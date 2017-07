Voetbal een mannenbastion? De vrouwen kloppen op de deur

Bij het hockey weet je al van te voren dat Nederland de halve finales bereikt. Dit is voetbal. Dit is groter dan groot Minke Booij

Een succesvol EK is ook welkom om de wat zieltogende eredivisie te laten groeien. Wie goed kan voetballen, zorgt dat zij zo snel mogelijk naar het buitenland verdwijnt, net als bij de mannen. Liefst 12 van de 23 internationals van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman hebben een contract in het buitenland.



Het verschil tussen buitenlandse competities en de eredivisie dreigt te groot te worden, ondanks de toevloed van al die meisjes naar de velden. Dat is een kwestie van geld en aandacht. Vrouwenvoetbal valt nog steeds onder de amateursectie van de KNVB, hetgeen vreemd is voor een afdeling die dag in, dag uit bezig is met professionalisering.



'Laten we positief zijn', zegt Booij, die steeds benadrukt dat het vrouwenvoetbal zich niet moet vergelijken met het mannenvoetbal, maar met de andere grote vrouwensporten. 'Straks is het EK hockey in Nederland. Vergelijk alleen de toeschouwersaantallen. En bij het hockey weet je al van te voren dat Nederland de halve finales bereikt. Dit is voetbal. Dit is groter dan groot.'