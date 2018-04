Vitesse ontslaat Henk Fraser na crisisberaad: 'deelname play-offs in gevaar'

Vitesse pakte in de laatste vier wedstrijden slechts één punt, waardoor de positie van de coach ter discussie kwam te staan en er onvrede ontstond bij de achterban. De club staat op een zevende plek in de eredivisie en is allerminst zeker van plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal. Na de nederlaag van zaterdag tegen NAC (1-0) liet de clubleiding weten zich te gaan beraden op de toekomst van de coach.



Terwijl Fraser de trainingen leidde, overlegden algemeen directeur Joost de Wit en technisch directeur Marc van Hintum met de raad van commissarissen over zijn aanblijven. Woensdagochtend kwam de uitkomst hiervan naar buiten. 'We willen er alles aan doen onze huidige doelstelling, deelnemen aan de play-offs, te halen', stelt De Wit in een verklaring. 'Dat komt nu in gevaar. Daarom is onze inschatting dat we moesten ingrijpen.'