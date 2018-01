Visser verrast alles en iedereen met zege op 3.000 m

Maar haar opmars van de afgelopen weken is moeilijk een 'stapje' te noemen is. Bij de NK afstanden eind oktober werd ze slechts 11de op de afstand waarop ze zich nu Europees kampioen mag noemen. Van subtopper in Nederland naar de eerste plek in Europa is een reuzensprong. 'En het einde is nog niet in zicht', voorspelt haar coach.



Hoe ver haar talent precies reikt, daar brandt Eldering zijn vingers niet aan. Hij weet dat de toekomst van een sporter altijd ongewis is. Zes jaar geleden won Pien Keulstra op 17-jarige leeftijd de nationale titels op de 3 en 5 kilometer. Prompt werd ze tot stayershoop van Nederland gebombardeerd. Drie jaar en een eetprobleem later nam Keulstra afscheid van het langebaanschaatsen, zonder die belofte ooit te hebben kunnen inlossen.