Voetbal pocht met rapportcijfers en geeft kabinet een veeg uit de pan

KNVB algemeen directeur Eric Gudde tijdens de WK-kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en letland. Beeld ANP

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB zei dat duidelijk is dat ‘niet al te veel leden van het kabinet een trainingspak hebben aangehad’. Hij vindt het onbegrijpelijk dat kinderen tussen zes en twaalf jaar nog steeds geen wedstrijden tegen andere clubs mogen spelen, zelfs niet als ze op de fiets naar clubs in de buurt reizen, terwijl uit onderzoeken blijkt dat het virus zich in de buitenlucht nauwelijks verspreidt. ‘En dat spelers boven 27 alleen nog in viertallen mogen trainen; wie bedenkt zo iets.’ Dat terwijl de kans groot is dat de terrassen snel weer open gaan.

Gudde zei te hopen dat het rapport op het goede bureau terechtkomt. Overigens zijn bij de amateurs de indelingen voor de zogenoemde Regiocup al bekend, voor een hervatting van het clubvoetbal in de slotfase van het seizoen. Alleen de data zijn nog niet ingevuld.

Directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV herhaalde een eerder pleidooi om het voetbal vaker de oplossing te laten zijn, in plaats van het probleem. Neem eens een paar oud-internationals mee op handelsmissie, suggereert hij, en gebruik clubmensen. ‘De effectiviteit van iemand met een clublogo op een pleintje in de stad is veel groter dan die van een willekeurige gemeenteambtenaar.’

Het rapport van PwC leverde indrukwekkende cijfers op over betaald voetbal en verbinding, welzijn, economie en educatie. Zo telt het betaald voetbal in Nederland 8,2 miljoen liefhebbers, van wie ruim 200 duizend met een seizoenkaart. Eenderde van de profs heeft een migratieachtergrond, al is die helaas nog onvoldoende terug te zien in het arsenaal trainers en in de bestuurskamers. Het betaald voetbal draagt ruim twee miljard bij aan het Bruto binnenlands product en telt 3500 fulltime banen. Liefhebbers zijn gemiddeld elf uur per week met hun club bezig, wat neerkomt op ruim een kwart van hun vrijetijdsbesteding.

Clubs in het betaald voetbal doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, variërend van het zoeken naar banen onder aanhangers met een rugzakje tot ‘Willem II Football Memories’, waar vergeetachtige mensen eens in de zoveel tijd op de club herinneringen ophalen en zichtbaar opleven. Bij De Graafschap is de verankering in de Achterhoek vorige week gebruikt om een zogenaamde cold case te helpen oplossen, betreffende een zaak uit 2006 met een in bevroren water gevonden, omgebrachte baby. Volgens de politie heeft de aandacht rond de wedstrijd De Graafschap - Dordrecht geleid tot veel tips.

De Jong sprak warme woorden over minister Van Ark van Medische zorg en Sport, die voetbal in een begeleidend filmpje ‘magie’ noemde. De Jong verwees naar de functie van rolmodel voor profs: ‘Van Ark liet onlangs in de ministerraad een filmpje zien van een aanvoerder die aan mensen vroeg zich aan de coronaregels te houden, om zo snel mogelijk van de pandemie verlost te zijn. Die aanvoerder bereikt mensen die premier Rutte en minister De Jonge niet bereiken tijdens hun persconferentie.’