan miljoenen mensen vertier bieden, terwijl het risico op besmetting in lege stadions klein is.’

Over stadions gesproken. Willem Janssen maakt dinsdag na ruim negen maanden zijn rentree in het eerste elftal van FC Utrecht, in de bekerwedstrijd bij FC Dordrecht. Hersteld van een operatie, hersteld van corona.