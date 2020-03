Voetbal en volgers zijn in deze tijden hun houvast volledig kwijt

Mediacourant.nl, een plek waar entertainmentnieuws wordt verzameld, meldde vrijdag dat het praatprogramma Veronica Inside door het coronavirus mogelijk tijdelijk stopt. De site maakte bezwaar, ook al wordt er niet meer gevoetbald en is er weinig om over te praten. Als de uitzendingen gewoon doorgaan, aldus Mediacourant, is er ‘in elk geval nog enig houvast in deze barre tijden’.

Het voetbal gaat altijd door, schreef Remco Campert na de aanslagen in Amerika in 2001. Het circus keek de andere kant op en het orkest speelde destijds gewoon door. Deze bedreiging is onverslaanbaar. In grote delen van Europa liggen de nationale competities plat door een ‘coronastop’. Ook in de Champions League en de Europa League zijn voorlopig geen wedstrijden.

De sport die zich het liefst buiten de samenleving plaatst en zijn eigen wetten maakt, is ontwricht en tot stilstand gedwongen. Maar één keer eerder rolde de bal langdurig niet. Dat was in het seizoen 1944-1945, het land was ten gronde gericht. Zo ongewoon is het, een totale drooglegging.

Het EK wordt mogelijk uitgesteld tot 2021, een nadeel waar gezien de zware blessures van de aanvallers Depay, Bergwijn en Malen ook een voordeel aan te ontdekken is. Zelfs het amateurvoetbal in Nederland ligt in zijn geheel plat. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1973 tijdens de oliecrisis, maar toen kon je tenminste nog rolschaatsen op snelwegen.

Voetbal en volgers zijn in deze barre tijden hun houvast volledig kwijt. Donderdag was er een laatste stuiptrekking. Op RTL 7, de ‘mannenzender’, werd een wedstrijd uit de Europa League uitgezonden, Eintracht Frankfurt – Basel. Al zappend viel ik er middenin.

Het had alle schijn van een daad van verzet. Twee presentatoren, twee commentatoren en twee analytici deden alsof Eintracht Frankfurt – Basel enige betekenis had. Publiek was er niet in het immense stadion en je kon de spelers en trainers horen schreeuwen. Er was geen enkele reden te bedenken waarom deze wedstrijd op de Nederlandse televisie werd uitgezonden.

Na afloop werd er volgens protocol geanalyseerd. Er was iets met de backs van Eintracht Frankfurt, Jan Boskamp murmelde er iets over. Theo Janssen zat naast hem in de studio, wat vreemd was, want hij had ook al commentaar gegeven, samen met Koert Westerman. Bleek dat ze hun werk niet in het stadion in Frankfurt deden, maar vanuit een studio op een Nederlands bedrijventerrein.

Het was de eerste wedstrijd van Janssen als commentator, Westerman raakte er niet over uitgepraat. Na de rust zat Janssen te laat op zijn plek. Hij was eten gaan halen. ‘Broccoli-steeltjes en boontjes’, liet Westerman de kijkers weten. Op dat moment bracht de regisseur een groot bord op een tribunevak in beeld waarop ‘Corona Area’ stond, het werd steeds gekker. Janssen zat intussen te eten.

Westerman: ‘Laat je nou de boontjes gewoon liggen?’

Janssen: ‘Ik eet alleen het vlees.’ Hij was dik tevreden, ‘normaal zijn er alleen zakjes chips’.

Een spookwedstrijd, noemde Westerman het. Niemand wist of de return ooit zal worden gespeeld, de toekomst is ongewis. Ze ginnegapten nog wat meer, Basel won met 3-0 en Westerman zei dat hij blij was dat Janssen hem gezelschap had gehouden, want in zijn eentje had hij er geen reet aan gevonden. Daarna bleek RTL 7 nóg een wedstrijd te hebben gevonden die doorging, Glasgow Rangers – Bayer Leverkusen.

Mét publiek, werd juichend gemeld. Het klopte, het stadion van Glasgow Rangers zat vol. Commentator Robbert Reimering sprak over ‘krankzinnige tijden’ en wierp de mogelijkheid op dat dit misschien wel de laatste wedstrijd van het seizoen was die niet in een leeg stadion werd gespeeld. Hij stelde ook een vraag. ‘Is dit het orkestje dat de laatste deunen speelt op de Titanic?’

Er wordt een tijdje niet gevoetbald. Dat is helemaal niet erg.