Voetbal is onverwoestbaar en het aantal hufters is relatief gering, ook al zou je soms anders denken

De 32-jarige Feyenoord-supporter uit Roelofarendsveen die – het lijkt alweer máánden geleden – in de Kuip Ajacied Davy Klaassen verwondde met een aansteker, moet later deze maand voor de politierechter verschijnen. Hij wordt verdacht van mishandeling. Een voorlopig stadion- en gebiedsverbod heeft hij al, hij is er zondag niet bij als Feyenoord kampioen van Nederland wordt.

Over de aanstekergooier heeft niemand het meer. De ophef over de ‘enorme hufter die gestraft moet worden’ (minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius op Twitter) en zelfs ‘het failliet van het voetbal’ (de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb) op zijn geweten had, was na twee dagen geluwd. Andere ophefthema’s, homo- en antisemitische spreekkoren en vooral het gesmijt met plastic bierbekers, verdreven de aanstekerman snel naar de achtergrond.

Kortstondig was hij de man die het oplaaiende supportersgeweld en ander wangedrag in en rondom de stadions personifieerde. Het bleek, zo ontdekte het AD daags na het incident, te gaan om een werknemer van een transportbedrijf uit Roelofarendsveen. Uit de mond van een van de directeuren noteerde de krant dat mensen soms gekke dingen kunnen doen, als emoties of frustraties loskomen.

Geweld keurde de directeur af, dit was een ‘steen in de maag’ waar iedereen in het bedrijf mee rondliep. De directeur was zelf een Ajax-fan. De aanstekergooier bleek ook maar een mens. De directeur maakte bij de koffieautomaat regelmatig voetbalgrappen met hem.

De AD-verslaggevers peilden in ‘De Veen‘ de meningen in de plaatselijke boekhandel en de supermarkt en concludeerden dat in het dorp langs de A4 ‘schaamte en boosheid’ domineerden. Kort daarna werden de aanstekergooier en zijn gezin ernstig bedreigd, iets wat de vraag opwierp of het dit allemaal wel waard was geweest.

Behalve van Feyenoord (kampioen) en Ajax (lachertje) was dit het seizoen van de supporter, en in het bijzonder van de supporter die zich misdraagt, zoals de man die de pech had dat zijn aansteker niet op het veld plofte maar op het achterhoofd van Klaassen terechtkwam, met een wondje en een stroompje bloed tot gevolg. Het is maar een voorbeeld, de reeks incidenten in het seizoen 2022-2023 is lang.

Emoties en frustraties (en drank en drugs) hadden overal in Nederland huftergedrag tot gevolg, in Groningen onder meer waar een woedende man het veld betrad. Dat deed hij omdat zijn ploeg er in een wedstrijd tegen Heerenveen niks van bakte. Een andere Groningen-supporter gaf linksback Jetro Willems een klap.

Het bleek later om een vader (37) en een zoon (17) te gaan. Het was een detail dat mij nieuwsgierig maakte naar deze Groningse familie en menigeen sterkte in de overtuiging dat het failliet van het voetbal als publieksport op zijn minst aanstaande is – wat onzin is. Deze sport is onverwoestbaar en het aantal enorme hufters is relatief gering, ook al zou je soms anders denken.

Dit alles overdenkend zag ik op Twitter een stuk staan over een zwaar getroffen Feyenoord-familie uit Alphen aan den Rijn, de familie Van Holstein. Het stuk stond op de site van Omroep West en het ging over de 21-jarige Lotte. Na een verblijf van tien weken in een Rotterdams ziekenhuis overleed ze aan een agressieve vorm van lymfeklierkanker. Woensdag was de uitvaart.

Lotte was voor Ajax, haar vader Peter voor Feyenoord. In het ziekenhuis hadden ze in maart nog samen naar Ajax - Feyenoord gekeken. Een mooi en intiem moment, zei Peter van Holstein, een ‘voetbalman’ naar eigen zeggen.

De vader en de dochter hadden het ook over het kampioenschap van Feyenoord gehad. Ook als ze er niet meer zou zijn, had de jonge vrouw tegen haar vader gezegd, moest hij de titel gaan vieren. En dat gaat hij zondag doen, net zoals honderdduizenden andere supporters, in grote meerderheid goed volk.