Viviani wint tweede etappe Giro d'Italia, Dumoulin verliest roze trui aan Dennis

De nagenoeg vlakke etappe over 167 kilometer voerde de wielrenners in Israël van Haifa naar Tel Aviv. De Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin raakte zijn roze trui, die hij vrijdag veroverde met winst van de tijdrit, kwijt aan de Australiër Rohan Dennis.



De renner van BMC pakte drie bonificatieseconden bij de tussensprint en passeerde Dumoulin daardoor in het algemeen klassement. De Nederlander heeft nu één seconde achterstand op de nieuwe leider. De Belg Victor Campenaerts is derde op drie seconden van Dennis.



Enrico Barbin, een van de vroege ontsnappers, pakte de blauwe trui van het bergklassement. Hij kwam als eerste boven op het enige klimmetje van de dag.



Zondag is de derde etappe op Israëlische bodem. Die 229 kilometer lange rit begint in Beer Sheva en voert de renners over veel 'vals plat' naar finishplaats Eilat. Naar verwachting is het opnieuw een etappe voor de sprinters.



Maandag verplaatst het circus zich naar het Italiaanse eiland Sicilië, waar dinsdag de vierde etappe op heuvelachtig terrein wordt gereden.