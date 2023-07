Vingegaard wint tijdrit en deelt enorme tik uit aan Pogacar

In de eerste en enige tijdrit in de Tour is geletruidrager Jonas Vingegaard er met de winst vandoor gegaan. Hij was liefst 1 minuut en 38 seconden sneller dan Tadej Pogacar, nummer 2 in het klassement en in de tijdrit. De etappe tussen Passy en Combloux was slechts 22,4 kilometer lang.

Met de grote winst is het verschil van voor de tijdrit tussen de nummer 1 en 2, 10 seconden, enorm gegroeid. Vingegaard neemt zodoende een flink voorschot op de Tourwinst. De Belg Wout van Aert, ploeggenoot van Vingegaard bij Jumbo-Visma, werd derde in de tijdrit.

Morgen volgt nog een zware Alpenrit met in de slotfase de beklimming van de Col de la Loze. Dat is de laatste beklimming in deze Tour van de buitencategorie. De finish ligt iets verderop in skioord Courchevel waar het nog even met 18 procent omhoog gaat. De Tour eindigt zondag in Parijs.

AFP - Jonas Vingegaard komt in Combloux over de finish.

Redactie