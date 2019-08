Virgil van Dijk uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar, als eerste Nederlander én eerste verdediger ooit

Virgil van Dijk neemt donderdagavond in Monaco de prijs voor Europees voetballer van het jaar in ontvangst. Naast hem de Amerikaanse presentator Pedro Pinto. Beeld REUTERS

Bij de vrouwen werd Lucy Bronze van Olympique Lyon verkozen tot beste speler. Frenkie de Jong (Ajax, nu Barcelona) ontving de prijs voor beste middenvelder.

Van Dijk (28) is de eerste Nederlander die de prestigieuze prijs krijgt en bovendien de eerste verdediger. Een jury van journalisten en trainers gaf hem 305 punten. Messi kreeg er 207, Ronaldo 74.

‘Ik was als 8-jarige niet het grootste talent, ik moest er hard voor werken’, zei Van Dijk op het podium, nadat hij de trofee uit handen van Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin had ontvangen. ‘Dat hoort bij mij en bij de route die ik heb moeten afleggen om hier te komen. Het was een lange weg.’

Van Dijk begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Willem II. Daarna verkaste hij naar FC Groningen, waarmee hij debuteerde in de eredivisie. De Nederlandse topclubs leken nooit erg van hem gecharmeerd. En dus vertrok hij naar het Schotse Celtic. Via het Engelse Southampton kwam hij in 2018 bij Liverpool terecht.

Vorig seizoen was Van Dijk in topvorm. Met Liverpool won hij de Champions League. De club eindigde als tweede in de Premier League. En ondertussen leidde hij het Nederlands elftal als aanvoerder naar de finale van de Nations League, waarin het Portugal van Ronaldo te sterk was. In april werd Van Dijk al gekozen tot speler van het jaar in Engeland.

Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Zo scoort hij hoog in de lijst van minst voorbij gedribbelde verdedigers. Gedurende een recordaantal van 65 wedstrijden werd Van Dijk door niemand gepasseerd, hoewel hij in die wedstrijden tegenover topspelers als Luis Suárez, Lionel Messi, Sergio Agüero en Harry Kane stond. Ook in de lucht is hij ijzersterk. Hij won bijna driekwart van zijn kopduels in de Premier League sinds zijn Liverpool-debuut. Slechts één speler deed dat beter.

Van Dijk nam zijn prijs donderdag in Monaco in ontvangst, vlak nadat de loting voor de groepsfase van de Champions League had plaatsgevonden. Daarin werd zijn ploeg Liverpool gekoppeld aan onder andere Napoli.

Ook Ajax lootte mee. De Amsterdammers, die twee voorronden overleefden, moeten het opnemen tegen Chelsea, Valencia en Lille. Chelsea is op papier de pittigste tegenstander. De club won vorig seizoen de Europa League en eindigde als derde in de Engelse competitie. Bij Valencia speelt sinds dit seizoen een oude bekende: keeper Jasper Cilissen verdedigde tussen 2013 en 2016 het Amsterdamse doel.

Voor Van Dijk kan het overigens allemaal nog mooier worden. De Brabander maakt ook kans om te worden gekozen tot beste speler ter wereld. Hij behoort tot de tien genomineerden voor de prijs van wereldvoetbalbond Fifa. Twee andere Nederlanders zijn eveneens genomineerd: oud-Ajacieden Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. De huldiging is op 23 september.