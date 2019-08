Virgil van Dijk met Messi en Ronaldo in de race voor UEFA speler van het jaar

Van Dijk werd in april al verkozen tot speler van het jaar in Engeland. Hij kan als eerste Nederlander de prestigieuze prijs van de UEFA in de wacht slepen. Arjen Robben eindigde in 2014 als derde.

De Nederlander is de eerste verdediger die genomineerd is voor de prijs, die sinds 2011 wordt uitgereikt. Twee keer haalde een doelman de top drie, maar Manuel Neuer en Gianluigi Buffon wonnen de prijs niet.

Ronaldo (Juventus) won de prijs drie keer en Messi (FC Barcelona) tweemaal. Vorig jaar ging de eer naar de Kroaat Luka Modric van Real Madrid, Van Dijks ploeggenoot Mohamed Salah werd derde in de verkiezing.

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 29 augustus. De keuze wordt gemaakt door 55 journalisten en door de tachtig coaches van de clubs die vorig seizoen actief waren in de groepsfase van de Champions League en de Europa League.

Messi en Ronaldo werden afgelopen seizoen kampioen met FC Barcelona en Juventus. Ze werden in de Champions League voortijdig uitgeschakeld. Ronaldo won met Portugal wel de eerste editie van de Nations League.