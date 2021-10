Vloet op zijn plek in Almelo, boezemvriend Depay tegelijk onder vuur in Spanje

Rai Vloet etaleert zijn prachtige traptechniek, Ulrik Jenssen is te laat. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nadat Vloet tegenover de regionale omroep RTV Oost heeft gezegd dat Heracles bij vlagen goed heeft gespeeld en het geloof in eigen kunnen groeit, wil hij eerst weten wat de tussenstand is bij de Spaanse topper. ‘Barcelona 2-0 achter?’, vraagt hij bevestigend. ‘Ai, balen.’

Sinds Depay het shirt van Barcelona draagt, kijkt de 26-jarige aanvallende middenvelder met speciale belangstelling naar de wedstrijden van de club in verval. Net zoals de één jaar oudere Depay, die zich maandag in Zeist meldt bij het Nederlands elftal, de verrichtingen van zijn goede vriend op de voet volgt. Vloet: ‘We bellen vaak en wensen elkaar voor elke wedstrijd succes.’

De twee leerden elkaar kennen in de jeugdopleiding van PSV en hadden al snel een klik. Maar waar Depay na drie seizoenen in het eerste elftal en een trits aan doelpunten een transfer naar Manchester United verdiende, bleef de doorbraak van Vloet uit. De zoon van Wiljan Vloet, oud-trainer van onder meer Sparta, Roda JC en NEC, kwam tot negen korte invalbeurten bij PSV.

Pad vol bochten

‘Elke voetballer bewandelt zijn eigen pad’, zegt hij een half uur na de gewonnen wedstrijd tegen Willem II als hij praat over zijn carrière. Dat pad lag vol bochten en hobbels en bracht hem al bij negen clubs. Via PSV belandde de voetbalavonturier bij Cambuur, Eindhoven, NAC, Chiasso (Zwitserland), Frosinone (Italië), Sint-Truiden (België), Excelsior en Heracles.

In het zwart-wit gestreepte shirt van Heracles beleeft Vloet zijn beste periode als voetballer. Sinds hij bijna anderhalf jaar geleden een contract in Almelo tekende, was hij betrokken bij 25 doelpunten (18 treffers, 7 assists). Alleen Dusan Tadic (40), Steven Berghuis (38), Donyell Malen (27) en Giorgos Giakoumakis (27) waren in die periode vaker bij een doelpunt betrokken.

‘Daar ben ik blij mee en trots op’, zegt Vloet die is gezegend met een fraaie traptechniek. ‘Als middenvelder van Heracles is het misschien wel moeilijker dan als aanvaller bij Ajax of PSV. Die clubs creëren in een wedstrijd meer kansen dan wij. Ik voel mij op mijn plek hier en wil de lat steeds een stukje hoger leggen.’

Vriendschapsband

Daar praat hij ook over met Depay, al hoeft het van Vloet in interviews niet steeds over zijn goede vriend te gaan. Hij heeft het niet graag over hem, geeft hij eerlijk toe. Voor de buitenwereld mag het dan iets bijzonders zijn, de innige vriendschapsband, zelf ziet hij dat helemaal niet zo. Liever heeft hij het over voetbal en waarom het bij Heracles nu wel lukt.

‘Ik heb een rugzak vol aan ervaring opgedaan de laatste jaren’, zegt Vloet. ‘Mijn keuzes hebben niet allemaal even goed uitgepakt, maar zo ben ik er wel achter gekomen wat wel en niet werkt voor mij. Dat heeft tijd gekost, maar heeft me wel geholpen bij wie ik nu ben.’

Vijf minuten voor rust zet hij Heracles vanaf elf meter op voorsprong. De regionale krant Tubantia schrijft dat hij ‘onberispelijk raak schiet’. En ook dat ‘het middenveld met Lucas Schoofs, Luca de La Torre en Rai Vloet steeds beter draait’.

Forse kritiek

Tegelijkertijd krijgt Depay er na de nederlaag tegen Atlético flink van langs in de Spaanse pers. ‘De Nederlandse leeuw brult niet meer. Het lijkt erop alsof Memphis zijn kooi niet meer uit wil komen en een poesje is geworden’, luidt de forse kritiek op de aanvaller die voor de doelpunten moet zorgen bij de geplaagde ploeg van trainer Ronald Koeman.

‘Barcelona zit als club in een lastige fase. Een aantal belangrijke spelers is nog geblesseerd. Als die terug zijn hebben ze voldoende kwaliteit en kunnen ze vastigheden gaan inbouwen’, wil Vloet er nog wel over kwijt.

Na tien minuten in de tweede troeft hij Willem II-verdediger Ulrik Jenssen af, waarna Delano Burgzorg met een fijnzinnige actie Heracles op een 2-0 voorsprong zet. ‘Het eerste uur voetbalden we prima’, aldus Vloet, die ziet hoe Willem II terugkomt tot 2-1. Niet veel later staat hij met balverlies aan de basis van de Tilburgse gelijkmaker.

Toch gaat Vloet, om wie in aanvallend opzicht veel draait bij Heracles, juichend van het veld. In blessuretijd maakt de ingevallen Ismail Azzaoui het winnende doelpunt. Met een sterk spelende Vloet stijgt Heracles naar de elfde plek. Hij concludeert: ‘Na een moeizame start zijn we op de goede weg.’ In tegenstelling tot het tobbende Barcelona met Depay.