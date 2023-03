Vitesse spant turbospoedprocedure aan tegen eigenaar stadion, vier dagen voor ultimatum KNVB

Exterieur van stadion Gelredome. Beeld ANP

Heeft Vitesse volgend jaar geen stadion, dan krijgt een van de oudste clubs van Nederland geen proflicentie en houdt het op te bestaan als profclub. Vitesse hoopt met de turbospoedprocedure, een soort versneld hoger beroep, bij het gerechtshof te bedwingen dat het recht heeft te spelen in het Gelredome, waar het sinds 1998 in speelt.

De club bevestigt maandagavond zowel de procedure als de deadline die de KNVB heeft gesteld, na eerdere berichtgeving van AD en De Telegraaf. Vitesse betaalt op dit moment jaarlijks 2 miljoen euro huur voor het spelen van de thuiswedstrijden in het Arnhemse stadion, maar dat vindt de club te veel. In september 2018 besloot de club het contract niet te verlengen.

Maar sindsdien houdt de eigenaar van het stadion Michael van de Kuit voet bij stuk, een nieuw huurcontract is nog altijd niet gesloten en per 1 oktober loopt het huidige contract af. Een maand geleden spande Vitesse een kort geding aan waarin de club meende ‘eeuwigdurend speelrecht’ te hebben in het stadion. De voorzieningenrechter stelde de club echter in het ongelijk. De turbospoedzitting op 7 april is bedoeld om de bodemprocedure over dat eeuwigdurend speelrecht naar voren te halen om zo in elk geval voor volgend jaar verzekerd te zijn van het gebruik van het stadion.

Hoop op compromis

In een reactie laat Vitesse weten de procedure alleen te hebben aangespannen ‘uit voorzorg’, het hoopt er nog steeds uit te komen met eigenaar Van de Kuit. De club zegt ‘constructief en intensief overleg’ met hem te voeren en dit weekend nog ‘dag en nacht’ door te hebben gewerkt om tot een compromis te komen.

Maar Van de Kuit is duidelijk niet te spreken over de nieuwe stap, een naderend akkoord is volgens hem hiermee onderuit gehaald. ‘Het is óf een overeenkomst tekenen of dit turbospoedappel’, zegt hij tegen De Telegraaf. ‘Als die procedure doorgaat dan moeten wij ons daarop richten.’

Als Vitesse deze zitting volgende week vrijdag bij het gerechtshof in Arnhem ook verliest, heeft het geen al te beste onderhandelingspositie. De KNVB geeft de club tot 11 april om duidelijk te maken in welk stadion het volgend jaar de thuiswedstrijden speelt. Zit Vitesse op 11 april nog zonder huurcontract, dan kan het de proflicentie kwijtraken.