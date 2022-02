Vitesse buigt overtuigend achterstand om in Gelderse derby: 4-1 winst tegen NEC

Dominik Oroz van Vitesse wordt besprongen door zijn ploeggenoten nadat hij de 2-1 heeft gescoord. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Vitesse moest tweemaal diep gaan deze week, spelers puften en steunden in de slotfase. Zodra het kon, werd water in kelen gegoten en over verzurende ledematen gespoten. Trainer Thomas Letsch coachte en wisselde zich een ongeluk. Maar de eindresultaten vergoedden alles. Vitesse blijft de koning van ’s lands grootste provincie, stopte de vrije val op de ranglijst en mag zich verheugen op een tweekamp met AS Roma in de achtste finales van de Conference League. NEC zakt ondertussen weg in niemandsland.

Vitesse beleeft na de winterstop roerige tijden. Het begon nog goed met winst bij Feyenoord, maar daarna volgden vijf nederlagen tegen FC Groningen, Twente, Ajax, PSV en Rapid Wien. Afgelopen donderdag werd die laatste verliespartij knap rechtgezet middels 2-0 winst op de Oostenrijkse topclub waardoor de weg naar Rome geplaveid werd.

Valeri Oyf

Het kostte kracht, mentaal en fysiek. Ondertussen werd de blik gericht op eigenaar Valeri Oyf, Russisch staatsburger, geboren in Oekraïne en al jarenlang miljoenentekorten afdekkend in Arnhem. Aan welke kant staat hij politiek gezien? En kan hij zijn betalingen blijven voldoen? Op dat eerste kwam geen antwoord, Oyf volgt zijn club op afstand en wenste geen toelichting te geven. Vitesse liet wel optekenen dat de club in ‘financieel stabiele omstandigheden’ verkeert en op dit moment ‘geen significante gevolgen’ voor de club te voorziet.

In voetbalminnend Gelderland ging de blik vooral naar het veld, want Vitesse en NEC verhouden zich tot elkaar als hond en kat. NEC, dat lang ontbrak in de eredivisie, verloor eerder dit seizoen thuis van Vitesse (0-1). Er waren ook tal van ongeregeldheden en grote schrik om een instortende tribune waarop Vitesse-fans hosten. NEC-fans ontbraken in Arnhem wat door beide aanhangen betreurd werd.

NEC zinde op wraak, al hoopte NEC-coach Rogier Meijer vooral dat zijn ploeg zich focuste op ‘goed voetballen’. Maar op de matige grasmat in het zonnige Gelredome ontspon zich een akelig slecht duel, waarbij knullig balverlies troef was. Voor rust was het helemaal niet om aan te gluren met een kopbal van Vitesse-middenvelder Bero als enige wapenfeit.

Na rust ontbrandde de wedstrijd ineens. Vitesse zette een achterstand door NEC-invaller Poulsen razendsnel om in een 2-1 voorsprong en bouwde die later uit. De volgepakte Zuid-tribune sprong letterlijk een gat in de lucht van vreugde. Op het scorebord verschenen vast de volgende thuisaffiches: Vitesse-Sparta en bovenal Vitesse-AS Roma op 10 maart.