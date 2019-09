Virgil van Dijk, bíjna de beste voetballer van de wereld. Wat maakt hem zo goed?

Drie verkiezingen

Met de winst van de The Best FIFA Football Award, georganiseerd door de wereldvoetbalbond FIFA, mag Virgil van Dijk zich officieel de beste speler ter wereld noemen. De verdediger van Liverpool is de tweede Nederlander die de in 1991 gelanceerde prijs in ontvangst mocht nemen. Marco van Basten ging hem voor in 1992.

Op 29 augustus won Van Dijk al de UEFA Men’s player of the year award, een uitverkiezing van de Europese voetbalbond, UEFA. Op 2 december is er nog een derde bijeenkomst, dan reikt het Franse tijdschrift France Football de gouden bal (Ballon d’Or) uit. Dat is de oudste prijs: hij wordt al sedert 1956 uitgereikt. Johan Cruijff (3x), Marco van Basten (3x) en Ruud Gullit wonnen die prijs.

De FIFA-prijs is net als de Uefa-prijs toegekend door een jury van journalisten, experts, fans, bondscoaches en aanvoerders geraadpleegd. Bij de Ballon d’Or stemmen louter journalisten.

Vanaf 2009 ging de Ballon d’Or samen met de prijs van de FIFA. Het inspireerde de UEFA om in 2010 met een eigen prijs te komen, de UEFA Men’s player of the world. In 2015 gingen France Football en de FIFA op eigen benen verder. Sindsdien zijn er drie verkiezingen, maar elk jaar won dezelfde speler alle prijzen, in 2016 en 2017 Cristiano Ronaldo, in 2018 Luka Modric.