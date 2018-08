Vitesse gaat door na 3-1-zege, AZ is uitgeschakeld

Vitesse heeft in de voorronde van de Europa League FC Viitorul met 3-1 verslagen. De eerste wedstrijd eindigde in 2-2. Tim Matavz en Bryan Linssen brachten de thuisclub uit Arnhem op voorsprong. Denis Dragus scoorde in de vijftigste minuut, maar Roy Beerens besliste even later het duel.Vitesse, dat vooral in de eerste helft een groot veldoverwicht had, speelt volgende week tegen Basel in de derde voorronde van het Europese toernooi.

nVoor AZ is het Europese avontuur al voorbij. De Alkmaarders wonnen weliswaar het tweede duel met Kairat Almaty thuis met 2-1, maar dat was na de eerste wedstrijd (2-0) in Kazachstan niet genoeg. Na bijna een half uur kwam AZ deze keer op achterstand. Bauyrzhan Islamkhan scoorde uit een strafschop. Vlak voor de rust maakte Guus Til de 1-1. In extra tijd scoorde Teun Koopmeiners namens AZ ook van elf meter.