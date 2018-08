Viviani gaat ook in Vuelta door met winnen en is nu de succesvolste wielrenner van het seizoen

En hup, daar was zege nummer 58 van dit seizoen voor Quick Step. In de straten van Alhaurín de la Torre, vlakbij de Zuid-Spaanse badplaats Torremolinos, sprintte Elia Viviani maandagmiddag soeverein naar de zege in de derde etappe van Vuelta. Voor de Italiaanse spurter was het alweer zijn zestiende overwinning van dit seizoen.

Sprintersetappe? Nicholas Roche, de Ier in dienst van BMC, had er zo zijn vraagtekens bij dat de organisatie van de Vuelta de rit over 178 kilometer, met drieduizend hoogtemeters, in het routeboek had aangemerkt als ‘vlak’. Met een knipoog twitterde hij maandagochtend, ‘Ik hou niet zo van dit soort sprintetappes.’

Roche, door het matige presteren van Rohan Dennis en Richie Porte al na twee dagen gepromoveerd tot kopman bij BMC, had bij zijn berichtje het profiel van de rit toegevoegd. Dat gaf twee bergen aan, waarvan er één van de eerste categorie was. Toch bleek het niet selectief genoeg om grote verschillen te veroorzaken.

Zes kilometer voor de aankomst werd de Oostenrijker Lukas Pöstlberger ingerekend, nadat eerder al zes vluchters tevergeefs hadden geprobeerd om uit de greep van het peloton te blijven. Zo werd het dus toch een sprintetappe. Michal Kwiatkowski bleef in de leiderstrui, met de Nederlander Wilco Kelderman op de derde plaats.

Met zestien overwinningen is Viviani de succesvolste coureur dit seizoen. De 29-jarige Italiaan begon dit jaar met een zege in de Tour Down Under en bleef nadien maar zwaaien met de bloemen. Vier overwinningen behaalde hij afgelopen voorjaar in de Giro d’Italia. De Ronde van Spanje ontbrak nog op zijn erelijst. ‘Daarom is dit een bijzondere dag voor mij’, zei hij.

De zege van de Italiaan was alweer zijn zesde dit wielerjaar. Foto EPA

Woorden van gelijke strekking sprak Viviani een week geleden ook al, toen hij de EuroEyes Cyclassics in Hamburg op zijn naam had geschreven. Het was in Duitsland de eerste keer dat hij de sprint won in de Italiaanse kampioenstrui, de Maglia Tricolore. Ook die dag zei hij nooit te gaan vergeten.

Maandag bedankte Viviani uitvoerig zijn teamgenoten. Vrijwel de gehele etappe sleurde Quick Step aan de kop van het peloton, een beeld dat dit seizoen vaker te zien is geweest, vanwege de ongekende dominantie van de ploeg. Kasper Asgreen en Pieter Serry reden lang op kop, Michael Mørkøv en Fabio Sabatini trokken de sprint aan voor hun Italiaanse ploeggenoot.

‘Ik heb geen woorden om ze te bedanken’, zei hij. ‘Dit was vanwege de hoogtemeters een hele lastige etappe om te controleren. Maar we hadden er echt onze zinnen op gezet.’

Viviani koos in Alhaurín de la Torre het wiel van Peter Sagan, die als derde eindigde. De Slowaakse wereldkampioen is na zijn harde val in de Tour de France nog zoekende naar zijn topvorm. De Italiaan Giacomo Nizzolo werd tweede.

Met een grote glimlach zei Viviani: ‘Het ziet er misschien makkelijk uit. Dat denk ik vanavond ook als ik op de tv de beelden terugzie. Maar we hebben er vandaag keihard voor geknokt. Deze zege was loon naar werken.’