Voetbal om nooit, nooit te vergeten: het succes van Ajax in cijfers

7

is het rugnummer van Juventus-vedette Cristiano Ronaldo alias Mister Champions League alias CR7. Hem uit het toernooi kieperen, is de mooiste scalp van Ajax. Ja, mooier nog dan de zege op houder Real Madrid. De Spaanse veelvraat (vier Champions Leagues in de laatste vijf jaar) leunde zwaar op de schouders van de onverzadigbare Portugese aanvaller, die afgelopen zomer naar Juventus trok.

Juventus, in eigen land al acht jaar ongenaakbaar, had na tal van verloren finales sowieso veel meer honger naar de belangrijkste clubbeker. Coach Allegri: ‘Van een droom is de beker winnen nu een doel geworden.’ Het Allianz Stadium is kleiner, maar een stuk luidruchtiger dan Bernabeu. Ajax-aanvoerder De Ligt kon ploeggenoten door het ‘geweldige’ kabaal niet eens coachen.

44

En de Oude Dame had dus Ronaldo, eveneens op leeftijd (34), maar eeuwig op jacht naar nieuwe records. Hij is al de enige met vijf Champions League-zeges achter zijn naam, maakte de meeste goals (126), verzorgde de meeste assists (44) en heeft ook het record van meeste topscorer- titels (7) in handen. Ronaldo is uitstekend op dreef geraakt bij zijn nieuwe club. Met een hattrick poetste hij in de vorige ronde een 2-0 nederlaag bij Atlético Madrid weg. Hij zou niet topfit zijn, maar zeker in Turijn oogde hij wel zo. Topscherp in ieder geval.

Ronaldo tekende in Amsterdam voor zijn 43ste en in Turijn voor zijn 44ste kopdoelpunt, (ook dat is een record). Het had genoeg moeten zijn voor kwalificatie voor de halve finale. In dertien jaar ontbrak ‘de koning op zijn onaantastbare Champions League-troon’ (aldus La Gazzetta dello Sport op de wedstrijddag) pas eenmaal bij de laatste vier. Maar nu dus weer.

16

Hoe deed Ajax dat? Hoe hijsde het zich van 1-0 naar 1-2? Het hing voor rust geregeld in de touwen door de strakke pressing van Juventus, doch na rust danste de formatie van coach Ten Hag zich daaruit met fris, dynamisch voetbal. Daarvan getuigen ook de cijfers. Het aantal doelpogingen ging van 7-3 voor rust naar 11-13 op het eind. Het aantal gemaakte overtredingen van 5-9 naar 14-12. Het aantal corners, waaruit twee doelpunten vielen, van 2-1 naar 4-5. In het strafschopgebied van Ajax meldde Juventus zich voor rust zesmaal gevaarlijk en eindigde het op elf, Ajax sprong van 5 naar 16.

6

Net als in Madrid en München wist Ajax zich dus op te richten, een teken van grote mentale kracht, onverzettelijkheid en fitheid. Maar ook een kwestie van tactiek. Coach Erik ten Hag gaf voor de camera van Veronica een extreem beknopte, voor de leek tamelijk onnavolgbare toelichting van wat er na rust gebeurde bij Ajax. ‘Twee 6-en en de backs laten uitzakken, dan komen de halfruimtes dus open. Dan kun je voetballen.’

Abracadabra voor de niet-afgestudeerde voetbalcoach. Hierbij een poging dit enigszins inzichtelijk te maken. Simpel gesteld: middenvelder Lasse Schöne en de backs plooiden wat terug waardoor Ajax achterin vaak een overtalsituatie creëerde en bovendien voorin meer ruimte kreeg. Zo ontstond het overwicht na rust met Frenkie de Jong en Schöne als dirigenten van achteruit (de ‘twee zessen’) en buitenspelers Ziyech en Neres die in het gebied tussen de as en de zijlijn (‘de halfruimtes’) vrijkwamen en aangespeeld konden worden. Met assistentie van de backs en spits Tadic kon Ajax op die wijze als het ware door Juventus heen voetballen. Profiterend ook van het feit dat de Italianen voor rust al flink wat kracht verbruikt hadden.

20

Wat leverde het Ajax op? Door onder meer te winnen of punten te pakken tegen de nummers 1, 3 en 5 (Real, Juventus en Bayern München) van de Europese clubranking komt de Amsterdamse club met een reuzensprong bij de beste twintig clubs van Europa op basis van de laatste vijf jaar. Het vergaarde dit seizoen al 30 punten voor de coëfficiëntenlijst; twee meer dan nummer 2 op de lijst, Barcelona. Daardoor is de eredivisiekampioen van het volgende seizoen hoogstwaarschijnlijk automatisch geplaatst voor de groepsfase van de CL.

90

Door de plaatsing voor de halve finale is Ajax nog eens 12 miljoen rijker, het totaal in dit Champions League-seizoen komt uit op een kleine negentig miljoen. ‘Geld boeit me niet,’ zei directeur Edwin van der Sar na afloop. ‘Dit voetbal gaat de hele wereld over.’ Juventus-president en ECA (European Clubs Association)-voorzitter Andrea Agnelli: ‘Deze groep van exceptionele jongens kan de glorie van het roemrijke verleden nu echt laten herleven. Met hun uitmuntende voetbal zijn ze een serieuze kandidaat voor de eindzege.’

13

Het fraaiste voorbeeld van dat ‘uitmuntende voetbal’ vond overigens plaats in de 56ste minuut. Vanaf de eigen helft stoomden De Jong, Schöne, Tadic, Neres en Ziyech op in perfecte cadans wat betreft ruimte en ritme. Een soort rugbyopzet was het: zijwaarts, voorwaarts, zijwaarts met pirouette, voorwaarts, zijwaarts, zijwaarts achter het standbeen, voorwaarts, zijwaarts, voorwaarts. Dertien tikjes in totaal. Het schot van Ziyech werd geblokt, de aanval was voorbij, maar wordt nooit, nooit vergeten.