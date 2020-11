Vitesse gedeeld koploper dankzij aanvallend en attractief voetbal

Beeld BSR Agency

Vitesse houdt zo gelijke tred met koploper Ajax. Zeven wedstrijden gespeeld, achttien punten. Wel hebben de Arnhemmers een minder doelsaldo. Het doet niets af aan het goede humeur van trainer Thomas Letsch, de architect van de ploeg. ‘Ook ik ben verbaasd over hoe het tot nu toe gaat.’

Vitesse gooide het roer deze zomer om. Na een seizoen vol chagrijn met de goedlachse coach Leonid Sloetski werden met technisch directeur Johannes Spors en trainer Letsch twee relatief onbekende Duitsers uit het Red Bullcircuit gerekruteerd. Het behoudende Russische countervoetbal moest plaats maken voor een aanvallende, attractieve speelwijze.

Ook aanvoerder en doelman Remko Pasveer was nieuwsgierig naar wat hij kon verwachten van een 38-jarige technisch directeur die als student sportwetenschappen en politicologie in het profvoetbal verzeild raakte en een 52-jarige coach die jeugdtrainer en hoofd opleiding was bij Red Bull Salzburg, maar zonder noemenswaardig cv als hoofdtrainer.

‘Ik had ook nog nooit van hem gehoord, maar na de eerste gesprekken voelde het meteen goed’, zegt Pasveer. ‘Hij heeft vanaf het begin aangegeven hoe hij wil voetballen en dat vond ik erg interessant. We spelen gedurfd met veel druk naar voren, maar niet naïef.’

Letsch werd opgeleid volgens de Red-Bullprincipes en was bij Salzburg de assistent van Roger Schmidt, de Duitse trainer die dit seizoen bij PSV het fullgass fussball wil inslijpen. Ze zaten in 2014 samen op de bank toen Salzburg Ajax in de Europa League omver blies. In de schaduw van zijn leermeester wil Letsch zijn ploeg volgens dezelfde ideeën laten voetballen.

En met succes. Waar Schmidt mede door het inpassen van een trits nieuwe spelers en een corona-uitbraak in de selectie nog zoekende is, heerst bij Vitesse duidelijkheid. Letsch: ‘Het is logisch dat je als trainer van PSV of Ajax meer in de belangstelling staat dan als trainer van Vitesse. Ik vind het prettig dat ik in relatieve rust kan werken. Het gaat mij niet om de aandacht die ik krijg, maar om het resultaat.’

Coach Adrie Koster van Willem II. Beeld BSR Agency

Vitesse baart opzien met zes overwinningen en de directe, aanvallende speelwijze. Als de tegenstander de bal heeft, wordt die zo snel mogelijk onder druk gezet om de bal te veroveren. In balbezit wil Letsch dat zijn spelers de kortste route naar het vijandelijke doel zoeken. ‘Ik heb liever dat mijn spelers een risicovolle bal naar voren spelen, dan dat ze de bal achterin eindeloos blijven rond tikken.’

In Tilburg is aanvankelijk weinig terug te zien van het geroemde spel van Vitesse. Willem II speelt zich makkelijk onder de druk uit. Maar na rust doet Vitesse precies wat Letsch van zijn ploeg verwacht. Willem II krijgt niet meer de mogelijkheid om op te bouwen. En na de gelukkige gelijkmaker van Loís Openda slaat Vitesse in de omschakeling via Armando Broja en Patrick Vroegh twee keer razend snel toe, 1-3.

Een belangrijke rol is weggelegd voor Riechedly Bazoer. Letsch turnde het voormalig supertalent van Ajax om van middenvelder tot verdediger. Met zijn voetballende vermogen en fraaie traptechniek is Bazoer het startpunt van elke Vitesse-aanval. Pasveer: ‘Ik zei het laatst nog tegen de trainer. Op het middenveld is Riechedly goed, achterin is hij geweldig.’

Zonder een euro uit te geven sprokkelde technisch directeur Spors een aantrekkelijk gezelschap bij elkaar. Oussama Tannane, die tegen Willem II vanwege een positieve coronatest ontbrak, is de draaischuif van het elftal. Voorin vormen de huurlingen Openda (Club Brugge) en Broja (Chelsea) een gevaarlijk aanvalsduo.

Middenvelder Idrissa Touré wordt gehuurd van Juventus. Op de linkerflank is Maximilian Wittek een openbaring, al doet de van Greuther Fürth overgekomen transfervrije Duitser vanwege een blessure niet mee tegen Willem II. Naast Bazoer is plek ingeruimd voor Fiorentina-huurling Jacob Rasmussen. De verdediger was vorige week trefzeker in de gewonnen wedstrijd tegen PSV.

Pasveer: ‘De trainer heeft goed gekeken naar welke spelers hij in huis heeft en daar zijn tactiek op gebaseerd. Het is voor iedereen duidelijk hoe hij het wil hebben.’

Het is de vraag hoelang Vitesse in het spoor kan blijven van Ajax. Eerder dit seizoen verloor Vitesse nipt van de koploper. ‘We hadden eigenlijk drie punten meer moeten hebben’, zegt Pasveer over het duel waarin Vitesse grote delen domineerde. ‘Je weet nooit hoe het loopt, maar voor nu heeft iedereen het naar zijn zin bij Vitesse.’