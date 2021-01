Vitesse houdt Groningen onder een verstikkende druk en wint

Armando Broja controleert de bal stijlvol, maar Azor Matusiwa jaagt op de spits. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Voetballen! Zak nu uit!’ In de 34ste minuut maant Groningen-trainer Danny Buijs zijn ploeg in een lege Gelredome luidkeels tot een andere, fijnbesnaarder aanpak in het balbezit. Hoewel de 0-0 nog op het scorebord staat, hebben de bezoekers tot dat punt weinig in te brengen tegen Vitesse.

Op de hoge druk die de ploeg van trainer Thomas Letsch zet op hun helft, hebben de Groningers maar één antwoord: de bal met een lange haal naar voren pompen, richting lange spits Jørgen Strand Larsen. Na 34 minuten spelen is het dan ook doelman Sergio Padt die de meeste passes verstuurt aan Groningse zijde: 22, waarvan 20 een lange uittrap naar voren. De bezoekers komen botweg niet onder de verstikkende pressing van Vitesse uit.

Beauty van Bazoer

Maar voor het omgooien van de aanpak krijgt Groningen niet de tijd. Krap een minuut na Buijs’ aanwijzingen vanaf de zijlijn, tekent Riechedly Bazoer op schitterende wijze voor de 1-0 voor Vitesse.

De libero, die ook in het duel met Groningen weer grossiert in uitgemeten passes en fijnzinnige aannames, verstuurt een vuurpijl richting de rechter kruising van het doel van Padt. Bazoer zelf telt de goal meteen, met een flinke vreugdekreet, maar moet nog enkele ogenblikken wachten totdat de VAR bevestigt dat zijn harde schot daadwerkelijk via de lat over de doellijn is gegaan.

Riechedly Bazoer krijgt een knuffel van trainer Thomas Letsch na afloop. Zijn formidabele afstandsschot zorgde voor de winst. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Koploper in clean sheets

Na de openingstreffer verandert er weinig aan het spelbeeld. Vitesse blijft fel druk zetten op de Groningse opbouw, en de bezoekers vinden hierdoor maar geen voetballende oplossing om tot gevaar te komen. Pas in de 61ste speelminuut laat de ploeg van Buijs een eerste doelpoging noteren, maar de inzet van middenvelder Ahmed El Messaoudi is voor doelman Remko Pasveer eenvoudig te keren.

‘Het was hun enige echte kans in de wedstrijd’, zegt Vitesse-trainer Letsch na afloop. De Duitser had weliswaar meer doelpunten willen zien van zijn ploeg, zeker gezien de grote counterkansen die Loïs Openda en Matus Bero na rust misten, maar is alsnog tevreden met het vertoonde spel.

Vooral over de defensieve prestaties van zijn ploeg, die met 9 clean sheets het vaakst de nul hield van alle erediviseclubs dit seizoen, is Letsch te spreken. ‘Het is een misvatting dat je alleen goed kunt verdedigen door defensief en voorzichtig te spelen. Wij laten vanavond weer zien dat je ook defensief dominant kunt zijn door juist het initiatief te pakken. Door volle druk vooruit te zetten, door als collectief de ruimtes compact te maken op de helft van de tegenstander.’

Uitblinker

Waar Bazoer lof oogst met zijn schitterende treffer, is het een andere ex-Ajacied die in de achterhoede heerst. Danilho Doekhi, een van de groeibriljanten in dit eredivisieseizoen, is wederom op geen fout te betrappen.

Trainer Letsch grijnst wanneer het over zijn defensieve uitblinker gaat: ‘Bij ons gaat het nu vaak over Bazoer en Oussama Tannane. Jongens met veel techniek, die op een opvallende manier schitteren. Maar Danilho is ook elke week een van onze beste spelers. Het is een stille, slimme jongen. Maar vandaag won hij weer doodleuk elk duel dat hij aanging. Hij is tot een van de beste verdedigers in deze competitie uitgegroeid.’

Wat opvallend is bij Doekhi’s prestaties, is de nette wijze waarop hij dat doet. In 17 eredivisieduels heeft de stopper pas 9 overtredingen gemaakt, en pakte hij nog geen enkele kaart. ‘Soms moet je wel eens hard ingrijpen, dus ik kan niet beloven dat ik in de tweede helft ook geen kaart zal pakken’, grapt de 22-jarige verdediger na afloop. ‘Maar ik ben er wel trots op. Je hebt verschillende stijlen van verdedigen. Sommige jongens leggen heel veel risico in hun spel, door bijvoorbeeld met sliding er hard in te vliegen. Ik probeer juist daarvoor al mijn werk op orde te hebben. Door goed positie te kiezen en slim te anticiperen, hoef ik niet zo vaak last-minute dat soort ingrepen te doen.’

Het is dan ook tekenend dat de beste actie van Doekhi, na een duel waarin hij de ene na de andere bal tijdig had onderschept, er een is waarbij hij juist niet ingrijpt. In de blessuretijd dribbelt invaller Patrick Joosten op de linkerflank het strafschopgebied in. Hoe aanlokkelijk het ook is om voor de bal te gaan, houdt Doekhi zijn been in. In plaats daarvan coacht hij ploegmaat Bazoer de aanvaller over te nemen, en is het gevaar al snel bezworen. Zo drukt Doekhi ook in de slotfase zijn geruisloze stempel op de wedstrijd.