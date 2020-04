Virtueel wint Gouden Greg de Ronde wel

Op het digitale wielerplatform Bkool fietsten 13 ervaren profs, met Mike Teunissen als enige Nederlander, op de rollen in hun kelder, garage, huiskamer of op een terras om de winst in Oudenaarde. Beeld AFP

Het was een wedstrijd om de naar Vlaanderens Mooiste hunkerende wielerfans en de sponsoren toch nog enigszins te behagen. Op het digitale wielerplatform Bkool fietsten 13 ervaren profs, met Mike Teunissen als enige Nederlander, op de rollen in hun kelder, garage, huiskamer of op een terras om de winst in Oudenaarde. De krachtmeting die ze zelf op hun laptops konden volgen, werd rechtstreeks uitgezonden door het programma Sporza op de Vlaamse televisie.

Het was kort: 32 kilometer tegen 266 in de echte versie. Maar de inspanning van nog geen drie kwartier was explosief genoeg om de deelnemers na afloop naar adem te zien happen. Zo moesten ze virtueel de Kruisberg, de Oude Kwaremont en de Paterberg over, het is dan bikkelen om de vaart erin te houden; de weerstand op de hometrainer neemt fors toe. Op vlakke stukken trapten ze soms vermogens van ruim 500 watt.

Er stonden klinkende namen aan de start: de erkende hardrijder Wout Van Aert, de winnaar van vorig jaar Alberto Bettiol uit Italië, het grote talent Remco Evenepoel en de nooit versagende aanvaller Thomas De Gendt. De grote afwezige was Mathieu van der Poel. Zwift, een concurrent van Bkool, is sponsor van zijn ploeg en organiseerde ijlings een virtuele wedstrijd op zondagmorgen, op het WK-parcours van Richmond in de Verenigde Staten. Daarin legde Van der Poel het ruim af tegen specialisten.

Kijkers die zondagmiddag hoopten op herkenbaar houvast in het Vlaamse landschap – kasseienklimmetjes, steenwegen, boerderijen, boerderettes, populierenrijen – kwamen niet aan hun trekken. De gestileerde rennertjes schoven over rimpelloos asfalt door een doods parklandschap. Het toch wat sjofele Ronse oogde als een net opgetrokken Vinexwijk.

Dan was het wedstrijdverloop klassieker. Van Avermaet kwam als eerste boven op de Paterberg en slaagde erin in op het lange stuk naar Oudenaarde weg te blijven uit de op hem jagende groep. Zo wonnen Fabian Cancellera en Peter Sagan al eens en lukte het Bettiol het vorig jaar ook, al vertrok hij op de Kwaremont.

Gouden Greg, die in Vlaanderen al twee keer tweede was en één keer derde, was tevreden met de overwinning. Zijn ploeg CCC heeft het zwaar en heeft al contracten opgezegd. Maar dit is geen zege die hij afvinkt. Hij hoopt nog echt op de echte Ronde, misschien in het najaar. Intussen wenkte zijn dochtertje in beeld dat hij maar eens van zijn fiets af moest komen.