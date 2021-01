Vitesse combineert flair met vlagen pure klasse en nestelt zich aan kop

Vitesse behaalde een overtuigende zege op FC Utrecht. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Het is een wonderlijk en trotsmakend seizoen voor Vitesse, met de vooralsnog verdiende tweede plaats tot gevolg, in punten gelijk met Ajax, met één duel meer gespeeld. Redelijk onbevangen voetbal, uitgevoerd met flair, onverzettelijkheid en vlagen pure klasse, met een goede vorm van agressie ook. Creatief en offensief waar het kan, defensief als het moet. Vitesse heeft van alles best veel, zeker voor een club die normaliter maximaal tot de subtop behoort.

De wetenschap dat een zege in de eerste wedstrijd van de zestiende speelronde Vitesse in punten naast Ajax zou brengen, had nauwelijks een verlammende werking op de ploeg uit de stad waar zelfspot en een vorm van defaitisme vaak op de loer liggen. Sterker: het elftal van de Duitse trainer Thomas Letsch overtuigt en geniet optimaal van de glorieuze periode in de clubgeschiedenis.

‘Ik zag zondag Ajax - PSV’, aldus Letsch na afloop. ‘Dat was reclame voor de eredivisie. We zijn trots dat we zo dicht bij de top blijven. Vandaag was onze eerste helft uitstekend. Na rust hebben we emotie getoond en teamgeest.’

Utrecht flets

Spelers roepen het beste in elkaar en zichzelf naar boven. FC Utrecht, dat met de ambitie van een plek in de top aan het seizoen begon, voetbalde flets en was kansloos, al bleef de schijn van spanning bestaan, mede door een redelijke slotfase. Utrecht staat tiende, met iets meer dan de helft van het aantal punten van Vitesse. Letsch: ‘Utrecht heeft meer budget, maar wij hebben zeventien punten meer.’

Nummer 1 van Gelderland, stond op een spandoek op de Theo Bos-tribune van het lege stadion, waar onder het gesloten dak een kakofonie van schreeuwende voetballers het ritme van de wedstrijd aangaf. Het dundoek verdient haast aanpassing. Nummer 1 van Nederland. Bijna althans. En wie weet wat nog volgt: de speciale programmering van de eredivisie, met al die topwedstrijden in januari, biedt perspectief op een langdurig verblijf in de top.

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ spelen onder meer zes onderlinge duels deze maand, met puntverlies voor deze of gene tot gevolg. Vitesse voetbalde al tegen alle topclubs voor de winterstop. Thuis gewonnen van Feyenoord en PSV, uit verloren van Ajax en AZ, om aan te geven dat van de toppositie weinig gestolen is. Januari is de ideale maand om aan te haken, sterker, om mogelijk zelfs de eerste plaats tijdelijk over te nemen. Waarom niet?

Vitesse won afgelopen weekeinde van Heracles en dinsdag dus van FC Utrecht. De resterende duels in januari: Emmen-uit, Groningen-thuis, VVV-uit en RKC-thuis. Nu beseft Vitesse dat het juist tegen de kleinere clubs soms meer moeite heeft vanwege ruimtegebrek. Letsch: ‘Elke wedstrijd is moeilijk, ook Emmen-uit. Iedereen verwacht nu dat wij daar winnen, maar het zal zwaar zijn.’

Vijf verdedigers

Letsch verdient de hoogste vorm van respect. Hij introduceerde het systeem met vijf verdedigers, van wie Riechedly Bazoer bijna helemaal vrij is om te doen wat hij goed kan: openen, passen, inschuiven en schieten. De vleugelverdedigers Eli Dasa, uitblinker dinsdag, en Maximilian Wittek trekken voortdurend ten aanval. De centrale verdedigers Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen zijn sterk en zeker van zichzelf.

Doekhi scoorde bovendien na 26 minuten, nadat eerder al een doelpunt van spits Oussama Darfalou was afgekeurd vanwege buitenspel van Loïs Openda. Doekhi frommelde de bal van dichtbij in het doel, na een knappe voorzet van Dasa. Al die verdedigers voelen zich comfortabel bij het uitstekende werk van doelman Remko Pasveer, de routinier van het elftal, wiens stem ver draagt over het veld.

Op het middenveld bij Vitesse is veel kwaliteit verzameld, met de speelsheid en onversneden klasse van Oussama Tannane, plus de kracht, techniek en het spelinzicht van Thomas Bruns en Matias Bero. Alle middenvelders beschikken over een uitstekende traptechniek en kunnen het spel snel verplaatsen. In de aanval zijn de sterke Darfalou en de beweeglijke Openda voortdurend dreigend.

Het is een elftal met van alles wat. Pas in de tweede helft ging Utrecht enigszins meedoen, maar Vitesse bleef gevaarlijker, onder meer met een machtig schot van Tannane, uit de bovenhoek geranseld door doelman Eric Oëlschlägel.

Vitesse had het duel allang moeten beslissen. Zo hield Utrecht hoop op een punt, onder meer na een schuiver van Gyrano Kerk, gestopt door Pasveer. Letsch: ‘Woensdag kijk ik ontspannen naar de andere wedstrijden.’