Vleugjes van Maradona en de wandeling van Louis van Gaal

Nadat Argentinië zondag in Qatar de wereldbeker in ontvangst had genomen, zong de ploeg in de catacomben van het Lusail Stadion een lied over journalisten; sportjournalisten, vermoedelijk. Ze werden ‘verdomde journalisten’ genoemd, letterlijk ‘hoerenjournalisten’, en er werd enthousiast op en neer gesprongen. Daar was het ‘vleugje Maradona’ weer.

Diego Maradona had de gewoonte om tegen journalisten te zeggen dat ze zijn lul konden likken. Ook schoot hij een keer op ze, met een luchtbuks. Toen Lionel Messi zich na de wedstrijd tegen Nederland misdroeg en uit zijn vaste rol van stoïcijnse observator viel, werd in Argentinië trots geapplaudisseerd.

Eindelijk een vleugje Maradona. Een schimpscheut van Messi aan het adres van Wout Weghorst, ‘Waar kijk je naar, idioot. Loop door’, haalde het T-shirt van een staflid van de Argentijnse ploeg. Zo gaat dat daar.

De spelers en officials zongen na de WK-finale ook over de moeders van journalisten, die werden hoeren genoemd. Er was op geoefend. Nadat Argentinië in 2021 in Rio de Janeiro de Copa America had gewonnen, klonk hetzelfde lied. Argentinië moet niet veel van journalisten hebben.

Winnen ze na 36 jaar eindelijk weer eens een wereldtitel, denken ze als eerste aan de pers. Zelden zo’n onbeschaamd zooitje bij elkaar gezien. Argentinië is de goorste wereldkampioen uit de geschiedenis, een knokploeg met psychopathische trekken en een beschavingsniveau van ver onder nul.

Vooral de doelman, Emiliano Martinez, weet van geen ophouden. Martinez is die man die tot beste keeper van het WK werd gekozen en daarna de bijbehorende, langwerpige trofee voor zijn kruis hield. Nadat hij de strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis had gestopt, liet hij Louis van Gaal en zijn staf weten dat hij ze twee keer had geneukt.

Martinez beschimpte de Franse verliezer Kylian Mbappé door in de kleedkamer een minuut stilte voor hem te vragen ‘omdat hij is gestorven’ en liep in Buenos Aires met een babypop rond met zijn beeltenis. Donderdag kwam hij tijdens de zoveelste huldiging wéér terug op al het lelijks dat Van Gaal over de Argentijnen had gezegd.

Het was een pepmiddel, dynamiet, volgens Martinez. De uitspraken van Van Gaal werden door de pers opgeblazen en totaal uit hun verband gerukt. Zo beschouwd hebben de hoerenjournalisten een forse bijdrage geleverd aan het succes, maar tot dat inzicht zijn de Argentijnen nog niet gekomen.

Aldus deze moraalridder. Het woord dook begin deze maand op in een interview dat Trouw in Qatar had met Marianne van Leeuwen, de directeur van de KNVB. Zij was tot het inzicht gekomen dat we niet als moraalridders even aan de rest van de wereld moeten vertellen wat er allemaal niet deugt, omdat dat de rest van de wereld toevallig helemaal niks kan schelen.

We moesten maar eens wat minder hoog van de toren blazen, als klein groepje uit Europa, volgens Van Leeuwen. Zo bekeken is elk woord over wangedrag en misstanden er een te veel. Vergeet de homofobie, de omgekomen arbeidsmigranten, de sjeik die weigert een vrouwelijke scheidsrechter een hand te geven en het Argentijnse tuig maar, het interesseert de rest van de wereld geen zier.

Wij altijd maar met ons gedram over mensenrechten en fatsoen. De voorzitter van de Franse voetbalbond die zich in een brief aan zijn Argentijnse collega beklaagt over ‘abnormale excessen’ tegenover Mbappé? Moraalridder.

Dan liever Louis van Gaal. Op een spaarzaam verspreid filmpje is te zien hoe hij reageert op de fatale penaltyreeks van Oranje in de kwartfinale. Te midden van officials, fotografen en juichende Argentijnen gaat de verslagen coach op zoek naar zijn collega, Lionel Scaloni.

Van Gaal kijkt om zich heen, ontwaart Scaloni dertig meter verderop en loopt naar hem toe. Een high five, een omhelzing, een waarderend tikje op de wang – een eenzaam hoogtepunt in een vuile oorlog.