Vloedgolf aan nominaties voor Nederlanders als voetballer of coach van het jaar

De florerende status van het Nederlandse voetbal in het afgelopen voetbalkalenderjaar heeft geresulteerd in liefst zes nominaties voor de Best Fifa Football Awards. Geen enkel ander land sleepte zo veel aanbevelingen binnen, in alle categorieën maken Nederlanders kans.

Virgil van Dijk geldt als een van de favorieten. Beeld Reuters

Bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal Sarina Wiegman, Ajax-coach Erik ten Hag, ­Arsenal-spits Vivianne Miedema, voormalig Ajax-verdediger Matthijs de Ligt (nu van Juventus), voormalig Ajax-middenvelder Frenkie de Jong (nu van Barcelona) en Liverpool-verdediger Virgil van Dijk maakten tussen medio juli 2018 en medio juli 2019 zo veel indruk dat een gereputeerd panel ze in hun categorie onder de tien kanshebbers schaarden. Nu is het aan fans, geselecteerde journalisten, bondscoaches en de aanvoerders van nationale ploegen om te stemmen. De uitkomst van elke stemgroep wordt voor 25 procent meegeteld. Op 23 september volgt in Milaan de apotheose.

De oranje nominatietsunami is geen verrassing gezien de prestaties van de Nederlanders. Wiegman loodste de leeuwinnen naar de WK-finale, Ten Hag leidde Ajax naar de dubbel in Nederland en de halve finale van de Champions League. De Ligt en De Jong waren bij Ajax en het Nederlands elftal belangrijke pijlers. Van Dijk maakte indruk als eminente aanvoerder van Oranje en onpasseerbare defensieleider bij Champions League-winnaar Liverpool. Hij werd al verkozen tot beste speler van de Premier League, net als Miedema bij de vrouwen. Miedema was tevens op dreef in de ploeg van Wiegman als spits.

Wiegman won de prijs voor beste vrouwelijke coach al eens in 2017, ze werd toen geflankeerd door buitenspeler Lieke Martens. De in eigen land behaalde EK-titel was er debet aan. De laatste winnaar bij de mannelijke voetballers was Marco van Basten in 1992. In de categorie beste mannelijke coach, vier jaar geleden geïnstalleerd, won nog geen Nederlander.

Miedema vestigde een doelpuntenrecord (22) in de Premier League en gaf daarbij nog tien assists. Op het WK in Frankrijk manifesteerde ze zich als scherpe aanvalsleider in een ploeg die vooral op karakter voor het eerst in de geschiedenis de eindstrijd haalde. In de finale waren de Verenigde Staten te sterk; van die ploeg zijn liefst vier spelers genomineerd.

Weggehoond

Ten Hag werd een jaar geleden nog weggehoond door tal van Ajax-fans, prominenten en journalisten na een moeizame start bij de club. Vooral het vaak zinnenprikkelende voetbal in de Champions League tegen grootmachten als Bayern München, Real Madrid en Juventus maakte zijn ploeg voor velen de favoriet van het hart, mede door het immense verschil in begrotingen.

Aanvoerder De Ligt leidde zijn ploeg als een routinier, met messcherpe tackles en belangrijke kopdoelpunten als kers op de taart. Dribbelaar Frenkie de Jong was de draaischijf op het middenveld die deed denken aan ­Johan Cruijff in zijn nadagen, zo slim, creatief en ogenschijnlijk op het gemak vond hij steeds weer de juiste oplossingen.

Ajax werd in de halve finale ver in blessuretijd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur, waarvan slechts spits Harry Kane is genomineerd. In de finale verloor Spurs van Liverpool. Liverpool, dat net naast de landstitel greep, heeft met Sadio Mané en Mo Salah nog twee genomineerden, maar Van Dijk geldt als grote favoriet, naast eerdere winnaars ­Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Messi bracht Barcelona bijna eigenhandig de landstitel en was vaak onnavolgbaar als in zijn beste dagen, Ronaldo had een fors aandeel in de Italiaanse titel van Juventus en de Nations League-winst van Portugal. In de eindstrijd werd gewonnen van het Nederlands elftal, dat zich afgelopen jaar oprichtte na een diepe crisis. Een nominatie voor bondscoach Ronald Koeman had daarom ook zeker niet misstaan. Zo bezien is de monsterscore van zes niet eens geflatteerd.