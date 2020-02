Vindt Ajax weer de weg omhoog na domper tegen Getafe?

Spelers van Ajax druipen af na de 2-0 nederlaag tegen Getafe. Beeld Getty Images

Ajax is na de wanvertoning tegen Getafe beland in het schemergebied tussen hoop en vrees. De ploeg is ontregeld, met weken op komst die succes of mislukking van het seizoen bepalen.

Het was eenvoudig om langer na te praten over Getafe – Ajax (2-0) dan de zuivere speeltijd duurde: ruim 42 minuten. Meer dan een helft van de tijd van het gedrocht dat doorging voor een wedstrijd was er geen voetbal te zien, maar geklier van mannen die met voetbal hun geld verdienen.

42 minuten gebroddel, volgens databureau Opta de op één na ‘kortste’ wedstrijd in de Europa League sinds de start in 2009, als reflectie van een avond van overtredingen, simulatie en onmacht van een scheidsrechter uit Frankrijk. De Uefa verschafte in het stadion weer volop uitleg over de VAR, maar niet voor het eerst deed de arbitrage te weinig tegen het verpesten van een wedstrijd door B-acteurs.

Van Basten boos

Marco van Basten, mede vertrokken als spelregelman bij de Fifa omdat zijn invloed beperkt bleek, fulmineerde bij FOX Sports. Als voorvechter van zuivere speeltijd van bijvoorbeeld twee keer 35 minuten wist hij het gelijk aan zijn zijde.

Maar Ajax heeft niets meer aan sneeuw van gisteren. Voor de nabije toekomst is het van belang hoe het donderdag apathische Ajax omgaat met de nederlaag (2-0). Ajax groeit in vorm, oordeelde trainer Erik ten Hag voor de wedstrijd. Erna was hij ontdaan, over het ontluisterende spel, over de wijze waarop Ajax zich liet meeslepen door het gewiekste, ontregelende optreden van de Spaans/Zuid-Amerikaanse/Afrikaanse vechtmachine.

Alles wat hij wilde voorkomen, was gebeurd. Blijkbaar was het hem ook niet gelukt Ajax zodanig voor te bereiden, terwijl de tegenstander en zijn methoden al twee maanden bekend waren.

Edson Alvarez van Ajax in duel met Deyverson. Rechts Jaime Mata. Beeld Getty Images

In de val getrapt

Aanvoerder Dusan Tadic vond dat het toch behoorlijk ervaren Ajax in elke val was getrapt. Dieptepunt was de actie van Ryan Babel. De routinier was de simulatie moe en voerde een zeldzaam onprofessioneel toneelstukje op, alsof hij geen 33 is maar 13. Perr Schuurs stond droevig te zijn omdat hij nooit een basisplaats zal krijgen als hij blijft blunderen, zoals bij de 2-0 in blessuretijd.

Zorgwekkend is dat Ajax momenteel niet veel meer te bieden heeft, zo bleek iets te vaak de laatste maanden. Min of meer sinds de uitschakeling in de Champions League door Valencia, die de ploeg een mentale tik heeft gegeven. Zelfs gewonnen wedstrijden tegen Sparta, PSV, Vitesse en RKC waren van mager gehalte.

Quincy Promes en David Neres zijn telkens geblesseerd, mannen van node gemiste diepte in het spel. Aankopen renderen gemiddeld gesproken matig. Een enkeling als Razvan Marin is al bijna vergeten, ondanks de kostprijs van 12 miljoen euro. Hakim Ziyech is mogelijk nog niet helemaal fit na een spierblessure. Hij speelde vermoedelijk zijn slechtste wedstrijd in bijna vier jaar Ajax. Alle personele problemen zorgen voor voortdurende verschuivingen in het elftal, waardoor automatismen zijn weggevloeid.

Melancholie

Natuurlijk is daar ook opwellende melancholie in Ajaxkringen. Het is verleidelijk te denken aan de glorie van een jaar geleden, die vooral is bepaald door de Europese duels na de winterstop in de Champions League. De vergelijking is niet helemaal terecht. Vorig jaar rond deze tijd stond Ajax fors achter op koploper PSV, terwijl de voorsprong op AZ nu zes punten bedraagt. Vorig jaar werd thuis verloren van Real Madrid, al speelde Ajax dan oneindig veel beter dan donderdag tegen Getafe. Pas op 5 maart begon het voetbalfeest echt, met de 1-4 in Bernabéu.

Het is aan Ajax om sombere voortekenen voor cruciale weken van de mat te voetballen. Met moeilijke wedstrijden tegen Heracles (uit), Getafe (thuis), AZ (thuis) en FC Utrecht (halve finale beker, uit), om de eerste duels in een lange reeks te noemen. Europa League, competitie en beker staan op het spel. De vraag is of Ajax in speltechnische zin de weg omhoog vindt, met voetbal dat ook maar enigszins lijkt op het spel van voor de winterstop, dat soms beter was dan vorig seizoen.

Duidelijk is alleen dat het team goeddeels uit elkaar zal vallen, voor zover dat nog niet was gebeurd na afgelopen seizoen. Spelers als Hakim Ziyech (Chelsea) en Donny van de Beek (transfer lijkt aanstaande) zullen de ploeg bij de hand moeten nemen op hun afscheidstournee bij Ajax. Anders is het opeens nogal potsierlijk, die naar vier, vijf miljoen euro opgetrokken salarissen, om aan te tikken bij de Europese top.