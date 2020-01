Vitali Bernadski componeert kunststukje in Lorca

Slechts één kleine wens bleef onvervuld. Het lukte hem niet de Amerikaan Hikaru Nakamura te verdringen van de eerste plaats op de wereldranglijst van de blitzspecialisten. In het klassieke spel en het rapidschaak voert Carlsen de ratinglijsten met ruime voorsprong aan.

In het rapidtoernooi, waarin beide ­spelers ongeveer een half uur bedenktijd hebben, bleef Carlsen in Moskou de rest van het veld een vol punt voor met een score van 11,5 punt uit 15 partijen. Moeizamer verliepen de 21 ronden van het blitztoernooi, waarin slechts vijf minuten kan worden nagedacht. Carlsen verloor van de Rus Andreikin en had een paar keer het fortuin aan zijn zijde. De eindzege stelde hij pas veilig na een playoff tegen Nakamura.

Bijna even tevreden als de winnaar was een amateur die tot zijn verbazing merkte dat hij nog kan meedoen op het hoogste niveau. Ex-wereldkampioen Vladimir Kramnik, die een jaar geleden afscheid nam van het professionele schaken, was op bezoek in Moskou. Om zijn oude strijdmakkers weer eens te ontmoeten besloot hij mee te doen aan het blitztoernooi, waarin hij gaandeweg steeds beter op dreef raakte. Na een eindsprint van 7 uit 9 eindigde hij op de derde plaats.

Een illustrerende partij van Carlsen (of Kramnik) zou op zijn plaats zijn, ware het niet dat op een van de laatste dagen van 2019 in een open toernooi in het Spaanse Lorca een kunststuk werd gecomponeerd dat kan meedingen naar de schoonheidsprijs van het jaar. Vitali Bernadski, een 25-jarige Oekraïense grootmeester, speelde de partij van zijn leven.

Narciso Dublan – Bernadski

Lorca 2019

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. f3 Lg7 4. e4 0-0 5. Pc3 c6 6. Le3 d6 7. Pge2 a6 8. c5 Pbd7 9.cxd6 exd6 10. Pg3

Sterker is 10. Pf4. Op g3 heeft het paard geen toekomst.

10 ... b5 11. Le2 c5 12. 0-0 cxd4 13. Lxd4 Lb7 14. Te1 Tc8 15. Lf1 Te8 16. Tc1 Pe5 17. Db3 h5 18. Ph1?

De beslissende fout. Na de noodzakelijke zet 18. Tcd1 is de loper op d4 gedekt.

Diagram links

18 ... Pxf3+! 19. gxf3 Pxe4 20. fxe4

Er is geen goede verdediging. Ook na 20. Le3 Pg5 21. Lxg5 Dxg5+ 22. Pg3 Lxf3 23. Pxb5 La8 wint zwart.

20 ... Lxd4+ 21. Pf2 Dh4 22. Tc2 Txc3!

Met een tweede offer elimineert zwart een verdediger van pion e4.

23. bxc3 Dg5+ 24. Lg2 Txe4 25. Kf1

Diagram rechts

25 ... Dxg2+!

Een schitterende bekroning van de aanval.

26. Kxg2 Txe1+ 27. Pe4 Lxe4+ 28. Kg3 Tg1+

Wit gaf op. Hij had ook het fraaie mat na 29. Kf4 Tg4 kunnen toelaten.