Voetbal als barometer van de samenleving (2) en een les van een Ajax-supporter

Amper had ik vorige week geschreven dat het voetbal een barometer van de samenleving is, en géén ommuurd reservaat, of een groep van twintig PSV-supporters belaagde in Eindhoven voor een wedstrijd tegen Excelsior een pand van het COC. Vergeet die aansteker maar even.

In het gay-ontmoetingscafé Pand54 was zaterdag een bijeenkomst gehouden voor Lhbti+-jongeren tot en met 18 jaar. De groep supporters scandeerde ‘kankerhomo’s’, probeerde een regenboogvlag in de brand te steken en sloeg een medewerker die dat probeerde te voorkomen.

Het COC hield later een pleidooi om wedstrijden stil te leggen als antihomoleuzen vanaf de tribunes klinken. Woorden van haat leiden immers tot daden van haat, zei de voorzitter. ‘Wat binnen de stadionmuren gebeurt, gaat buiten door.’

Dat kan ook worden omgedraaid. Wat buiten gebeurt, gaat binnen de stadionmuren door – het punt dat ik vorige week probeerde te maken. De incidenten in en rondom voetbalstadions zijn moeilijk los te zien van trends in de samenleving.

Dat bleek, afgaande op reacties van lezers, een controversieel standpunt. De inbox stroomde vol. Veel lezers wezen erop dat in andere sporten nooit een vuiltje aan de lucht is. ‘Noem me één andere sport waar dit ook gebeurt.’

Correct natuurlijk, alleen is de constatering nietszeggend. Dat tijdens tennis- of handbalwedstrijden nooit antihomospreekkoren klinken en voor of na volleybal- en waterpolo-wedstrijden nooit wordt gezongen dat alle Joden aan het gas moeten, betekent niet dat homofobie, racisme en antisemitisme alleen in het voetbal opleven.

Het is overal. Zie bijvoorbeeld de reacties onder een tweet waarin het COC naar aanleiding van de intimidatie in Eindhoven om steun vroeg. ‘Flikker toch op stelletje vieze dramzakken!’, was nog een van de minst agressieve reacties.

Dat waren vast niet alleen voetbalsupporters. Een lezer, samenvattend: ‘Er is veel te veel verdeeldheid en toenemende onverdraagzaamheid in dit land. Hoe dat komt? Misschien kunnen we het met elkaar niet aan: langdurig in vrede leven?’

En toen was daar de koning zelf, in een podcast. Hij was geïnterviewd door radio-dj en drummer Edwin Evers, tien afleveringen lang. Het vermeend spectaculairste nieuwtje dat uit de gesprekken rolde, was dat hij supporter is van Ajax.

Tientallen media, ook de grote, doken hysterisch op de kwestie. De koning was ‘uit de kast’ gekomen, en dat – saillant detail – twee weken voor zijn bezoek aan Rotterdam. Zo bezien zou het een spannende Koningsdag kunnen worden, vanwege onder meer de plaatselijke gewoonte om met aanstekers te smijten. Nog een geluk dat zijn vrouw voor Feyenoord is.

Dat al veertig jaar algemeen bekend is dat Willem-Alexander supporter is van Ajax, werd genegeerd. De soep moest heet worden opgediend, de (digitale) archieven werden genegeerd.

De bewijzen zijn overvloedig. In een portret ter gelegenheid van zijn 16de verjaardag, in 1983, schreef het AD dat hij gek op voetballen is, ‘zijn favoriete club is Ajax’. In 1995 steunde Willem-Alexander zijn club tijdens de Champions League-finale Ajax - AC Milan in Wenen.

Na afloop feliciteerde hij materiaalman Sjaak Wolfs als eerste en zei hij dat hij thuis de overwinning zou gaan ‘vieren’. In 2013 volgde in een boek van Jan Hoedeman en Remco Meijer, Willem Alexander: van prins tot koning, opnieuw een bevestiging. ‘Al zijn leven lang’ was hij voor Ajax.

De koning zei in de podcast ook iets waardevols, naar aanleiding van een curieuze anekdote. Hij was ooit aangesproken (‘Ik ken jou’) door een ‘klein jochie’; niet vanwege zijn status als vorst, maar omdat hij Lionel Messi een prijs had uitgereikt. (Hij deed dat op het WK voor spelers onder 20 jaar, in 2005 in Nederland).

Voetbal verbindt, concludeerde de koning. Het lijkt soms anders, maar zo is het ook toevallig ook nog eens een keer.