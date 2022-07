Visser heeft niet de vorm en mist finale 100 meter horden: ‘Ik besef het nog niet helemaal’

Nadine Visser (tweede van links) finisht in haar halve finale-serie als derde. Haar tijd was niet goed genoeg voor een plek in de finale. Beeld ANP

Beteuterd frummelde Nadine Visser aan het kettinkje om haar hals. Ze rekende zich tot de vaste klanten voor de eindstrijd op de 100 meter horden, maar werd in de halve finale uitgeschakeld. De reden was simpel: ze was lang niet snel genoeg. ‘Het is balen. Het is voor het eerst in jaren dat ik niet in de finale sta.’

Er trok een kreet van ongeloof over de tribunes van Hayward Field na de eerste halve finale van de 100 meter horden. Op het scorebord was de tijd van Tobi Amusan verschenen: 12,12. Een dik wereldrecord voor de 25-jarige Nigeriaanse, waarmee ze 0,08 onder het oude ging, dat sinds 2016 op naam van de Amerikaanse Kendra Harrison stond.

In de finale zou Amusan nog sneller zou gaan op weg naar het goud: 12,06. Vanwege de harde meewind, 2,5 meter per seconde, zal de tijd niet als wereldrecord in de boeken gaan. Het was wel genoeg om Britany Anderson en Jasmine Camacho-Quinn (beiden 12,23) te verslaan. ‘Ze zeiden over mij: dat is het meisje dat altijd vierde, vierde, vierde wordt’, zei Amusan na afloop. ‘Maar nu heb ik het geflikt.’

De Nigeriaanse Tobi Amusan viert het goud op de 100 meter horden. Beeld ANP / EPA

Rumoer

Hoe graag Visser zich vlak voor haar races ook afschermt voor wat er om haar heen gebeurt, aan Amusans wereldrecord in de halve finale kon ze met geen mogelijkheid ontkomen. In de zogenaamde ‘call room’, waar de sporters wachten tot ze de arena mogen betreden, ontstond rumoer. Visser: ‘Twee Nigeriaanse vrouwen werden helemaal gek.’

Even later zag ze ook dat ze voor een plekje in de finale 12,49 zou moeten lopen. Dat was 0,02 seconden rapper dan haar nationaal record van 12,51. ‘Ik denk dat het wel goed was dat ik dat nog zag, want ik werd er heel scherp door. Ik kon mezelf lekker oppeppen.’

Dat ze harder wilde lopen dan ze ooit gedaan had, liet ze zien op de openingsmeters van haar halve finale. Ze kon behoorlijk goed meekomen in het spoor van olympisch kampioen Camacho-Quinn, die als tweede door zou gaan. Ze was zelfs sneller vertrokken dan Anderson, die de halve finale winnen zou. Maar na de laatste horde viel Visser stil. Met haar tijd van 12,66 kwam ze niet in de buurt van de vereiste 12,49. Dat was een nare verrassing. ‘Ik voelde niet dat het niet hard ging.’

In vergelijking met Tokio, toen ze de finale haalde in 12,63 en daar als vijfde eindigde in 12,73, was Visser niet eens zo langzaam. Het waren vooral haar concurrenten die veel scherpere tijden noteerden. De omstandigheden, warm en met een beetje rugwind, waren daar ook naar. En dus had Visser een betere tijd verwacht. ‘Het zegt wat over mijn vorm dat ik minder goed ben dan ik dacht.’

Blessure

In februari van dit jaar liep Visser bij het Nederlands indoorkampioenschap een scheurtje in haar hamstring op. Er ging een streep door haar planning. Pas begin juni liep ze, bij de FBK Games in Hengelo, haar eerste wedstrijd van het zomerseizoen. En dat terwijl ze juist zo graag veel meer wedstrijden afwikkelt om haar vorm aan te scherpen en zelfvertrouwen op te bouwen zodat ze pieken kan als het moet. ‘Je wil net als die meid die nu het wereldrecord loopt, wedstrijd na wedstrijd een persoonlijk record lopen. Harder en harder en dan op zo’n toernooi écht uithalen.’

Ze weet ook wel dat wedstrijdritme niet per se een vereiste is en ook dat ze niet altijd pijnvrij hoeft te zijn. De hamstringblessure en de timing ervan leken akelig precies op wat er in 2021 gebeurde. Toen liep ze hetzelfde euvel op in de aanloop naar Tokio. En toch was ze in Japan erbij in de finale en behaalde als vijfde haar beste uitslag op een mondiaal titeltoernooi.

‘Wel een domper’

Op de WK’s van 2019 en 2017 was ze zesde en zevende geworden. Er leek een stijgende lijn in te zitten, in ieder geval wat resultaten betrof. ‘Omdat ik de finales steeds had gehaald ging ik zelfverzekerd het toernooi in. Dan is dit wel een domper.’

Nu is die opgaande trend ruw doorbroken. De 27-jarige lijkt de aansluiting met de wereldtop te verliezen. De langzaamste loper in de finale was Devynne Charlton van de Bahama’s, maar met een tijd van 12,53 was ze ruim sneller dan Visser ooit was. ‘Het niveau is bizar’, stelde Visser vast. ‘Ik weet niet waar het bij mij aan ligt.’

Visser was zo vlak na de race sowieso nog wat in verwarring. ‘Ik besef denk ik nog niet helemaal wat er is gebeurd.’ Ze weet wel dat als ze weer haar vertrouwde plekje in de finale wil kunnen opeisen, zichzelf de komende jaren flink moeten verbeteren. ‘Ik ga er keihard voor werken dat ik dat voor elkaar krijg’, zei ze. ‘Ik heb het eerder ook gedaan.’ Erg overtuigend klonk het niet. Daarvoor dreunde de mentale klap nog te hard na.