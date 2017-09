Vissersdorp vs visserdorp: allemaal harde werkers, maar die van Volendam zijn net frivoler

'Wij zijn hoofdsponsor van allebei de clubs uit Katwijk', zegt Diek Parlevliet aan de telefoon, ergens vanuit Zuid-Amerika. Hij is multimiljonair annex directeur van Parlevliet & Van der Plas uit Katwijk. Ouwehand Visverwerking is, als onderdeel van het moederbedrijf, de belangrijkste geldschieter van Katwijk en Quick Boys, beide grote amateurclubs in het dorp. 'We kunnen niet van de een sponsor zijn en van de ander niet. Dan krijgen we ruzie', weet Parlevliet.



Katwijk is hervormd en gereformeerd, Volendam is overwegend katholiek. In Katwijk werken honderden mensen in de visverwerking. Vis heeft het dorp rijkdom gebracht. De bar in de businessclub bij Quick Boys is een oude bomschuit, een boot zonder kiel. Ze trokken de boot vroeger met paarden aan land, met vis en al. Zo was geen haven nodig. Op de boulevard van Katwijk is een monument voor overleden vissers.

Ik hoop dat de voetballers zich elke dag voeden met paling, maar ik ben er bang voor Evert Smit, visserszoon