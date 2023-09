Virgil van Dijk accepteert astronomische boete en belooft beterschap

Virgil van Dijk en bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Ierland in Dublin. Beeld ANP

Van Dijk, aanvoerder van Oranje en Liverpool, is mogelijk als voorbeeld gesteld om nieuw beleid te bekrachtigen. Ook in Engeland willen ze dat het voorbij is met gezeur, met eeuwige protesten bij de scheidsrechter.

Van Dijk, aanvoerder van Oranje en sinds dit seizoen ook bij zijn werkgever Liverpool, kreeg onlangs de rode kaart tegen Newcastle United. Hij speelde de bal, maar raakte ook de doorbrekende tegenstander, Alexander Isak. Hij protesteerde furieus op het besluit van scheidsrechter John Brooks, ook door intimiderend te wijzen en zich bij het verlaten van het veld te beklagen bij de vierde man. Van Dijk kreeg een schorsing van één en later twee duels, plus een boete die zeldzaam hoog is, al verdienen spelers als hij in de Premier League dan miljoenen.

‘Streep eronder’

‘Ik heb een harde, dure les gehad en ik zal het niet meer doen. Het gaat van mijn rekening af. Streep eronder’, aldus Van Dijk, die in het Aviva Stadion van Dublin aanschoof voor de persconferentie, een dag voor Ierland - Nederland in de EK-kwalificatie, zondag om 20.45 uur Nederlandse tijd. Bondscoach Ronald Koeman vermoedt dat Van Dijk mogelijk het ‘slachtoffer’ is van dat strengere beleid. Zo is meteen de toon gezet in Engeland. Van Dijk heeft geen idee waar het geld naartoe gaat, maar wat hem betreft is dat naar een goed doel.

Van Dijk en Koeman willen zondag met Oranje voortbouwen op de weg die is ingeslagen met de 3-0 van afgelopen donderdag tegen Griekenland, met het veelbesproken, andere systeem. Koeman, die in de aanloop naar het duel in Eindhoven de wijziging voor zich hield en menigeen verraste door drie centrale verdedigers op te stellen in plaats van twee, verliet het door hem geadopteerde, ‘ouderwetse’ 4-3-3 en koos, omdat resultaat uitbleef, voor 3-4-3, of 5-3-2. Al kan dat in de praktijk aanvallender zijn dan de ‘oude’ Hollandse speelwijze.

Van Gaal

Volgens critici geeft hij zo indirect zijn voorganger Louis van Gaal gelijk, die met de tactiek met drie centrale verdedigers en zeer aanvallende vleugelverdedigers actief was op het WK in Qatar, omdat hij vond dat die speelwijze het best paste bij de selectie. Koeman constateerde dat Van Gaal voor het WK aanvallender speelde dan tijdens het toernooi zelf, toen het spel van Oranje vrij saai was. Koeman: ‘Het voetbal verandert. Je kunt op meerdere manieren succesvol zijn.’

Koeman besefte ook dat zijn ‘kop eraf’ was gegaan als het duel met de Grieken niet was gewonnen. Hij zag te weinig vooruitgang in de eerste vier duels sinds zijn rentree en dan ‘schroom ik niet te veranderen. Ik heb vaker in mijn carrière zulke momenten gehad.’ Koeman zinspeelt op wijzigingen in het elftal, mogelijk gedwongen door omstandigheden. Nathan Aké viel donderdag geblesseerd uit, al valt de kwetsuur waarschijnlijk mee. Lutsharel Geertruida verliet de afsluitende training in het prachtige stadion voortijdig.

Hoge intensiteit

Ierland moet het duel winnen om nog een kans te maken op een klassering bij de beste twee, die zich plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland. Frankrijk is na vijf zeges al bijna zeker van de eerste plaats. Nederland staat tweede. Ierland, de ploeg van bondscoach Stephen Kenny, verloor al drie keer in vier duels. Tweemaal van Frankrijk en een keer van Griekenland.

Ierland mist de geblesseerde spits Evan Ferguson, die pas 18 jaar is. Hij scoorde vorige week drie keer voor Brighton in de topper in de Premier League tegen Newcastle. De Ieren zijn gewend met volledige inzet, in hoge intensiteit, te voetballen.

Van Dijk: ‘We hebben de nul gehouden donderdag. We moeten weer een team zijn, hard werken.’ Koeman: ‘We zullen veel balbezit hebben en zullen de ruimtes moeten vinden.’ Bij Nederland is Joey Veerman weer bij de selectie, nadat hij in de nacht na het duel met Griekenland bij de geboorte van zijn eerste kind was. Het jongetje heet Frenkie. Een paar uur eerder was Veerman ingevallen voor Frenkie de Jong.