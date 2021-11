Virgil van Dijk, aanjager van saamhorigheid en hongerig naar succes

Oranje traint voor de laatste twee wedstrijden in de kwalificatiegroep voor het WK in Qatar. In het midden Virgil van Dijk, de onbetwiste aanvoerder van de ploeg. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mede door zijn stapsgewijze opkomst als voetballer, via Willem II (jeugd), FC Groningen, Celtic en Southampton naar Liverpool, maar vooral dankzij zijn karakter weet Virgil van Dijk wat bescheidenheid is, en doorzettingsvermogen. Of hij nu oog in oog staat met zijn onlangs onthulde wassen evenbeeld in Madame Tussaud, of zichzelf als juichende reus ziet afgebeeld op een torenflat in Rotterdam, als eerbetoon aan sponsor Nike, zijn ego laat zich kietelen zonder te groeien.

‘Het doet niet zoveel met mijn ego’, zegt de aanvoerder van Oranje vanuit een zonnige kamer in Zeist, waar hij via het beeldscherm met een groepje journalisten spreekt in de aanloop naar de beslissende kwalificatieduels voor het WK in Qatar, tegen Montenegro (zaterdag, Podgorica) en Noorwegen (dinsdag, Rotterdam). ‘Ik ben hartstikke trots dat dit soort dingen gebeuren in mijn loopbaan. Van te voren had ik dat nooit gedacht. Maar ik denk niet dat ik meer ben dan iemand anders. We zijn allemaal gelijk.’

Mede daarom is hij de ideale aanvoerder van Oranje, als eerste onder de gelijken. Hij is hongerig naar succes, kent de waarde van hard werken en blijft rustig onder verwachtingen. Hij was opeens de duurste verdediger van de wereld bij zijn vertrek naar Liverpool in 2018, en werd ook de beste. Sterker: slechts een paar puntjes scheidden hem in 2019 van de Gouden Bal, die voor de zesde keer voor Lionel Messi was.

Knieblessure

Hij heeft oog voor collega’s op het veld en voor de wereld buiten het stadion. Of het nu voor een bescheiden stichting is met weeskinderen uit Nepal, steun betreft aan jonge hiphoppers of inzet voor Project Comeback, een platform van topsporters dat jongeren wil inspireren. Zelf maakte hij immers ook een comeback, na een zware knieblessure. Hij is ongeveer op het niveau van daarvoor. Liverpool doet het goed in Engeland en is al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Met Van Dijk in het centrum oogt de defensie rustiger en stabieler.

In het begin van de coronatijd, in lege stadions, hoorde je hem boven iedereen uit, met zijn bassende stem. De gescheurde knieband kostte hem het EK. Nu durft hij weer tackles te maken, hoewel hij geen man van veel slidings is. ‘Ik groei per wedstrijd, al zijn er momenten waar verbetering nodig is. Maar die zouden er ook zijn als ik niet geblesseerd was geweest. Ik maak stapjes en mag best tevreden zijn over hoe ik ben teruggekomen na zo’n complexe knieblessure.’ Hij is vrij in het hoofd, dat is cruciaal.

‘Het was zwaar om het EK te missen, om het te bekijken op tv. Ik miste ook de aanwezigheid van de jongens. We werken hard voor zo’n eindtoernooi. Dan kwalificeren we ons en weet je een maand of twee voor het EK dat je het niet gaat halen. Dat is extra zuur. Ik wilde bij ze zijn, om iets moois neer te zetten.’ Dan, wat filosofisch: ‘Alles gebeurt met een reden, en hopelijk kwalificeren we ons voor het WK. Het is niet het einde van de wereld als ik nooit een eindtoernooi zou spelen, maar ik ben aanvoerder en zit er zes jaar bij. We hebben een mooie kans om ons te kwalificeren. Daarbij hebben we iedereen nodig. Ook de aanhangers. Ook jullie.’

Enthousiasme

Zo is hij, deze aanjager van saamhorigheid. Dus doet hij gewoon een oproep: pers, schrijf de kranten vol, zorg voor enthousiasme op de tribunes. ‘Ik zal heel erg genieten om de jongens op het WK te leiden, om Nederland te vertegenwoordigen.’

Met bondscoach Van Gaal is de verhouding in orde, al was er vooraf aanleiding voor speculatie. Van Gaal nam hem niet mee naar het WK van 2014, omdat hij Van Dijk destijds niet goed genoeg achtte. ‘De bondscoach brengt persoonlijkheid mee en is heel direct. We hebben veel meetings waarin we alles bespreken wat in elke fase van de wedstrijd kan gebeuren. We moeten altijd klaar zijn voor elk scenario. Het klikt met de groep. Ik hoor van jongens die al met hem werkten dat zijn filosofie wat is veranderd, maar ik kan alleen praten over hoe ik hem ken. Hij is een goede bondscoach en spelersmanager. Hij kan confronterend overkomen, maar we willen allemaal succes behalen. Kritiek is niet bedoeld om je neer te halen, maar om de selectie te laten presteren. Zo moet je het zien. Als je iets niet goed doet, hoor je dat. Zo hoort het ook te zijn.’

Hij is hongerig naar succes met club en land, ook omdat Liverpool de eerste landstitel in 30 jaar in 2020 won zonder aanhangers in het stadion, vanwege corona. ‘Alles wat we hebben meegemaakt, wil ik nog eens herhalen. Iedereen weet hoe lekker dat voelde.’ En bij een toernooi is het dus gewoon de eerste keer voor hem. ‘Ik wil naar het WK en daar presteren, ook omdat ik weet dat wij veel talent hebben, met geweldige jongens die voor elkaar door het vuur gaan.’