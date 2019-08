Virgil van Dijk, de uitdager van Messi en Ronaldo als een van de beste voetballers in Europa

Is Virgil van Dijk de beste voetballer in Europa? Of gaat de Uefa-prijs toch naar Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? De keuze van 80 coaches en 55 journalisten wordt donderdag bekendgemaakt.

Voor Virgil van Dijk is in Liverpool een even simpel als doeltreffend voetballied gecomponeerd, dat de fans van The Reds tijdens een wedstrijd meerdere keren zingen.

He’s our centre-half / He’s our number four

Watch him defend / And watch him score

He’ll pass the ball / Calm as you like,

He’s Virgil van Dijk / He’s Virgil van Dijk



Het eerbetoon ontstond spontaan toen zanger Jamie Webster aan het improviseren sloeg over zijn favoriete speler. ‘Ik volg Liverpool al sinds ik klein ben en heb simpelweg nog nooit zo’n verdediger gezien’, zei hij tegen de site Vice. ‘Alles ziet er makkelijk uit bij die man. Er bestaat geen paniek in zijn hoofd en hij is zo sterk als een os. Mensen vergeten weleens hoe snel hij is. Hij doet in Liverpool ook nog veel voor het goede doel. Virgil heeft eigenlijk alles.’

De verdediger

He’s our centre-half / He’s our number four / Watch him defend

Van Dijk heeft het geluk zijn bloeitijd in het huidige voetbaltijdperk te beleven. Lang werd slechts genoteerd wie de doelpunten maakte in wedstrijden, tegenwoordig wordt elke actie direct in tabellen opgeslagen waaruit allerlei klassementen en mijlpalen rollen die dan weer via sociale media verspreid worden.

Van Dijk scoort geweldig goed in het lijstje van minst voorbij gedribbelde verdediger, feitelijk de belangrijkste taak voor een speler in de laatste linie. Van Luis Suárez, Lionel Messi tot Sergio Agüero en Raheem Sterling en van Neymar en Mbappé tot Harry Kane en Heung-Min Son; gedurende een recordaantal van 65 wedstrijden werd Van Dijk door niemand gepasseerd.

Dit feit heeft onmiskenbaar bijgedragen aan zijn status van superverdediger. Van Dijk staalde zijn lijf en concentratievermogen tijdens zijn beginperiode op het Britse eiland, bij Celtic en Southampton. Maar bij Liverpool heeft hij zich spectaculair verbeterd. Bij Southampton werd hij nog 17 keer in 67 duels voorbij gedribbeld, in het Liverpool-shirt gebeurde dat in de Premier League pas tweemaal.

Ook in de lucht heerst Van Dijk. Hij wint bijna driekwart van zijn kopduels in de Premier League sinds zijn Liverpool-debuut. Alleen Harry Maguire – voorheen Leicester City en nu Manchester United – heeft een beter percentage: 76,4 om 74,1 procent.

De doelpuntenmaker

And watch him score

Zijn lengte (1 meter 93), sprongkracht en timing helpen de al tot beste speler van de Premier League verkozen Van Dijk ook voor het vijandelijk doel. Bij hoekschoppen en vrije trappen wordt hij gevreesd. Als de nood aan de man komt, kan Big Virg als extra spits fungeren. Duitsland weet er alles van. Op 19 november 2018 maakte Van Dijk in de slotfase de gelijkmaker (2-2) en loodste het Nederlands elftal naar de finaleronde van de Nations League. Met vier treffers in de laatste elf interlands is de aanvoerder een van de topscorers van Oranje onder bondscoach Ronald Koeman.

Bij The Reds tekende hij voor vijf doelpunten sinds zijn debuut. Slechts een Premier League-verdediger trof in die periode vaker doel, de Nederlandse back Patrick van Aanholt met negen goals. In het laatste Champions League-seizoen scoorde hij twee keer voor Liverpool.

De passer

He’ll pass the ball / Calm as you like

Nog opvallender is dat Van Dijk een gracieuze techniek koppelt aan fysieke macht. Tegen zijn oude club Southampton toonde de Nederlander recentelijk zijn fluwelen balbehandeling door in volle ren een bal in de lucht doodkalm over zijn schouder in de voeten van een medespeler te passen. Bij Liverpool zuigt hij de ballen naar zich toe. In de Premier League is zelfs geen verdediger zo vaak aan de bal. Sinds zijn debuut verzond Van Dijk liefst 4349 passes.

Al in Nederland, in dienst van de beloften van Willem II en FC Groningen, viel zijn verzorgde passing op. Maar Koeman schaafde er nog eindeloos aan toen ze beiden bij Southampton werkten. ‘Bij een trapoefening moest ik tien keer perfect passen, waar Koeman bij een ander al met zes goede passes genoegen nam,’ zei de verdediger.

Van Dijk probeert geregeld ploegmaten direct te bereiken op de helft van de tegenstander. Het directe spel van Liverpool is daar ook deels op geënt in tegenstelling tot dat van concurrent Manchester City dat veel meer via korte passes oprukt. De foutmarge op dat soort lange passes is vanwege de afstand groter. Dat hij in het klassement van passnauwkeurigheid twaalf Premier League-verdedigers voor zich moet dulden, is daarmee verklaard.

De winnaar

He’s Virgil van Dijk/He’s Virgil van Dijk

Zijn uitstraling wordt geroemd. Van Dijk is rijzig, oogt immer kalm, het haar strak in een knot, stoer sikje op de kin. Aan nervositeit doet hij niet. ‘Ik heb er niets aan.’

Hij coacht zijn ploeggenoten met een vurige blik, wilde armgebaren en geschreeuw. Ook daarom haalde Klopp hem naar Liverpool, want de andere centrumverdedigers van Liverpool missen daar de autoriteit en kwaliteit voor.

Zij hebben baat bij een solide steunpilaar in hun buurt die de coaching op zich neemt, zodat zij zich kunnen concentreren op hun eigen spel. Teamgenoot Joël Matip: ‘Virgil is de complete verdediger, iedereen om hem heen wordt beter dankzij hem.’

Dat bewijzen ook de cijfers. Zesmaal deed Van Dijk niet mee bij Liverpool sinds zijn debuut en direct zakte het winstpercentage van 68,8 procent naar 33,3 procent.

Meer nog dan feiten en lijstjes maken heldhaftige acties een speler groots. Het wellicht meest betekenisvolle moment van Van Dijk vond plaats in de Champions Leaguefinale. De snelle Spurs-aanvaller Son drong door tot in het strafschopgebied, alle Liverpool-verdedigers leken het te hebben opgegeven, maar plots dook Van Dijk op achter Son, haalde hem in en trapte de bal weg. De hulpeloze blik van Son zei alles. Dit had geen zin.

Na die gewonnen eindstrijd ging het Van Dijk-lied van Jamie Webster viraal. Om nog maar eens duidelijk te maken dat de voetbalgoden van dit moment, Messi en Ronaldo, er een serieuze concurrent bij hebben voor de belangrijkste internationale spelersprijzen.