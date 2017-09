Vitesse strijdt, maar doet zichzelf te kort in Europees duel tegen Lazio

Dat is precies het juiste thema voor het land dat het even niet meer weet qua voetbal, dat zoekende is naar zijn ziel, dat om de haverklap clubs uit de Europa Cup ziet verdwijnen en moet vrezen ook het WK voor landenploegen te missen. Het Nederlandse clubvoetbal mag dan zijn gemarginaliseerd in Europa, dat wil niet zeggen dat het hart moet stoppen met kloppen. De remedie is: hard werken, geconcentreerd zijn, geen domme dingen doen. Daarbij is het noodzaak om lef te blijven tonen en proberen dominant te zijn. Dat was ook het advies dat trainer Guardiola van City gaf, woensdag na de dikke nederlaag van Feyenoord. Natuurlijk heeft hij makkelijk praten, maar het heeft ook weinig zin al 's lands gewoonten te begraven.



Terwijl Feyenoord zich woensdag volledig aanpaste aan Manchester City door met een systeem te spelen dat onwennig was als nieuwe voetbalschoenen op een droog veld, ging collega Fraser uit van de kwaliteiten van zijn eigen ploeg. Natuurlijk viel Vitesse niet massaal aan, maar de ploeg zocht naar momenten, probeerde in balbezit op slimme en snelle wijze de weg naar voren in te slaan, gebruik makend van de vleugels.