Vitesse staat te koop, maar wie wil de verliesgevende club overnemen?

Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit is ook in de race om Vitesse te kopen. Beeld ANP

Waarom staat Vitesse in de verkoop?

De Russische eigenaar Valeri Oyf wil ervan af, zo werd eind vorige week bekend. Volgens ingewijden was hij dol op de club. ‘Zijn supportershart zit op de goede plek, hij is er echt emotioneel mee begaan,’ zei voormalig technisch directeur Marc van Hintum. Al voordat Oyf in 2016 het Gelredome betrad, in eerste instantie als commissaris en vanaf 2018 als grootaandeelhouder, volgde hij Vitesse al vanwege zijn contacten met voorgangers Aleksandr Tsjigirinski en Merab Zjordania. Die laatste, een Georgiër, was de eerste buitenlandse eigenaar, hij begon in 2010 met grote ambities: de landstitel. Vitesse kwam daar nooit bij in de buurt.

Oyfs beweegredenen waren verder onduidelijk, interviews gaf hij nooit. Vitesse noteerde bijna structureel forse verliezen. Onder Russische oligarchen was het bon ton een westerse voetbalclub te bezitten. ‘De een koopt een boot, de ander een club’, werd door een oud-directeur eens gezegd.

De oorlog in Oekraïne maakte alles anders. Voor Russische rijkaards wordt het steeds moeilijker manoeuvreren buiten de eigen landsgrenzen, zeker in financiële zin. Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj nam al afscheid van zijn club. Vitesse was een soort aanhangsel van de Londense topclub. De druk op Oyf nam toe door zijn veelzeggende weigering kenbaar te maken aan welke kant hij staat.

Sinds 2010 is een schuldenlast ontstaan van rond de 150 miljoen euro. Hoe kan dat?

Het salarishuis is altijd fors geweest en strookt niet met de inkomsten. Commercieel wordt te weinig verdiend, de multifunctionele Gelredome is zelden uitverkocht en niet in bezit van de club. De stadionhuur bedraagt bijna 2 miljoen per jaar en er werd ook nog een trainingscomplex van 12 miljoen euro aangelegd. De beste spelers waren vaak huurlingen, merendeels van Chelsea. Slechts twee seizoenen (2013/2014) en (2017/2018) werd er voor meer dan 20 miljoen euro aan spelers verkocht.

Bij wie ligt die schuldenlast precies?

Volgens Vitesse-directeur Pascal van Wijk bij een bovenliggende holding, in de vorm van een lening bij de aandeelhouder. En dus niet bij de club zelf. In het laatste jaarverslag van Vitesse staat ook geen schuld van 150 miljoen vermeld. Oyf kan faillissement van de holding aanvragen, niet (direct) van Vitesse zelf. Maar voor hem is het profijtelijker om de aandelen te verkopen. Bij een faillissement moet een curator dat doen, wat hoge kosten met zich meebrengt. Volledige kwijtschelding van de leningen, zoals Abramovitsj deed bij Chelsea, lijkt in dit stadium geen optie. ‘Er moet over onderhandeld worden’, zei Van Wijk tegen ESPN. Daarbij zijn er nog twee voorwaarden die Oyf, volgens Van Wijk, heeft gesteld bij verkoop: waarborging van de continuïteit en de sportieve ambities kunnen blijven nastreven. Vitesse wil dus subtopper blijven.

Wie wil zo’n club kopen?

Dat is de grote vraag, zeker in de wetenschap dat de beste spelers zijn gehuurd of na dit seizoen transfervrij zijn. Het geld staat dus niet bepaald ‘op het veld’. Toch hebben zich kopers gemeld, volgens Van Wijk. Stadioneigenaar Michael van de Kuit bevestigde al geïnteresseerd te zijn. Deze vastgoedondernemer uit het Westland heeft niet heel veel met voetbal, stond ook al een paar keer in de rechtbank tegenover Vitesse toen dat ijverde voor een lagere stadionhuur. Van de Kuit gelooft dat de club alleen kan renderen als stadion en vereniging onder één eigenaar vallen. Maar het overnemen van de schuldenlast kan Oyf vergeten, aldus Van de Kuit tegenover de NOS. ‘Er is helemaal niemand die 150 miljoen gaat betalen voor die club, laat staan de leningen overneemt om ze in de toekomst af te betalen.’

Wat maakt Vitesse alsnog aanlokkelijk?

De uitgaven zijn de laatste jaren al wat teruggebracht, terwijl de prestaties stabiel bleven. Sterker nog: Vitesse werd vorig seizoen vierde en presteert uitstekend in Europa. Het schakelde Anderlecht uit in de voorronde, won thuis van Tottenham Hotspur en rekende ook af met Rapid Wien. In de heenwedstrijd tegen AS Roma was het vooral voor rust de betere ploeg al werd wel met 0-1 verloren. Kan Vitesse dat in Rome repareren dan staat de club in de kwartfinale van de Conference League en echt op de kaart.

Wie een uitstekende technisch directeur installeert, kan het verschil maken op de transfermarkt, zo werd bij AZ en Ajax bewezen. Maar ook als satellietclub kan Vitesse interessant zijn. Er is al een modern trainingscomplex en goede infrastructuur voor de opvang van buitenlandse talenten. Wat dat betreft heeft Vitesse een flinke voorsprong op bijvoorbeeld het Belgische Lommel dat door City Football Group, de multinational achter onder meer Manchester City, van onderaf moet worden opgebouwd. In Lommel zijn de faciliteiten flink verouderd en moet het publiek wennen aan de verengelsing van de club. Dat Qatar Sports Investments, het bedrijf achter Paris Saint-Germain, en Red Bull geïnteresseerd zouden zijn in Vitesse klinkt daarom niet onlogisch. Maar ja, bij Lommel lag dan weer geen bonnetje van 150 miljoen.