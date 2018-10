Vleugelverdedigers Ajax steken totaalvoetbal in modern jasje

Ajax won de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League dinsdagavond dankzij een doelpunt in blessuretijd. De maker van de enige goal tegen het Portugese Benfica was Noussair Mazraoui, een vleugelverdediger. Het zegt iets over de spelopvatting van de Amsterdamse ploeg.

Noussair Mazraoui scoort de beslissende goal in blessuretijd in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. Beeld ANP

Glorieuze Ajax-verhalen gaan vaak over de klasse en techniek van Ziyech, De Ligt, Dolberg, Tadic of Frenkie de Jong. Edoch: vier van de vijf doelpunten van Ajax in de Champions League zijn gemaakt door de vleugelverdedigers Mazraoui en Tagliafico.

Ajax’ avontuur in Europa is ook een herbeleving van het begrip totaalvoetbal, al is het in een modern jasje gestoken. In totaalvoetbal, de uitvinding van met name Johan Cruijff en Rinus Michels in de jaren zeventig van de vorige eeuw, was het spel dominant en aanvallend. Iedereen viel aan, iedereen hield tegen. Zo ongeveer voetbalt Ajax, als een draaimolen van positiewisselingen. Al is dan nog geen prijs gewonnen, al is de opleving pril en valt een elftal in een kleiner voetballand tegenwoordig te snel uit elkaar om van structureel succes te spreken; het gaat hier om het spelbeeld.

Mee naar voren

Nicolás Tagliafico lachte in de catacomben van de Arena, na de 1-0 tegen Benfica, met een doelpunt van collega-verdediger Noussair Mazraoui in de 92ste minuut. De Argentijn: ‘Ik scoorde ook weer bijna, het was een 80-procentgoal.’ Een Portugees hield zijn boogballetje van de doellijn. ‘Het is cool, al die doelpunten van mij. We scoren ook omdat Nous en ik blijven aanvallen. Ik val veel meer aan dan vroeger in Argentinië. We spelen als team veel offensiever, met balbezit als uitgangspunt. Ik verschijn zelfs geregeld in het strafschopgebied van de tegenstander.’

Bij zijn doelpunt in München drie weken geleden kwam Mazraoui ineens recht voor het doel uit, na een lange, deels door hemzelf opgezette aanval. Dinsdag was de als middenvelder opgeleide Mazraoui voor de zoveelste keer mee naar voren getrokken, op het moment dat Ajax de 0-0 had kunnen koesteren. Maar nee: aanvaller Neres, net ingevallen voor middenvelder Van de Beek, haalde kunstig de achterlijn en legde de bal terug. Baf. Goal.

Nicolás Tagliafico geeft een voorzet in het duel met Benfica. Beeld AP

Iedereen kan scoren

Het is bijzonder dat de vleugelverdedigers scoren, en tevens gevolg van ‘beleid.’ Het zegt iets over de speelwijze, over de aanvallende rol van de vleugelverdedigers. Mazraoui: ‘Ik probeer gewoon zo belangrijk mogelijk voor het team te zijn. Is het een doelpunt, dan is het goed. Een assist of een pass waaruit de beslissende voorzet komt; het is allemaal goed. Ik doe mijn best en probeer stappen te zetten in mijn ontwikkeling. Iedereen kan scoren bij ons, van centrale verdediger tot spits.’

Zo is dat. Om de statistieken te beperken tot de Champions League, inclusief de voorronden tegen Sturm Graz, Standard en Dinamo Kiev: in de voorronden scoorden Huntelaar (4), Tadic (3), Ziyech (2), Schöne, De Ligt, Van de Beek en Neres (allen 1). In het hoofdtoernooi dus de twee backs twee keer, plus één doelpunt van Van de Beek. De aanvallers hebben nog niet gescoord in het hoofdtoernooi. Ze komen wel dichter bij een doelpunt. Kasper Dolberg, terug van blessures: ‘Ik voel me sterk. Ik had het gevoel dat ik die ene kans in de eerste helft ging maken. Het had een doelpunt moeten zijn. Ik wilde de bal over zijn (doelman Vlachodimos, red.) schouder schieten, maar ik kreeg de voet niet voldoende onder de bal.’

Vooralsnog zijn de backs trots op hun aandeel. De grijns op het gezicht van Tagliafico kon bijna niet groter dan dinsdagavond. Mazraoui had zijn moeder gevraagd naar het stadion te komen, waar ze pas voor de tweede keer was, na het duel met Heracles. ‘Ze wil wel gaan, maar als ik een schop krijg, wordt ze gek. Moederliefde.’ En dan: ‘Dit doelpunt was voor mij lekkerder dan dat tegen Bayern München. Nu was daar die enorme opluchting, omdat 90 minuten plus extra tijd waren gespeeld. Toen ik schoot, wist ik: die kon er wel eens ingaan. Voetje erbij van de tegenstander.’ De bal werd van richting veranderd. Doelpunt. Wat daarna volgde, was de uitbeelding van ultieme vreugde.