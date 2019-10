Visser blij met snelheid en zesde plek in eindstrijd horden

Nadine Visser tijdens de halve finale 100 meter horden op de wereldkampioenschappen atletiek in Qatar. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen

Als Nia Ali haar twee kinderen de baan op krijgt − dochter op de arm, zoon aan de hand − komt Nadine Visser net de mixed zone binnen. ‘Het lijkt in, kinderen krijgen en doorgaan’, zegt Visser, doelend op de vele baby’s in het stadion. Zo liep ook de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce na haar winst op de 100 meter het stadion rond met haar jonge zoon Zyon. ‘Ik zie het mezelf niet doen. Het lijkt mij persoonlijk heel heftig om terug te komen na twee zwangerschappen. Ik vind dat bizar, echt super. Maar ik ga er vanuit dat ik nog een tijdje mee kan.’

Ali is 30 en gaat al jaren mee. Visser, 26, staat volgens haar coach Bart Bennema pas aan het begin van haar atletiekcarrière. Ze scherpte in de halve finale van de 100 meter horden haar nationale record aan tot 12,62 seconden. In de finale ging ze nét iets langzamer. Er zit nog veel rek in, zegt Visser. Maar ze zegt niet het gevoel te hebben dat ze pas net begonnen is als gespecialiseerd hordeloopster.

Twee jaar geleden op de WK deed Visser haar laatste zevenkamp. Ze haalde toen ook vanuit het niets de finale op de 100 meter horden, waar ze ondanks haar zevende plaats slechts 0,11 seconde verwijderd was van een bronzen medaille. Als fulltime hordeloopster hoort Visser nu in de WK-finale thuis. ‘Ik heb het idee dat ik al best wat toernooien als hordeloopster heb gedaan. De tijd gaat snel. Ik ben blij met de progressie en ik zie nog veel punten voor verbetering voor volgend jaar.’

Visser, die dit jaar Europees indoorkampioen op de 60 meter horden werd, was blij dat ze pas in het laatste weekend van de wereldkampioenschappen in actie kwam. Ze kon niet op de estafette van de 4x100 meter starten omdat het programma te dicht op haar eigen nummer zat. Het trainingskamp in het Turkse Belek, in combinatie met een lange vlucht naar Qatar, had haar hamstring stijf gemaakt. Ze sloeg een training over, pakte wat extra dagen rust en kon op de laatste twee dagen eindelijk laten zien waar ze voor kwam.

Visser is blij met haar huidige snelheid. Ze is tevens blij voor haar coach Bennema, die ook verantwoordelijk is voor de begeleiding van Dafne Schippers en met de aan de lies geblesseerde sprinter geen successen kon vieren in Doha. ‘Ik merkte wel dat hij er extra veel zin in had. Soms moet hij ook gewoon zijn ei kwijt. Voor hem was het ook niet leuk.’