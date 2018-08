Vitesse en AZ vervelen met doelpuntloos gelijkspel, ondanks goede wil

De voorpret op een spetterend topduel tussen de uitdagers van de traditionele topdrie in de eredivisie vervloog zondag in de straffe Alkmaarse wind. AZ en Vitesse (0-0) verveelden ondanks hun goede wil, al toonden de trainers tevredenheid. Niemand had immers verloren, de elftallen blijven ongeslagen in de jonge competitie.

Positivisme beheerst nog het denken. Het was best grappig om trainer Leonid Sloetski van Vitesse bijna verontschuldigend te horen spreken over de uitslag.

‘0-0 is niet typisch voor de Nederlandse competitie.’ Sterker: het was de eerste

0-0, deze laatste wedstrijd van speelronde drie in de eredivisie.

Ze vielen tegen, de ploegen met ambities. Zoveel passes en opzetjes mislukten dat het af en toe lachwekkend was, of ergerlijk, het is maar hoe je het bekijkt. Misschien sneefden de goede bedoelingen in het web van gelijkwaardigheid. Niet te veel risico’s nemen, geen te moeilijke ballen geven.

39 doelpunten 39 doelpunten maakten Jahanbakhsh en Weghorst vorig jaar voor AZ. Ze werden beiden verkocht.

Mats Seuntjes en Alexander Buttner duelleren fel om de bal. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Traditionele top

AZ en Vitesse kunnen Ajax en PSV op den duur niet bijhouden, maar Feyenoord mogelijk wel. Ze zijn vermoedelijk de belangrijkste uitdagers van de traditionele top en wie weet, drijven ze zelfs een wig, zoals AZ vorig seizoen deed met de knappe derde plaats, ruim voor Feyenoord. Elk op hun eigen manier kloppen ze op de deur, met hun eigen budget.

Eens waren ze ware hemelbestormers, in de tijden van voorzitters als Aalbers (Vitesse) en Scheringa (AZ). Nu doen ze het voorzichtiger, of noem het zuiniger, met rustig, doch ambitieus beleid. ‘We keken heel erg uit naar deze wedstrijd’, zei trainer John van den Brom van AZ. ‘We zijn alleen niet veel wijzer geworden. De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Het zal blijken wie straks de langste adem heeft.’

Kijk in de keuken van de twee clubs en wees onder de indruk van hun faciliteiten. Het is fascinerend, zo’n training van AZ op een vrijdag voor de wedstrijd. Al die goede voetballers bijeen op dat schitterende trainingscomplex in Wijdewormer, waar het nog veel mooier wordt dan het al is. Sprookjesachtig mooi zelfs. Technisch directeur Max Huiberts wijst op deze vrijdag waar de trainingshal komt en waar de locatie verrijst met slaapplaatsen voor spelers die tussen trainingen door willen rusten. Op het veld naast de grote partij, waar de basisploeg voor zondag speelt tegen de reserves die Vitesse uitbeelden, trainen de bijna van zware knieblessures herstelde spelers Stengs en Vejinovic.

AZ heeft best een indrukwekkende selectie voor een subtopper. ‘Ik ben heel tevreden’, stelt Van den Brom, die alleen nog een tweede doelman aan de groep zal toevoegen, omdat de aangetrokken Rody de Boer zwaar geblesseerd is geraakt. Piet Veldhuizen, voorheen van Vitesse, kan een contract voor een seizoen tekenen. Hij is op weg naar fitheid.

Alleen: met Jahanbakhsh en Weghorst verdwenen na vorig seizoen 39 doelpunten uit Alkmaar, al stond daar 35 miljoen aan inkomsten tegenover, een duizelingwekkend bedrag voor een club met een begroting van pakweg 25 miljoen. Dat is best even wennen, voetballen zonder die twee. De vervangers Johnsen en Gudmundsson vielen zondag in. Boadu, de spits in de beginopstelling, is het kroonjuweel uit de jeugd van AZ, doch pas 17 jaar.

35 miljoen 35 miljoen euro brachten Jahanbakhsh en Weghorst op. Een duizelingwekkend bedrag voor een club met een begroting van pakweg 25 miljoen euro.

Gelouterd

Vitesse trouwens heeft ook zo’n schitterende accommodatie op Papendal, betaald door de donateurs van Chelsea, plus andere door Chelsea ondersteunde ambities alsmede een trainer, de gelouterde Rus Leonid Sloetski, die de club een stap verder kan brengen. Sloetski zegt het mooi: ‘We hebben voor dit seizoen maar twee spelers gehuurd van Chelsea, maar dat zijn wel twee heel goede spelers.’ Hij doelt op verdediger Clarke-Salter en doelman Eduardo. Sloetski, die de wetten kent: ‘Twee goede voetballers is beter dan heel veel spelers die niet bijzonder zijn.’

Sloetski oordeelt dat het nog best een aardige wedstrijd was, maar wie weet wat hij allemaal gewend was in Rusland. Het duel viel tegen, als aaneenschakeling van foute passes, afgewisseld met te weinig kansen, met weinig creativiteit ook. Zo’n wedstrijd toont aan hoe moeilijk het vaak is voor in potentie creatieve spelers om uit te blinken. Het is best begrijpelijk dat Van den Brom vrijdag een balletje opwierp over Adam Maher, het talent dat na zijn vertrek bij AZ in 2013 nooit meer zo goed was als toen.

Pantelis Hatzidiakos en Matus Bero kijken fel naar de bal. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maher is zonder contract en traint mee bij AZ. Vrijdag zei Van den Brom dat hij hem best bij de selectie zou willen hebben, juist omdat andere middenvelders als Til, Koopmeiners en Midtsjø een tikkeltje vindingrijkheid missen. Twee dagen later bagatelliseert Van den Brom zijn belangstelling, mogelijk omdat hij beseft dat AZ niet meer spelers wil of hoeft. ‘Adam is een geweldige speler, maar we hebben al veel eigen, talentvolle jongens. Ik heb al zoveel keuzes als trainer.’

AZ had al negen keer gescoord, tegen NAC en Emmen. Zondag was het een ander verhaal. ‘Ik ga niet zeggen dat wij kampioen kunnen worden’, zei Van den Brom vrijdag, na de wat provocerende vraag over een mogelijke greep naar de macht. Sloetski zondag, droogjes: ‘We hadden kunnen winnen. We hadden ook kunnen verliezen.’

Gelijkspel AZ-Vitesse is de eerste 0-0 in de eredivisie van dit seizoen.