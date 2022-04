Virgil van Dijk, verkeersregelaar bij Liverpool, stapt bij Oranje uit zijn comfortzone

Virgil van Dijk (r) kopt de bal weg voor Benfica-aanvaller Rafa Silva tijdens het Champions Leagueduel van dinsdag. Liverpool won in Lissabon vrij eenvoudig met 3-1. Woensdag is de return in Engeland. Beeld AP

Virgil van Dijk heeft het vermogen om van voetbal een makkelijk en ontspannen kijkspel te maken. Dan paradeert hij rond de middenlijn, op een dinsdag, in een kolkend Estádio da Luz in Lissabon. Paar pasjes naar links, paar pasjes naar rechts. Alsof hij een verkeersregelaar is die af en toe zijn nek uitsteekt om de situatie op de weg te monsteren.

Wijzend, gebarend, af en toe met stemverheffing. Soms geeft hij een pass over vijftig meter. Hij beleeft aanvankelijk een vrij gemakkelijke avond in Portugal, als links opgestelde centrale verdediger. Voor rust althans, als Liverpool Benfica overhoop speelt. Het is pas lastig voor hem in de tweede helft, nadat Ibrahima Konaté in de fout is gegaan voor 1-2, Liverpool zich laat afbluffen en Van Dijk één of twee keer in een moeilijke situatie belandt. Hij krijgt een elleboogstoot van spits Darwin Nunez, die een bloedlip veroorzaakt. Hij kijkt naar de Uruguayaan alsof hij wil zeggen: wat permitteer jij je nou.

Van Dijk doet nooit zomaar een sliding

Het moeilijkst is een duel met Nunez, met wie hij het meest te maken heeft. Van Dijk doet nooit zomaar een sliding. Hij rent en beweegt mee, schermt als het ware de lijn naar het doel af. Nunez kapt, Van Dijk steekt zijn arm uit en houdt hem tegen. De scheidsrechter geeft geen strafschop. Het is een twijfelgeval. Helemaal zuiver is het niet, wat Van Dijk doet. Hij neemt risico en wijst op de aanstellerige val van Nunez.

Het is moeilijk te bepalen of hij weer net zo goed is als voor zijn zware knieblessure, die hem bijna een jaar kostte en uiteindelijk het EK van 2021. Deze weken zijn cruciaal en zullen meer duidelijkheid geven, nu tegenstanders van het hoogste niveau zich aandienen in voor prijzen beslissende duels. Te beginnen zondag de topper bij Manchester City, dat één punt meer heeft. Dan volgende week weer tegen Benfica en opnieuw tegen City, in de halve finale van de FA Cup op Wembley.

Minder meedogenloos dan voorheen

Van Dijk oogt iets minder meedogenloos dan voorheen. Is dat schijn? Uit cijfers blijkt vooral dat hij het ‘niet ingrijpen’ perfectioneert. Het bureau Statsperform geeft aan dat hij minder tackles en overtredingen laat registreren dan vóór zijn blessure, terwijl dat niet ten koste gaat van het slagingspercentage tackles en balveroveringen. Hij blijft zo veel mogelijk uit het persoonlijke duel. Het aantal duels per wedstrijd in de Premier League is sinds zijn rentree afgenomen van 8,7 naar 6,1, het aantal luchtduels van 6,6 naar 4,8, het aantal tackles van 0,8 naar 0.4. Hij wordt nog steeds vrijwel nooit voorbij gedribbeld.

Bij Liverpool is alles duidelijk. De ploeg speelt al jarenlang hetzelfde. Bij Oranje is hij in feite opnieuw naar school gaan, de school van Louis van Gaal, die het systeem met drie centrale verdedigers inslijpt voor het WK in Qatar. Van Dijk had vooraf gezegd dat hij twijfelde over de omzetting van 4-3-3 naar 3-4-1-2. ‘Bij Liverpool speel ik week in, week uit 4-3-3’, legde hij uit, toen hij in Zeist naast Van Gaal zat voor het duel met de Duitsers. Zij speelden Oranje een helft zoek. Dat kwam mede omdat de drie centrale verdedigers te afwachtend waren, te weinig naar voren verdedigden, hetgeen tegen de veel bewegende Duitsers problemen veroorzaakte. Na rust ging dat beter.

Veranderende rol van Van Dijk

De assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool, Pepijn Lijnders, legde eens uit wat was veranderd aan de rol van Van Dijk, in de loop der tijd. Van Dijk deed structureel een paar stappen naar voren, tot rond de middenlijn, links naast de andere centrale verdediger. De laatste linie speelde zover van het eigen doel dat de tegenstander bij een doorbraak nog een heel eind te overbruggen had, en dan had hij zijn snelheid nog om te corrigeren. Bij Oranje moet hij uit zijn comfortabele zone. ‘Ik kan weggetrokken worden. Dat ben ik niet gewend. Het is leuk, maar het vraagt andere dingen.’ Van Gaal hoorde het aan, vorige week, en zei met een lach: ‘Het is op je lijf geschreven.’

‘Ik moet meer lopen’, zei Van Dijk ook. Met drie centrale verdedigers bij Oranje is het meer lopen dan met twee bij Liverpool, juist door dat zogenoemde doordekken en het soms verplichte uitwijken naar de flank, waar in tegenstelling tot bij Liverpool geen vaste verdediger staat. Maar tot juni speelt hij alleen bij Liverpool, waar het opvalt hoe weinig hij soms hoeft te lopen als het goed gaat, zoals in de eerste helft tegen Benfica. Dan is hij gewoon de bewaker rond de middenlijn.