Virgil van Dijk blikt terug én vooruit: ‘Oranje heeft een mooie toekomst’

Virgil van Dijk (28) wil van 2020 een nog mooier en beter jaar maken dan het al bijna perfecte 2019. Belangrijkste opdracht: kampioen worden met Liverpool. Tweede klus: presteren met Oranje tijdens het EK. Het draait allemaal om mentaliteit.

Virgil van Dijk postte bij de jaarwisseling een foto op ­Instagram. In galakostuum staat hij op van zijn stoel, om de prijs voor ­beste voetballer van de Uefa over het vorige seizoen op te halen. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, grootvorsten van de voorgaande vijftien jaar, blijven zitten.

Van Dijk: ‘Dat moment was prachtig. Het was de eerste van drie uitreikingen. Ik had het helemaal niet ­verwacht. Het maakte me trots.’

De andere verkiezingen won Messi; beste van de Fifa plus de prestigieuze Gouden Bal van France Football. Het verschil bij de Gouden Bal was minimaal: 686 punten voor Messi, 679 voor Van Dijk. ‘Het is geen ramp als je verliest van Messi. Ja, als je zo dichtbij bent, ben je lichtelijk teleurgesteld. Maar het is niet dat ik baalde. Waar hebben we het over? Messi is misschien de beste speler ooit. Als je als verdediger tweede wordt achter hem, mag je heel trots zijn.’

Over Messi en Ronaldo rouleren filmpjes waarin ze als jonge tiener reeksen kinderen passeren. Zoek naar een glorieus filmpje van de tiener Van Dijk (28); het bestaat niet. Zijn voetballeven is de levensles van nooit opgeven. Hij is de laatbloeier wiens loopbaan vrij spel kreeg in de hoogste versnelling sinds zijn transfer naar Liverpool. twee jaar geleden. Nu gaat het zo snel, dat het lijkt alsof hij een jeugd heeft in te halen. Was hij mentaal instabiel geweest, dan was hij bezweken onder loftuitingen. Maar hij is intens rustig .

Na de gewonnen wedstrijd tegen Sheffield United, begin januari, praat Van Dijk met zijn basstem in afgemeten zinnen. Je ziet en voelt aan alles dat hij bijna knapt van trots. Zijn ogen glimmen. Zijn ­lichaam straalt onbreekbaarheid uit. Hij weet de ongelooflijke loop van het voetballeven te kanaliseren.

Met Kerst overdacht hij 2019, dat 2018 nog overvleugelde, hoe moeilijk dat vooraf ook leek. ‘Ik moet je eerlijk zeggen: het gebeurt niet echt dat je gaat nadenken over wat er allemaal is gebeurd. Tenminste, dat heb ik niet echt gedaan. Je probeert gewoon Kerst te vieren. Cadeautjes, ­familie, lekker eten. Gelukkig was ik thuis met kerstavond en met Oud en Nieuw.

‘We hebben allemaal doelen: 2018 - ’19 was een fantastisch seizoen. Maar ja, het gaat gewoon door. 2019 - ’20 willen we ook fantastisch afsluiten met hopelijk meer dan één beker. Ik zit in de fase van mijn carrière dat het nog beter kan. Dat we met het team nog stappen kunnen maken. Dat laten we ook zien. Onze kwaliteit is dat we nog niet tevreden zijn met wat er nu is. We vragen steeds meer van elkaar, ondanks dat het uitstekend gaat.’

Hij koestert het verleden, werkt hard aan het heden en verlangt naar de toekomst. Spits Troy Deeney van Watford vertelde gekscherend dat hij Virgil van Dijk haat, omdat werkelijk alles aan hem goed is. Hij ruikt zelfs lekker. Blader anders door de special met ‘awards’ van het Britse voetbaltijdschrift FourFourTwo. Rechts op de cover staat wereldkampioene Megan Rapinoe, die het ­Vrijheidsbeeld uitbeeldt. In het midden zit grootvorst Messi op een kruk. Links staat Van Dijk, met een bal in de hand.

Virgil van Dijk Beeld Getty Images

Het tijdschrift laat hem als tweede eindigen in de lijst van beste honderd voetballers. Voormalig middenvelder Jamie Carragher beoordeelt hem. ‘Als Virgil straks stopt bij Liverpool, weet ik zeker dat hij beschouwd zal worden als de beste centrale verdediger in de geschiedenis van de Premier League.’

Trainer Pepijn Lijnders, de eerste assistent van Klopp, vat de kwaliteiten samen: ‘Virg is onze rots in de branding. Hij stopt ook zoveel­ ­counters. Maar daarnaast is hij enorm sterk aan de bal. Hij kan ­instappen met de bal en temporiseren. Hij passt geweldig, ook door zijn timing. Hij begrijpt het spel en is een grote persoonlijkheid. Hij is een ook een van de leiders in onze kleedkamer, zonder heel veel woorden.’

Van Dijk speelt een cruciale rol in de lichtjes gewijzigde tactiek van ­Europa’s topteam Liverpool, dat de tegenstander nog beter en intenser afjaagt dan voorheen. De centrale verdediger speelt iets verder naar ­voren, om de heerschappij op het veld af te dwingen.

Lijnders vertelt over de ogenschijnlijk kleine, doch cruciale verandering in de tactiek van Liverpool. ‘Tegenstanders passen zich aan. Ze veranderen het systeem of details in hun manier van spelen. We kunnen domineren door op de middenlijn te verdedigen. Dan is het van belang dat je twee centrale verdedigers hebt die continu de protectie organiseren, zoals wij dat noemen. Om uitbraken tegen te gaan. En ze hebben ook de snelheid om dat te doen.’

Lijnders: ‘Hoe Van Dijk zich heeft ontwikkeld met het leiden van die ­linie, is echt ongekend. Continu een paar meter naar voren, ten opzichte van voorheen. De basis van goed pressiespel is de positionering van je laatste linie. Iedereen heeft het over Mo Salah of Sadio Mané, maar in onze optiek is de positionering van de laatste linie onze kracht.

‘Virgil en, op dit moment, Joe Gomez, spelen veel dichter bij de voorste drie. Dat is echt een grote stap geweest. Daarop ben ik het meest trots, van de laatste anderhalf jaar. Iedereen heeft het over de winst in de Champions League, maar de ploeg die dat seizoen begon, is een heel andere ploeg dan het elftal dat de finale won.’

In de praktijk van alledag is Liverpool een over het veld razende storm. Van Dijk: ‘Het is heel intens. Je merkt hoe vervelend de tegenstander het vindt om elke keer weer te moeten omschakelen. Je verdedigt de hele tijd, dan heb je de bal eventjes en denk je aan te vallen. Daarop winnen wij de bal terug en gaan we er weer bovenop. Het is heel zwaar. Voor iedereen. Maar voor ons heeft het meer voordelen.’

In dat spel is hij een van de dragende voetballers. Niemand spreekt nog maar één seconde over de transfersom van 85 miljoen. ‘Ik heb daarop geen invloed gehad. Natuurlijk komt er extra druk mee, het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Mij maakt het helemaal niks uit wat de buitenwereld over mij te vertellen heeft. Of ze de kleine foutjes die ik zou maken, groot maken. Ik wil gewoon mijn beste wedstrijden spelen. Belangrijk zijn voor het team. Tot nu toe gaat dat prima. Ik maak stappen, als speler en als persoon.’

Virgil van Dijk probeert de bal onder controle te krijgen in de Premier Leaguewedstrijd tegen Leicester City op Tweede Kerstdag Beeld Getty Images

Waarmee hij suggereert dat hij nog beter kan. ‘Dat kan ik niet concreet uitleggen. Alles nog een tikkeltje beter. En prijzen winnen is belangrijk. We hebben nu de Champions League, de Super Cup en de ­Wereldbeker gewonnen. We willen de titel. Daarvoor werken we hartstikke hard. We hebben vorig seizoen maar één keer verloren, maar we haalden de titel niet.’

Liverpool leeft per wedstrijd. Die instelling geeft rust in het hoofd. ‘Klopp heeft die mentaliteit in de groep gebracht. We focussen ons alleen op de wedstrijd die voor ons staat. We kijken ook niet naar andere teams, naar City of Leicester. Tot de volgende wedstrijd begint, is het belangrijk dat je herstelt. Dat je er alles aan doet dat je honderd procent bent om weer te winnen. En we weten dat er altijd moeilijke momenten komen in wedstrijden.’

‘Het gaat om goed slapen, goed eten, goed drinken, goed laten behandelen. De standaarddingen, maar die moet je echt goed doen. En je moet veel laten. Je wilt ook dingen met je gezin doen, met je kinderen. Het was ook de vakantieperiode. Maar dat ging niet een-twee-drie. ­Gelukkig kunnen ze dat accepteren en daar ben ik ze dankbaar voor. In februari hebben we een week vrij. Dan gaan we op vakantie. Dat helpt, ook mentaal, om door te gaan.’

Van Dijk prijst zich gelukkig bij Liverpool, ook door de samenwerking met Klopp, die net als Ronald Koeman bij het Nederlands elftal nadruk legt op mentaliteit. Zijn keuze voor Liverpool pakte perfect uit. ‘Dat was een kwestie van gevoel. Je kijkt naar alles. Het team, de club, de manager. De stad, de supporters, het stadion. En het gaat goed. Dat is het belangrijkst.

‘We willen alleen meer. Ook met Oranje. Ik geniet als we samenkomen. Geweldige sfeer, fantastische bondscoach. Ik denk dat we een mooie toekomst hebben, met een fantastische lichting. Jongens die hard werken voor elkaar. Die mentaliteit is heel belangrijk bij Oranje.’

Het is alleen gevaarlijk om achterover te leunen, ook bij Liverpool, met zijn immense voorsprong. ‘We zijn tevreden, maar we zijn niet waar we willen zijn. Onze trainer begeleidt dat goed. Maar ook spelers als Henderson en Milner houden de boel scherp. Let maar eens op Henderson. Die loopt alleen te schreeuwen. Milner ook. Ik probeer het ook te doen. Zo houden we elkaar scherp.’